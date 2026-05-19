Дотук добре, но има още работа - всички да плащат осигуровки, да спрат кражбите в ТЕЛК и да няма ковид добавка в пенсиите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Браво! Дотук - добре! Макар и минус 10% да не е достатъчно, трябва да се започва отнякъде. А има и други плащания, освен заплатите в бюджетните сектори, при които трябва да се премахнат автоматизмите.

Има и още много "неефективности" за отстраняване, като:

1. Всички да си плащат осигуровките. Най-добре е ВСИЧКИ осигуровки да бъдат включени в Брутната работна заплата. Със съответното увеличение, така, че да не се намали нетната заплата.

2. Развързване на Основната минимална заплата от Брутната средна заплата.

3. Развързване на социални и други плащания от МРЗ и др.п.

4. Приключване с кражбите, корупцията и разхищенията чрез реформа в медицинската и трудовата експертиза и закриване на ТЕЛК.

5. Определяне на Такса битови отпадъци според принципа "Замърсителят плаща" и намаляване на разхищенията, кражбите и далаверите с боклука.

6. Асфалтът ни не е ли много скъп?

7. А лекарствата?

8. До кога ще има Ковид-добавка в пенсиите и 45% от пенсионерите ще са с еднаква (минимална) пенсия?

9. До кога цената на електроенергията за българските предприятия/работници ще е два пъти по-голяма от тази за американските и китайските?

Има решение тук. И още едно в Брюксел.

10. До кога в Европа ще плащаме от 3 до 6 пъти по-скъпо за газ от в САЩ и Русия? Има решение и тук.

*От фейсбук