Иракският "координатор на терор" на 3 континента е заловен в тайна сложна операция в Истанбул

В сложна разузнавателна операция, координирана между американските и турските служби, в Истанбул беше заловен един от ключовите лидери на иракската шиитска група «Катаиб Хизбула» Мохамед Бакир Ал-Саади. Мнозина разглеждат тази операция като начало на строги американски мерки спрямо лицата и фигурите, свързани с „Бригадите ал- Кудс" – регионалното крило на иранската „Революционна гвардия" – и така наречената „Ос на съпротивата".

Паравоенните отряди на групата работят при изключително строга секретност от самото им създаване от бившия заместник-председател на „Народната мобилизация" Абу Махди ал-Мухендис, убит при американски въздушен удар през 2020 г. В началото на периода след свалянето на режима на покойния президент Саддам Хюсеин през 2003 г., неяснотата и липсата на информация обгръщат повечето от лидерите в тази група, те се въздържат от публични изяви, въпреки влиянието си на местно ниво като една от фракциите, най-близко свързани с Революционната гвардия.

Връзка с Иран

Вестник „Ал-Шарк ал-Аусат", който излиза в Лондон, цитирайки източници от различните проксита на Иран, твърди, че Ал-Саади е имал тесни връзки с „Бригадите ал- Кудс".

При проверка в архива на негови снимки в платформата „X", където Ал-Саади е активен от 2014 г., се вижда, че той често се появява в компанията на лидери на Революционната гвардия, а в един от видеоклиповете изглежда, че разговаря и си разменя усмивки с покойния ирански президент Ибрахим Раиси.

Ал- Саади „е засилил според информирани източници посещенията си в Ливан след убийството на лидера на ливанската „Хизбула" Хасан Насрала в края на септември 2024 г.

Информирани посочват, че той притежава иракски „служебен паспорт", който обикновено се издава на важни военни фигури и официални лица. Това „му е дало гъвкавост при придвижването и пътуването до други държави" и го е улеснявало в редица дейности. Източниците обясняват последното му пътуване до Турция в този контекст - оттам е трябвало да пътува в Европа. Така идва операцията по арестуването му и задържането му в Истанбул.

Ал-Саади се появява на много снимки заедно с бившия командир на иранския „Корпус Ал-Кудс" генерал Касем Сулеймани и други личности, свързани с проираниските въоръжени формирования и Революционната гвардия.

Как беше арестуван Ал-Саади?

Според повечето западни източници, които отразиха новината за ареста на Ал-Саади в Турция и прехвърлянето му в САЩ, той е обвинен в координиране и планиране на не по-малко от 20 терористични атаки в Европа, насочени срещу американци и евреи. Той „е подтиквал и други да атакуват американски и израелски интереси" в отмъщение за войната, която Вашингтон и Тел Авив водят срещу Техеран.

Ал-Саади е обвинен също в координиране на още две атаки в Канада, в подбуждане на други лица и в опит за извършване на терористични атаки в САЩ, включително срещу синагога в Ню Йорк.

САЩ включват „Катаиб Хизбула" в списъка на чуждестранните терористични организации и твърдят, че Ал-Саади е свързан с групировката от 2017 г., че баща му има връзки с проиранката групировката „Бадр", ръководена от Хади Ал-Амери.

Вашингтон обяви награда от 10 милиона долара за всеки, който предостави информация за лидера на „Бригадите" Абу Хусейн Хамдауи.

CNN разкри връзка между „Катаиб Хизбула" и групата, която пое отговорност за серия от умишлени палежи, насочени срещу еврейски обекти в цяла Европа, включително синагоги, училища и линейки.

Ал-Саади се изправи пред съда миналия петък в южния район на Ню Йорк, където съдията разпореди задържането му без право на освобождаване под гаранция. По време на заседанието той не се е обявил за невинен, но и не се е признал за виновен.

Не са известни с точност възможните последствия и отражението от ареста на Ал-Саади върху „Катаиб Хизбула", какъв характер ще има информацията, която американските служби биха могли да получат от него, и дали това би могло да доведе до разкриването на въоръжената му групировка.

Според адвоката на Ал-Саади, Андрю Дж. Далак, той „е бил арестуван в Турция от турските власти, най-вероятно по искане на американските власти, и е бил предаден на американските власти, без да му бъде дадена възможност да оспори законността на задържането си или прехвърлянето си в САЩ".

Срещу Ал-Саади има много обвинения, сред които опитът му да организира взрив в известна синагога в Ню Йорк, както и да нападне еврейски центрове в Лос Анджелис и Скотсдейл, щата Аризона.

Има и други твърдения които сочат, че Ал-Саади е платил 10 000 долара за извършването на атентат, но е настоял да бъде заснет. Той настоял атентатът да бъде на 6 април, а когато това не се е случило, на следващата сутрин е изпратил SMS на тайния си агент, за да го попита за причината.

Профилът на Ал-Саади в „X"

Ал-Саади е активен от години в платформата „X" и често отправя остри критики към правителството на бившия министър-председател на Ирак Мохамед Судани, което заведе дело за „клевета" срещу него през 2024 г.

През юли 2020 г. Ал-Саади публикува в профила си в платформата снимка на разрушената сграда на Капитолия в САЩ, заедно със снимки на убити лидери като Сулеймани, с надпис: „Отмъщението ни за мъчениците продължава. Няма преговори с окупатора".

Освен това той обявява чрез платформата своята ясна позиция в подкрепа на Иран и „оста на съпротивата" и атакува техните противници.

През 2023 г. Ал-Саади публикува изображение от картографско приложение на остров Индиън Крик в щата Флорида, САЩ – малък укрепен жилищен остров в окръг Маями-Дейд, известен в медиите като „убежището на милиардерите", където живеят редица бизнесмени, знаменитости и политици. Сред известните жители са Джаред Кушнер и съпругата му Иванка Тръмп.

Елизабет Цурков: Ал-Саади е бил замесен в опит за покушение срещу Тръмп

Израелско-руската журналистка и изследователка Елизабет Цурков, която беше освободена след отвличането ѝ в Ирак, разкри пред Ал-Арабия ТВ нови подробности за групировките, които я държаха в плен, като обвини Мохамед Бакир Ал-Саади в съучастие в убийства и отвличания в Ирак на десетки младежи които протестираха срещу прокситата на Иран, както и в терористични операции, сред които и опит за покушение срещу американския президент Доналд Тръмп.

Цурков заяви в интервюто, че е предоставила на Федералното бюро за разследване (ФБР) информация за групите, които я отвлякоха и заяви, че предоставената от нея информация „е била полезна" за американските следователи.

Изявленията на Цурков съвпадат с разкритията на нови подробности относно съдебния процес срещу Ал-Саади в САЩ, където съдебни документи разкриват записи и тайни разговори, за които американските власти твърдят, че са помогнали за неговото залавяне.

Според най-новата информация, делото е включвало продължително наблюдение и разследване, както и използването на таен агент на ФБР, който е получил признания и информация, свързани с дейности по сигурността и атентати в Ирак.

Елизабет Цурков е известна като изследователка и журналистка, специализирана по въпросите на Ирак и Сирия, както и въоръжените групировки там. Тя изчезна в Ирак през 2023 г., а Израел обвини иракската „Хизбула", че я е отвлякла.

Задържането ѝ се превърна в деликатен политически въпрос, САЩ и Израел упражняваха голям натиск върху правителството за освобождаването ѝ.

В интервюто Цурков заяви, че редица лидери на партията, които са били свързани с нейното задържане, „са били убити по време на войната", без да дава допълнителни подробности за обстоятелствата около тези операции.

В събота Цурков разкри нови подробности за периода на отвличането й в Ирак, като потвърди, че лицата, които я задържаха, са разговаряли помежду си, издавайки „огромно количество информация за операциите си" .

Коя е Елизабет Цурков?

„Запалена по въпросите на човешките права" – с тази фраза Елизабет Цурков започва своето представяне в личния си профил в платформата „X". Тя беше отвлечена на 26 март 2023 г. от квартал „Ал-Карада" в Багдад заедно с колега от Института „Ню Лайнс" за стратегия и политика, който е изследователски център със седалище във Вашингтон. Цурков работи като изследователка във Форума за регионално мислене, израелско-палестински изследователски център със седалище в Йерусалим, основан през 2014 г., и е докторант в катедрата по политика в Принстънския университет.

Цурков разказва за работата си като изследователка в личния си блог: „Интересувам се от документирането на преживяванията на цивилните по време на война и от осветляването на нарушенията, извършвани от мощни актьори, било то диктаторски режими, въоръжени групи или чужди държави, които се намесват в региона. Интересувам се също така от въпросите за сектантската идентичност и националната принадлежност в Близкия изток, особено в страни с многобройни секти като Сирия и Ирак".

Елизабет Цурков, която владее английски, иврит, руски и арабски, разказва подробности за своето проучване на сирийската революция и гражданската война в Сирия и обяснява, че резултатите от него се основават на широка мрежа от контакти, които тя е започнала да изгражда още през 2009 г. с обикновени цивилни, активисти, бойци, обществени лидери, политици и военни.

В този контекст директорът на Иракския медиен център във Вашингтон Назар Хайдер пояснява, че „има страни, които преговаряха за съдбата на Елизабет Цурков, по-специално иранците, които я държат откакто е отвлечена в Багдад и прехвърлена в Техеран, и те преговарят с израелците за размяната ѝ срещу няколко офицери от Революционната гвардия, които Тел Авив е пленил в Ливан".

Ирански заповеди

Елизабет Цурков, която има руско и израелско гражданство, е посещавала Ирак неведнъж и е известна с връзките си с шиитските ислямски партии, като самоличността ѝ не е била тайна и тя не я е крила".

Иракски журналисти считат, че „отвличането, извършено от „Катаиб Хизбула", е извършено по ирански заповеди от Революционната гвардия", като поясняват, че „заповедите за отвличане или ликвидиране са насочени срещу всеки иракчанин или чужденец, който призовава към диалог или мир между народите, или се противопоставя на иранската хегемония над Ирак, или на онези, които призовават за освобождаването на иракските шиити и иракската хауза (Семинарията) от нарастващото иранско влияние и господство. Затова бяха отвлечени журналистите Мазен Латиф и Туфик ал-Тамими от иракския вестник „Ал-Сабах" - поради тяхното съчувствие към иракските евреи и мястото на евреите в иракската история". Мрежата, която е обучена за операции по отвличане, „започна интензивната си дейност по заповед на Касем Сулеймани, който беше командир на силите Бригади ал-Кудс" към Революционната гвардия, за да сломи въстаналите иракски младежи през октомври 2019 г., Мрежата е специална клетка, обучена под надзора на офицери и съветници от ливанската „Хизбула" и Иран, начело с Али Дакук, който беше убит при израелски въздушен удар в Сирия. Тази мрежа се подкрепя от елементи от правителствените и силите за сигурност в Ирак. „Първите признаци за формирането на тази мрежа започнаха с пряка официална финансова подкрепа под претекст за борба с влиянието на американското разузнаване в Ирак и региона, а членовете ѝ вече са проникнали в най-високите правителствени нива".