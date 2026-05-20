Все повече иранки се качват на мотоциклети, въпреки че властта не им дава книжки

Мариам Клиш се е учила да кара мотоциклет тайно и през нощта по празните улици на Техеран, а днес вече е сертифициран инструктор, който обучава десетки жени, и приветства нарастващия интерес на иранките към карането на мотоциклети.

Жените, независимо дали карат малки или големи мотоциклети, са все по-често срещани в претъпканата столица. Те носят цветни каски – признак за лека, но забележима промяна през последните месеци.

„Нагласите наистина се промениха, преди това това изобщо не беше приемливо", казва Клеш пред Агенция Франс Прес, изразявайки радостта си от нарастващия брой жени, които искат да карат мотоциклети в града или в състезания.

И въпреки строгите правила за облекло и липсата на официален лиценз за управление на този вид превозни средства, днес десетки жени посещават уроците на Клеш – брой, който не може да се сравни с началото преди 15 години, когато мотоциклетистките се брояли на пръстите на едната ръка.

49-годишната инструкторка, с дънки, слънчеви очила и прическа конска опашка, добавя в тренировъчния център в северната част на Техеран: „Опитах се да докажа, че жените също могат да успеят в тази сфера", която дълго време се считаше за „привилегия на мъжете".

Широки дрехи

След ислямската революция през 1979 г. някои дейности бяха забранени за жените или станаха социално неприемливи, а ограниченията върху облеклото представляваха особено предизвикателство за мотоциклетистките, тъй като законът задължава жените да покриват косата си и да носят широки и консервативни дрехи на обществени места.

Клеш, член на Иранския съюз по мотоциклетизъм и автомобилен спорт, си спомня състезания, в които участничките са били принуждавани да обличат широки дрехи върху спортните си костюми от кожа, а това „много затрудняваше шофирането".

Тя казва, че ограниченията са отслабнали с времето и добавя, че при намесата си полицаите вече позволяват на жените шофьори „да си тръгнат по-лесно".

Въпреки това все още има твърди противници - председателят на Върховния съвет на културната революция в Иран, шейх Абдулхусейн Хасрубнах, заявява, че „някои жени карат мотоциклети без хиджаб или с неправилен хиджаб, което е поведение, противоречащо на шериата".

През последните години жените се осмеляват все повече да нарушават правилата на режима. Тази тенденция се ускори след смъртта на Махса Амини през 2022 г. по време на задържането ѝ по обвинения в нарушаване на правилата за облекло, което предизвика мащабни протести, по време на които жените поискаха повече свободи.

Без шофьорска книжка

Най-голямата пречка пред любителките на мотоциклетите остава шофьорската книжка. Законът не забранява издаването на шофьорски книжки за мотоциклети на жени, но властите на практика не ги издават, въпреки нарастващия брой на мотоциклетистките.

Нилофер (43 г.), модна дизайнерка, която наскоро се е записала на уроци по каране на мотоциклет, казва за вестник „Индипендънт", че това е „истински повод за тревога", „дори ако жената кара професионално, тя носи юридическа отговорност в случай на инцидент поради липса на шофьорска книжка, дори ако не тя го е причинила".

Официално властите твърдят, че карането на мотоциклет от жени не е забранено. Говорителката на правителството Фатима Махаджарани заявява, че „няма никаква законова забрана", докато шефът на пътната полиция Тимур Хусейни подчерта през септември, че неговите служители нямат право да тълкуват закона на религиозна или друга основа.

Мона Насихи (33 г.), управителка на салон за красота, разказва пред същия вестник, че е започнала да кара тази година и че полицията е опитала да я спре веднъж, вероятно защото е карала сама, но тя се е уплашила и не е спряла. Тя добавя: „Чухме, че полицията обикновено не се отнася зле с жените шофьори, но винаги съществува страх от унижение или конфискация на мотоциклета".

От друга страна, Наире Читсазян (53 г.), новата собственичка на мотоциклет, изглежда уверена въпреки липсата на шофьорска книжка, като подчертава, че „мотоциклетите са регистрирани и застраховани, така че полицията няма причина да ни спира".