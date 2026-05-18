След положителните новини като успеха на Дара и Джирото реалността отново ни заля

България рядко влиза в европейските и световни новини с нещо положително, а след името й обикновено следва нещо с най... най-бедната, с най-тежка демографска криза, най-корумпираната и т.н и т.н.

Затова е толкова голяма радостта и от кръга на Джиро Италия, който се състоя у нас и показа на многомилионна аудитория красотите на българската природа, както и разбира се от успеха на това момиче Дара, чийто продукт направо разби и щампите и възприятията във Виена.

Но, на следващия ден , реалността ни заля отново.

Единствената в Европа отстранена за недопустими нарушения европейска прокурорка е българка.

И въпреки системните и вече повече от годишни опити, нейната лична корупция да бъде представена като „нападки срещу нея за добре свършена работа", вчерашното интервю на главата на европейската прокуратура казва простичко: жената е била и си е признала че е ходила /забележете, не си спомня колко пъти точно/ в бърлогата на Петьо- еврото, присъствала е на разговор, където се „реди" нейното назначение и 24-те /т.е. всички/ европейски прокурори са гласували за нейното отлъчване от европейската прокуратура.

Нещо повече, дори дейността в България се била подобрила значително след нейното освобождаване.

По някакъв до неудобство ясен начин ни беше казано, че корумпираната прокурорка се е опитала и е създала /чрез близки на нея канали България /усещането, че тя е била подложена на всякакви нападки, поради извършеното от нея. Ох, до сега стои пред очите ми онова интервю , в което наведената колежка се опитва /а то не става и не става/ да направи своята събеседничка Теди да изглежда като почтен човек.

Е, това беше категорично отречено от Кьовеши и ни нареди отново в групата на най, най, ама- най.

И аз знам със сигурност, че ако Иво Мирчев не беше зает /заедно с цялата си парламентарна група/ да обяснява колко е справедливо да вкараш за 24 часа в зандана, да натовариш с полицейска регистрация и да опозориш пред колегите му, един delivery boy, та ако не беше тази мъка в душата на най-демократичните от демократичните депутати в света, то те в един глас бихи изревали : ОХРАНАТА!!!

Защото най, ама най-доброто, свято и /да го дари бог с оставане в историята!!!/ служебно правителство, само преди по-малко от месец, въпреки че беше ясно и на глухите, че Теди –еврото е корумпирана, та това най-, ама най-най правителство, я дари със служебна охрана, такава на МВР.

Да, да, знаем, че Теди еврото и Емо яхтата са си близки и са ходели на яхта:/ дето съм обяснявала вече че само много близки хора с много кинти ходят/, ами близостта им така се е развила, че когато по една странна приумица са съдбата този яхтчовек стана министър, не само направи тържествен тур по институции със своята приятелка от яхтата, но прецени /от висотата на своето служебно положение/, че същата заслужава държавна охрана и я дари с такава.

Сега, пак казвам че извънредната заетост на ДБ-тата да обяснят абсолютната правомерност на действията са своя полулидер, който се опитва да „арестува" автомобил и малко като човек сякаш с психически дефицити , застава на пътя на вървящ срещу него автомобил, това очевидно прави тези иначе много чувствителни на тема охрана индивиди, внезапно да оглушеят за казаното от шефа на европейската прокуратура.

Е, не съвсем, защото днес срещаме позиция на другия лидер, където той прави акцент върху това кой, кога и как е избрал Теди еврото за европейски прокурор.

И този въпрос е легитимен, този въпрос може да бъде логично поставен и да се види как и защо другите двама, дето били избрани по преди нея се отказват и как точно се реализират думите на Петьо Еврото : Решихме, ти ще бъдеш!".

Което съвсем не обяснява защо тези хора, който при думата охрана по принцип се възбуждат и скачат да я „свалят", защо толкоз тихо и с безразличие посрещат факта, че тяхното петроханско правителство е дала охрана на единствения в Европа /то и в света де/ европейски прокурор , отстранен за корупция.

Но, прилагането на двоен аршин е неотменима характеристика на „добрите сили", олицетворяващи по свое разбиране онова, което за удобство наричат демократична общност.

Демократична, защото те са единствените демократи и всички други сме боклуци, а общност – щото само те могат /в общност/ да си сменят мнението в зависимост от това, дали тоз който е извършил престъпление е от тази именно общност.

Щото ако е – той е априорно невинен.

(От Фейсбук)