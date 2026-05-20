Защо караме велосипед само с една гума

Ренесансът, който преживява придвижването с велосипед в европейски мащаб в последните 30, че и повече години, в българския му вариант си е в някакъв много ранен стадий. И причините за това не са в липсата на велосипеди на пазара, а в отсъствието на мащабен ентусиазъм у народонаселението.

Със сигурност по-младите (поне до 60 години по новите стандарти) биха се качили на колело, за да отидат до работа или да се забавляват, стига да имаше що-годе прилични условия за това. Но с ръка на сърцето трябва да си признаем - няма ги тези условия. Тръгнаха едни велоалеи в центъра на големите градове, но в крайна сметка стигнаха доникъде.

Градската инфраструктура много трудно и бавно се приспособява към интереса на хората да се придвижват на две колела. С темповете, с които се развива, засега прилича на движение на една гума. За втората явно още не сме дорасли - както е например в Северна и Западна Европа. Тук все още придвижването с велосипед е сякаш повече на една гума, отколкото на две. Трябват твърде много инвестиции в градската среда, за да избере средният гражданин велосипеда вместо автомобила.

