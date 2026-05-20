Анатомия на хейта срещу Дара

Три сюжетни линии я превърнаха в мишена, но след подобрената версия на хита омразата се трансформира в подкрепа

Калната кампания започва на 31 януари, когато БНТ излъчва финала на националната селекция за "Евровизия". Явяват се осем изпълнители и след гласуване от страна на зрителите и журито е излъчен победител - 27-годишната Дара.

Първата искра на недоволството е запалена след решението на телевизията да не показва гласуването на публиката в реално време при втория лайв. Веднага след това в социалните мрежи заваляват коментари, че конкурсът както всички други в България е нагласен. Твърди се, че всичко е предрешено седмици преди това, журито е "бутало" Дара, а БНТ е избрала "предварително фаворит".

TikTok потребител заявява, че е "хакнал" сайта на БНТ и е видял "истинските резултати", след което мрежите са засипани със съмнителни "скрийншоти" от гласуването, които показват, че друга участничка е имала повече гласове от публиката. Разпространяваше се фалшива класация, според която MONA има 23 853 гласа, а Дара е с 10 500 по-малко и дори е трета след Михаела Маринова. БНТ опроверга това с официалното класиране, според което Дара печели с 22 точки от журито и с 21 267 гласа, а тези на MONA са 18 211 и тя е на трето място след Маринова.

Тази част от регламента обаче сякаш убягна на хилядите коментатори в социалните мрежи и спорът за конкурса прерасна в личен хейт към певицата. Дара се превръща в злодея, провокирал тази несправедливост, и срещу нея се изсипва мощен всенародният гняв.

48 часа по-късно мрежите кипят, а алгоритъмът допълнително усилва разпространението на конспиративни видеа, анализи и фалшиви "истински резултати". Форуми, Facebook и TikТok групи ретранслират един и същи лайтмотив: "Всичко е предрешено седмици по-рано. Дара може да танцува, но не може да пее на живо" и как "с фалшиво пеене можеш да победиш". Според други без autotune за корекция на нестабилния глас тя не е в състояние да изпълни песен на живо на "Евровизия" и явяването ще е сигурен провал. В TikTok се появяват vocal coach анализи, като се пускат няколко откъса от живото изпълнение на певицата, за да докажат, че "тя няма глас". Едно от тези видеа достига над 150 000 гледания и едва тогава профилът е изтрит заради сигнали за кибертормоз. Днес повечето хейтърски общности не съществуват, защото са изтрити, но в онзи момент изиграха своята роля.

Въпреки че БНТ официално опроверга лъжите и спекулациите и заплаши, че може да потърси правата си в съда, това бе като глас в пустиня. Дара с трофея от "Евровизия" при посрещането си на летището в София Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Феновете на конкуренцията MONA, Михаела Маринова и Роксана недоволстваха от резултата, но те съвсем не бяха единствената причина за хейтърската атака срещу Дара. При нея се развиват поне няколко сюжетни линии.

Едната е свързана с факта, че певицата е част от лейбъла "Вирджиния Рекърдс" на Саня Армутлиева. Което даде нов нюанс: "Саня е уредила всичко". Но в този случай удобно се пропуска фактът, че Михаела Маринова също е от тази компания. Армутлиева официално опроверга тези писания в мрежите, но лавината от хейт продължаваше да набира сила. За да прекрати всички тези слухове, БНТ излезе с официално изявление: "По време на прозореца за гласуване екипът, организирал и подсигурил IT - инфраструктурата на сайта, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота. Разпространяваните твърдения за хакване на уебсайта на БНТ са напълно необосновани, тъй като с оглед гарантиране на защитата и целостта на процедурата гласуването не се е провеждало чрез уебсайта на БНТ".

По този начин бяха обяснени всички временни несъответствия, засечени в някои скрийншотове в мрежите, и бе изяснено, че вотът е бил защитен и е абсолютно честен.

Независимо от това на 2 февруари пред bTV Дара призна, че е на ръба: "Честно казано, съм доста смазана от цялата негативна реакция на публиката. Не очаквах първоначално да има толкова силен отзвук, и то в негативен аспект. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена". В това интервю тя призна, че е изтощена до крайност и не е спала дни наред.

От БНТ изразиха подкрепата си към нея, като излязоха с официално изявление, че оставят решението дали да се яви на конкурса изцяло в нейните ръце. Едва след победата Саня Армутлиева призна: "Бяхме ококорени от тази злоба и омраза, която се изля върху нея. И наистина бяхме на ръба да се откажем. Аз казах: Нищо не е в състояние да е причина да понесеш такъв негативизъм". Дара е посрещната с конфети на летището в София при завръщането си от Виена. До нея е генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Точно в този момент, когато певицата започва да рухва пред нестихващата хейтърска вълна, тв водещият Николаос Цитиридис публикува в социалните мрежи призив към Дара да не се отказва: "Виждам, че се поражда съмнение в теб и то заради коментари на случайни и непознати хора. Моля те, не се оставяй негативизмът на завистливия човек да те застигне."

Финалистката от X Factor Йоана Димитрова също отбеляза в инстаграм: "Аз мисля, че Дара може да ни представи феноменално на "Евровизия", защото има брутална енергия...

Не мога да повярвам колко хейт се излива върху това прекрасно, цветно момиче. Моля ви - спрете с негативизма".

Подкрепа към нея изразиха Мария Илиева, Любо Киров, който бе член на журито, Графа, Софи Маринова, Илиана Раева.

Паралелно с това атаката срещу певицата се развиваше по още една линия. От януари се говореше, че директорът на БНТ Емил Кошлуков трябва да бъде сменен, тъй като е изтекъл мандатът му. Така в социалните мрежи използваха скандала с "нагласения конкурс за "Евровизия" за удар срещу него.

На 19 февруари самият Кошлуков се възмути: "Вчера обявихте конкурс, днес насрочихте изслушване на концепциите, а утре избирате кой да оглави обществената телевизия. Процедурата е опорочена. Има висящи съдебни производства, което ще подрони още веднъж авторитета на органа. Начинът, по който беше организиран конкурсът, беше изненадващ и за мен. Срокът за това винаги е бил седмица. Тази процедура е тежко опорочена и изборът ще падне в съда".

Независимо от сътресенията в ръководството на 28 февруари БНТ представи подобрената версия на песента Bangaranga. Тогава обаче патриотичните групи в мрежите изригнаха, включвайки се във финалния етап на атаката - защо певицата не е с народна носия, защо трябва да представя страната с текст, че е "ангел, демон, психар и хаос", че се потъпкват християнските ценности. Както и че изпълнителката е "космополитно недоразумение" плюс "символ на западното разложение". Най-яростни са твърденията, че изпълнението на Дара съдържа "окултни символи", "илюминат естетика", "сатанински ритуали", "демонични визуални послания".

Точно когато тази вълна набираше невъобразима скорост, Лили Иванова публично изрази подкрепата си за певицата и това оказа известен "охлаждащ" ефект на страстите в мрежите.

Паралелно с това леко отрезвяване хитът на Дара масово се споделяше сред младите.

Подрастващи разказаха пред "24 часа - 168 истории", че когато чули DARA през януари, били толкова разочаровани, че съвсем спонтанно се включили в хейта срещу нея, разпространявайки в групите неточности в изпълнението . Дори убеждавали връстниците си в международни вайбър-канали да не я подкрепят на конкурса. Когато чули подобрената песен обаче, те масово напуснали хейтърските групи, до такава степен се "обезлюдили", че в крайна сметка били изтрити. Включили се в нови - с нарастващ брой фенове на Дара. Тийнейджъри разказаха, че хитът така им харесал, че дни наред призовавали връстниците си из цял свят в мрежите и вайбър каналите да подкрепят българската песен.

"Сключвахме непрекъснато сделки - разказа момиче на 11 години. - Обещавахме на приятелите ни в Гърция, че ще гласуваме за "Ферто", ако те подкрепят Bangaranga. Споделяхме навсякъде песента и ни подкрепиха младежи от цял свят."

След като Дара се класира за полуфиналите, хейтърството остана само в изолирани общности във фейсбук. Антифеновете продължават да се възмущават от костюмите, сатанинското послание, манифестирането на ямайско заклинание и т.н. Затова тези хора все по-често влизат в сблъсъци с почитателите на Дара. Фейсбук е пълен с ожесточени спорове къде е перверзията, защо прави неприлични движения и други подобни.

Всъщност идеята на песента е за гоненето на злото и страха с кукерски костюм, но разбира се, противниците на изпълнителката не обръщат внимание на тези детайли. Дори днес в коментарите в социалните мрежи този тип хора енергично отхвърлят идеята, че са хейтъри. Напротив, твърдят, че са хора с критично мислене и имат право да го отстояват и да информират останалите. Независимо от тях Дара успя да "прости на народа си", мобилизира се и спечели бляскава победа на 70-годишнината на "Евровизия" с пълно съвпадение между вота на публиката и журито. Нещо повече, тя събра 516 точки, като преднината със 173 пред второто място регистрира нов рекорд в историята на "Евровизия".