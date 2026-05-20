Кметът Дилян Млъзев: С ясни приоритети и подкрепа на хората развиваме Елена като добро място за живот

- Г-н Млъзев, в навечерието на Деня на светите равноапостоли Константин и Елена, когато град Елена празнува, каква е равносметката ви за изминалата година?

- Равносметката ми е за една нелека година на последователна работа, която се стараем да водим от години.

Успяхме да придвижим важни проекти както в инфраструктурата, така и в сферата на образованието,

водоснабдяването и енергийната ефективност, включително модернизацията на уличното осветление и ремонта на сградата на общинската администрация.

Разбира се, винаги има и предизвикателства - свързани с икономическата среда, демографските процеси и нуждата от още инвестиции. С постоянство, ясни приоритети и подкрепата на хората се стремим да развиваме община Елена като добро място за живот.

- Как се справяте в ситуация без редовен бюджет, нарастваща инфлация и очаквани държавни политики?

- Винаги сме гледали да подхождаме максимално отговорно, но и реалистично въпреки затрудненията, свързани с нестабилната финансова среда, липсата на приет бюджет, висока инфлация и забавяне на редица държавни процеси.

Работим с приоритизиране на проектите - насочваме ресурсите към най-належащите нужди на хората, особено в инфраструктурата и услугите в малките населени места. Паралелно с това

активно търсим външно финансиране по европейски и национални програми,

защото в такива условия това е ключов инструмент за реализация на по-големи проекти.

Важно е да подчертая, че в подобна среда партньорството на администрацията с гражданите и местния бизнес става още по-значимо - много от инициативите се случват благодарение на съвместни усилия, а не само на административен ресурс.

Целта ни е общината да функционира стабилно и предвидимо за хората, поддържаме финансова дисциплина и гледаме да не допускаме блокиране на ключови дейности.

- Усложнената ситуация с финансите отрази ли се на изпълнението на инвестиционната ви програма? Има ли забавяне при проектите, по които работите?

- Икономическата ситуация безспорно поставя предизвикателства пред всички общини, включително и пред Елена, но към момента успяваме да запазим темпото на работа по основните проекти. Макар при част от обектите да се налага прецизиране на графиците заради по-високите цени и административните процедури, инвестиционната програма продължава да се изпълнява.

Камбуровият хан е една от забележителностите на Елена. Той е пренесен в двора на Даскалоливницата от село Йовковци, залято от едноименния язовир. В момента активно работим по подобряване на централната градска част. На площад "Христо Ботев" ще се постави декоративна рампа около фонтана, която повишава безопасността, особено за децата, и едновременно с това придава по-завършен и естетичен облик на пространството.

Предстои цялостно обновяване на шадравана

- с нови дюзи, подмяна на помпената система и изграждане на декоративен парапет, така че той да допълни още по-красиво визията и атмосферата на централния площад.

- Приключихте ли с модернизацията на системите за улично осветление в 20 населени места в общината?

- Да, към настоящия момент мога да кажа, че проектът вече е успешно изпълнен и това е една от значимите инвестиции, които реализирахме през последните години по Механизма за възстановяване и устойчивост. Подменени бяха близо 1900 осветителни тела с ново енергоспестяващо LED осветление и беше внедрена интелигентна система за управление и наблюдение.

Резултатът е по-добре осветени улици, по-голяма безопасност за хората и значително по-висока енергийна ефективност. Очакванията са за над 30% икономия на електроенергия, което ще намали разходите на общината и ще позволи средства да бъдат насочвани и към други важни дейности.

- На какъв етап е реализацията на фотоволтаичната централа за нуждите на специализираните социални центрове?

- Работим по подготвителните и организационните дейности, техническото планиране, както и същинската подготовка за изграждането на фотоволтаичните системи. До края на юни предстои да бъде реализиран проектът. Остава инсталирането на фотоволтаични панели в двата социални центъра в Илаков рът и Елена, за тях е сключен договор и избран изпълнител. Вече е закупено електрическо превозно средство и се изгражда зарядна инфраструктура.

- Справянето с водната криза в Еленския Балкан поставихте като приоритет през миналата година, какъв е напредъкът в тази посока?

- Това действително е един от най-сериозните приоритети, които си поставихме, защото засяга пряко качеството на живот на съгражданите ни. За разлика от предходните няколко години вече можем да кажем, че язовир "Йовковци" е пълен благодарение на благодатните дъждове в последно време.

Имаме реален напредък - не само като намерения, а като конкретни изпълнени и текущи проекти. Стартирахме няколко важни обекта като

цялостната реконструкция на водопроводната мрежа в Мийковци,

която е на стойност близо 3 млн. лева. Това е изключително важна инвестиция за района и хората там, а и селото е едно от посещаваните места за туризъм с много къщи за гости и летни лагери.

В град Елена също се действа последователно - при основни ремонти на улици, като една от най-големите - "Иван Момчилов", на която бе направена цялостна реконструкция, ремонт имаше и на остарялата водопроводна мрежа, което ще доведе до по-малко аварии и до оптимизацията на качеството на питейната вода. Ремонт се направи на улица "Разпоповци".

Трябва да подчертаем, че не правим само настилки, а подменяме и подземната ВиК инфраструктура. Това е по-скъпият, но правилният подход, защото решава проблема дългосрочно.

Наред с вече реализираните дейности имаме и ясна програма за следващите стъпки - работим по проекти за допълнително водоснабдяване на село Майско, за подобряване на мрежата в Елена в района на "Усои", както и за реконструкция на водопроводите в Средни колиби, Раювци и Беброво. Това е процес, който изисква огромен финансов ресурс и няма как да се реши изцяло за кратко време. Но

посоката е една - да се подмени поетапно амортизираната мрежа,

за да се намалят загубите на вода. Вече сме в етап, в който се виждат реални резултати и се работи системно за дългосрочно решение на водния проблем в общината.

- Прелюбопитно е, че местните хора търсят партньорство с общината и дори сами си поправят водопроводи и каптажи. Разкажете за гражданската инициатива за Велковци, Долни Танчевци и Ничовци.

- По инициатива на 59 жители беше подадено искане до общината и съвместно се разработи проектът по програма "Капка по капка" на фондация BCause, финансирана от JTI и JTI България. Проектът е на стойност 41 626 лв., като 35 000 лв. са външно финансиране, а 6626 лв. - съфинансиране от общината.

Изпълнени бяха дейности като почистване на трасето с доброволен труд, ремонт на два каптажа и резервоар, изграждане на нов водопровод с дължина 400 метра, както и подобряване на съоръженията и санитарно-охранителната зона.

Местните хора и преди това са полагали сериозни усилия, със собствени средства са подменили близо 290 метра от водопровода и ежегодно поддържат системата. Това е

пример за приемственост, която в този район съществува още от 30-те години

на миналия век. Този проект е хубав пример за активна гражданска инициатива и ясна цел, как може да се постигнат устойчиви решения и по-добри условия за живот и в малките населени места.

- Какво предстои да се прави тази година по инфраструктурата за още по-благоустроен, чист и екологичен град?

- В града се изпълняват ремонти на улици като "Пърчевци", "Килъжевци" и "Милковци", както и на общинския път Елена - Блъсковци. В последните години направихме и подобрения в градската среда - нова обществена самопочистваща се тоалетна в района на Лятното кино вече може да се използва, направени бяха и ремонти на обществени сгради.

- Какъв туристически сезон очаквате в сложната икономическа ситуация у нас?

- През последните години се наблюдава засилен интерес към региона, който привлича посетители със своята природа, спокойствие и богато културно-историческо наследство.

В условията на ограничени бюджети все по-предпочитани стават алтернативните форми на туризъм - селски, екологичен и кулинарен, в които Еленският край има утвърдени традиции.

Разполагаме и с добре развита леглова база от близо 3 хил. места,

което дава възможност да посрещаме повече гости през различните сезони.

Разбира се, икономическата несигурност влияе върху продължителността на престоя и върху по-късното планиране на пътуванията.

В същото време отчитаме засилен интерес към събитията от културния и спортно-туристическия календар на общината, което е положителен знак за развитието на региона.

Особено голям интерес предизвика преминаването на едно от най-престижните колоездачни състезания - "Джиро д'Италия", през населени места в общината, което привлече както местни жители, така и гости, дошли специално за събитието.

- Възрожденският град се гордее с постиженията на своите ученици, какви нови условия и възможности за децата на Елена можете да откроите?

- Елена има своите утвърдени образователни традиции през годините, неслучайно тук е основано и училището за даскали - прочутата еленска Даскалоливница. За нас е важно да продължаваме да развиваме и надграждаме подходящите условия за обучение на децата. През последните години беше осъвременена материално-техническата база в училищата и детските градини, а

изграждането на STEM кабинети дава възможност на учениците

да развиват практически умения, дигитална грамотност и интерес към науката и технологиите.

Децата от общината активно участват и се представят успешно в различни конкурси, състезания и инициативи на регионално и национално ниво. Особено горди сме, че вече 14 г. еленски ученици се включват в Световното младежко състезание по креативен дизайн в САЩ.

И тази година сред най-добрите в България са Никол Миндизова и Сияна Чергиланова от СУ "Иван Момчилов", които ще представят страната ни на световните финали в Анахайм, Калифорния.

Наред с образованието насърчаваме и развитието на спорта и творческите занимания. Съвсем скоро беше открита нова художествена композиция на фасадата на стадион "Чумерна", изобразяваща спортовете с най-силни традиции в Елена - футбол, борба, джудо, ориентиране, колоездене, тенис на маса и катерене.

- Тази година отбелязвате 170 години от рождението на Стоян Михайловски, автора на "Върви, народе възродени", какво предстои?

- Отбелязването на тази знакова годишнина ще премине с различни събития през 2026-а. Получихме и патронаж от Министерството на културата. През януари обявихме национални конкурси, посветени на творчеството му - за рецитиране и илюстрация по негови басни, в които се включиха над 100 деца от цялата страна. Предстоят срещи между ученици от Пловдив и Варна, чиито училища носят името на Михайловски - продължение на успешната инициатива от миналата година.

Кулминацията ще бъде на 24 май - с традиционното ученическо шествие, тържествен концерт и общо изпълнение на "Върви, народе възродени". На

официална церемония ще връчим литературната награда "Почетен знак

"Стоян Михайловски"

Финалният акцент на честванията ще бъде в навечерието на 1 ноември с научната конференция. Паралелно с това през годината ще има редица събития с участието на музеи, училища, читалища и библиотеката, включително инициативи за деца - четения, образователни дейности и посещения в родния дом на поета.

- Какво ще пожелаете на съгражданите си за празника?

- Пожелавам на всички наши съграждани - както на тези, които живеят в Елена, така и на онези, които са далеч от родния край - най-вече много здраве, сили и увереност. Нека пазят и носят в сърцата си духа на възрожденска Елена, където и да се намират, и да се гордеят с корените си.

Пожелавам им смелост да следват мечтите си, успех във всяко начинание и удовлетворение от постигнатото. С общи усилия, с постоянство и грижа към родното място вярвам, че ще продължим да развиваме нашата община и да я правим все по-добро място за живот.

А към всички гости на Елена отправям сърдечна покана да споделят празника с нас и да усетят духа на града и нашето традиционно гостоприемство.