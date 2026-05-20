Григор Димитров и Нина Добрев за водещи на Евровизия в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виждам, че вече тръгнаха залаганията кои да бъдат водещи на Евровизия 2027 в България.

За мен няма никакво колебание- това трябва да са Григор Димитров и Нина Добрев.

И двамата са световно разпознаваеми лица.

И двамата носят класа, чар и харизма без усилие.

И двамата са красиви, модерни и говорят на езика на света.

Григор има онази спокойна международна елегантност на човек, който е бил на най-големите сцени и е свикнал камерите да го обичат.

Нина пък има естествено телевизионно присъствие, чувство за хумор и холивудски блясък, който Евровизия обожава.

И най-важното- те изглеждат като България, която искаме светът да види: успешна, модерна, уверена и глобална.

Айде, Бойко построи залите за Евровизия, аз намерих водещите.

(От фейсбук)