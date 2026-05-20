Голям прием за готвачи и автотехници, никъде не учат за парамедици и помощник-учители

Вече има данни за план-приема в средното образование за следващата учебна година. Приемът в професионалното образование ще се осъществява по нов списък на професиите. Той като цяло не променя структурата на професионалното образование.

Продължава увеличаването на местата за професии, свързани с ИТ сектора, раздут остава приемът в селскостопански и ресторантьорски професии, а най-необходимите за икономиката – тези, насочени към преработващата промишленост – отново са малко. Несъответствието се вижда ясно в разработвания от ИПИ Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката.

Все пак е интересно да се проследи какви професии ще се изучават в следващите години.

Най-много и най-малко

Местата в професионалното образование през учебната 2026/2027 г. са близо 37 хиляди (63% от всички) и обхващат близо 150 професии.

Най-много ученици ще учат за готвачи, автотехници и ресторантьори. В топ 10 на професиите с най-много места са и няколко ИТ професии, няколко икономически, както и такива в строителството и в електрообзавеждането – всички с по над 800 места.

По близо сто професии пък приемът е сравнително ограничен – под 200 места.

Нито едно място пък не е открито по 46 професии като помощник-учител, парамедик, преработка на плодове и зеленчуци, преводач от и на български жестов език, здравен асистент, топлоенергетика.

Като цяло освен липсите в индустрията много малко са и местата за професии, свързани с образованието (0,8%) и здравеопазването (2%), въпреки недостига и търсенето на кадри в тези сектори.

Най-разпространени и най-редки

Единствената професия, която се предлага във всички 28 области, е автомобилна техника и мехатроника. В 27 области пък ще се приемат ученици за готварство (без Силистра) и ресторантьорство и кетъринг (без Перник).

Цели 32 от професиите се предлагат само в една област.

Обикновено те са съсредоточени в райони със специфична икономическа дейност – например корабостроителство и кораборемонт във Варна, управление на радиоактивни отпадъци във Враца, дигитален дизайн на текстил в Сливен, геология и геофизика в Смолян, обувно производство в Пазарджик, корабоводене – вътрешен воден транспорт в Русе.

В крайна сметка план-приемът за 2026/2027 г. отново показва познатата структура на придобиването на средно професионално образование в страната.

Макар новият списък на професиите да въвежда известни промени, той не пренарежда съществено приоритетите. Продължава концентрацията в популярни, но често свръхпредлагани направления като ИТ, ресторантьорство и селско стопанство, докато ключови за индустрията, здравеопазването и образованието професии остават недостатъчно застъпени.

Така системата по-скоро възпроизвежда съществуващите дисбаланси, вместо целенасочено да ги коригира.