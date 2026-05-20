US пилоти и агенти на ФБР свидетелстват за НЛО: Мистериозни оранжеви сфери раждат нови кълба

Аномален полупрозрачен обект спира светлината като невидим щит

Интригуващ е файлаът с гриф SECRET/NOFORN ("Секретно/да не се разкрива на чужди националности") от края на 2025 г., описва как висш разузнавач, пътуващ с хеликоптер, е бил преследван от овална оранжева сфера с бял център, излъчваща светлина във всички посоки.

Инфрачервените сензори засичат, че е изключително гореща.

Според свидетеля кръжала над цялата Земя. В един момент се приближила на по-малко от 3 метра от хеликоптера, след което се разделила на две и кълбата започнали да маневрират около близки военни самолети. През 2023 г. в същия район 7 федерални агенти стават свидетели на феномена, наречен "Оранжеви "майки", изстрелващи червени сфери". Първоначално за секунди се появила голяма оранжева окръжност. След това от тази "майка" се отделили нови три-четири сфери, а тя изчезвала. Движели се хоризонтално, но в някакви моменти стремглаво се спускали към Земята, след което се издигали под ъгъл нагоре.

Всеки път явлението се случвало на здрачаване. В същата зона, сякаш излязла от света на фентъзи роман, през 2023 г. агентите описват огромен светещ обект, кацнал на върха на скала. Определили го като "Окото на Саурон без зеница".

AARO – агенцията, която се занимава с аномалии във всички домейни в САЩ, изчислява диаметъра му между 12 и 18 метра. Очевидците го описват като оранжева топка, подобна на тези за боулинг. Но един от тях се вглежда и вижда малка "опорна колона", която свързвала обекта със скалата. Въпреки първоначалните оценки на свидетелите, че разстоянието е 500–600 метра, анализът показва, че сферата се е намирала на около 1050 метра.

"Окото" стояло безшумно, докато по-късно през нощта се появил друг обект - "Тъмното хвърчило".

Първоначално агентите забелязали бели и червени светлини на около 60 – 90 см от земята като фарове на коли. Помислили, че е нарушител, защото зоната е ограничена за движение, и тръгнали да го преследват, но като наближили, "автомобилът" се отклонил от пътя и се издигнал над пустинята с постоянна скорост, разкривайки формата си на хвърчило. После изгаснал и изчезнал.

Не след дълго екипът в същата зона засякъл нов случай - "Прозрачното хвърчило". Обектът бил полупрозрачен. През него виждали звездите. Още по-голяма изненада настъпила, когато един от агентите насочил мощен прожектор към аномалията. Какво било учудването на всички, когато светлинният лъч буквално прекъснал на около 45 метра разстояние.

Изглеждало, сякаш се е ударил в невидима стена във въздуха, която не позволила на светлината да стигне до обекта.

Известно е, че светлината минава през прозрачна или полупрозрачна среда и посоката може само да се промени от различните повърхности, стига пространството да не е херметически затворено.

Физическото въздействие на странни предмети върху техниката се потвърждава и в друг инцидент от 2023 г. Висш служител на базата с над 15 г. опит в разпознаването на самолети и дронове и още двама души засичат впечатляващ бронзов метален елипсоид. Дължината му покривала площ колкото два или три хеликоптера "Блекхоук" (19,76 м), което означава между 40 и 60 метра. Ширината му пък била колкото един и половина "Блекхоук". Стоял безшумно и изчезнал внезапно 5 - 10 секунди по-късно. Същата сутрин главният портал на строго секретния изпитателен център блокирал мистериозно цели три пъти подред. Подобна аномалия никога не се е случвала преди или след това в историята на базата, което според специалистите говори за мощно електромагнитно излъчване.

Първият свидетел е висш служител, който описва обекта като пура с изключително ярка светлина.

Бил разположен на разстояние приблизително между 150 м и 1 км. Според пилота на дрон обектът бил линеен, излъчващ свръхярка светлина, металносив на цвят. Нямал крила, нито изпускателна система. Висял на около 1 км над нивото на земята и се движел от изток на запад. И двамата очевидци независимо един от друг съобщават, че портата за достъп е била неизправна същата сутрин - отворила се е леко, след което се затворила три пъти. Успели чак на четвъртия опит.

В документите по случая обаче няма информация какво е причинило аварията и какви са заключенията. Така този казус е поредният в дългия списък с необясними явления, разсекретени от Пентагона и ФБР, за които ще ви разкажем в следващи броеве на "24 часа - 168 истории".