Ако не са “Джирото” и Дара, сме тотална бангаранга

Докога най-големите бандити в държавата - политиците, ще са далеч от затвора?

Няма по-абсурден пример за беззаконието и липсата на възмездие в България от присъствието ни едновременно на върха в две коренно противоположни класации - тази за върховенството на правото и тази за броя на затворниците.

Традиционно сме на дъното според световния индекс за правосъдие и върховенство на закона. Той изследва много показатели - корупция, свободи на гражданите, ред и сигурност, прилагане на закона и ефективност на съда.

Единствената държава в тази класация за 2025 г., която е по-зле от нас, е Унгария. Вероятно няма да се учудите, че с обратен знак - отличниците по върховенство на правото в Европа са Дания, Норвегия и Финландия.

Представяте ли си какви бездънни пропасти ни делят от тези държави в осигуряването на свободи, но и на справедливост и възмездие. И колко абсурдно е в същото време корумпираната ни и превзета от мафията държава да се нареди точно до тези отличници в класацията за броя на затворници на глава от населението?

Защото, колкото и невероятно да звучи, ние може и да сме страната в Европа, класирана на челните места по усещане на гражданите за вандализъм и битова престъпност, но по-малко от при нас хора в затворите има само в Дания, Германия, Финландия и Нидерландия. Едни спокойни, морални и подредени до скучност страни.

Унгария може и да е дъното по върховенство на правото, но в същото време съвсем логично и нелицемерно е на върха и по брой на затворниците на глава от населението в Европа. 193-ма в райета на всеки 100 000 души, срещу няма и 85 в България. Като журналист съм посещавал по работа затворите в София, Бобов дол, Пазарджик, Враца, Плевен, Стара Загора, Бургас, Варна, Сливен и помня колко претъпкани бяха те преди 15 години. Оттогава обаче затворниците там са намалели двойно.

Правосъдието в България протяжно дълги години отвръща с много мека ръка срещу тези, които престъпват закона - независимо дали убиват децата ни на пътя, или източват в корупционни схеми милиони от обществените ни ресурси.

Ефективни присъди у нас получават едва около 35 процента от подсъдимите, а условни - почти 50 на сто. Останалите са в графите "оправдани" и "пробация". Но най-дразнещо в България е вече 37-годишното бездействие срещу корупцията във висшите етажи на властта.

В Румъния в момента около 350 души излежават присъди за корупция и престъпления срещу държавата. Имат осъдени премиери, министри, депутати, кметове...

Гръцкото правителство внесе в парламента преди дни промени в процедурите за по-бързо разследване и съдене на политици за корупция, след като Европейската прокуратура поиска имунитета на 13 депутати от управляващата партия "Нова демокрация" и двама бивши министри за злоупотреби с еврофондове.

Ние не само не правим нищо, за да пресечем тежката корупция, но и вече 9-а година храним луксозно един напълно безсмислен Висш съдебен съвет. И търпим некадърни и зависими прокурори, данъчни и митничари да ни натоварват бюджета със стотици милиони евро за обезщетения.

Ние нямаме осъден нито един не само премиер, но и редови министър. Само дела шамари, които приключват с присъди в Страсбург, за да ги платим накрая ние. Докога единствените депутати, престъпили прага на затвора за корупция с обществени поръчки, ще са Гюнай Сефер и Митхат Табаков от ДПС? Цветелин Кънчев навремето влезе в затвора за рекет, а депутатът педофилът Кузов се измъкна с условна присъда и дори стана стажант в съда. Представяте ли си колко комична страна сме?

Ако не са "Джирото" и Дара, ние сме тотална бангаранга (думата означава суматоха, бунт, шум - от ямайски - б.а.).

Докато най-големите бандити в държавата ни - политиците и висшите ешелони в администрацията, стоят далече от затворите, няма да започнем да се оправяме.

А младите, които заради липсата на правосъдие вече трайно възприемат цялото това беззаконие за нормалност, ще излязат утре активно на сцената на живота. И локалите ще ни се видят като сресани бойскаути.