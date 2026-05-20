ГОТОВА ЛИ Е БПЦ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПАРИТЕ НА "САТАНИСТИТЕ"?

"Който православен християнин е харесал демоничната песен чрез гласуване с SMS или по друг начин, или е оставил положителен коментар под приветствието на митр. Наум, или другаде е изразил съгласие с демоничната песен, или дори само в мисълта си се е съгласил с нея или с хора, които я одобряват – той трябва да изповяда този грях в светото тайнство Изповед (Покаяние) и да се покае за него, а именно, че по какъвто и да е начин е изразил съчувствие или съгласие с демоничното произведение. За да може грехът да му бъде простен от Бога чрез разрешителната молитва на свещеника, и за да може християнинът да няма проблем, когато един ден душата му отиде на частния Божий съд (Евр. 9:27) – въздушните Митарства. Защото ако този грях остане неизповядан, то когато душата отиде на Митарствата, демоните по право могат да кажат, че тази душа е тяхна, понеже е слушала и одобрявала тяхното произведение – демоничната песен; и за такава душа ще е много страшно и много мъчно да се измъкне от ноктите на демоните, които тогава не прикрито (както сега в демоничната песен), а открито ще искат да грабнат душата и да я завлекат в огнената геена за вечни мъчения."

Това, както и много друго с подобно съдържание по този и други сходни поводи е написала ръка, която всеки месец доволно се подписва в митрополитската ведомост, взимайки парите на същите тези непокаяли се "сатанисти" на снимките, за да си осигури безгрижно и безметежно съществуване на техен гръб, както и достатъчно свободно време, за да търси и намери подходящите думи и изрази да ги клейми и анатемосва.

Народът го е казал с далеч по-простите думи: "храни куче да те лае!". И хапе, понякога.

Наистина се учудвам на наивността и почти овчедушното търпение на "сатанистите", които си плащат, за да бъдат сочени с пръст и заклеймявани. А скоро и децата им да бъдат учени още от малки в училище да правят същото!

Удивлявам се, разбира се, и на наглото безочие на "богоугодните праведници" - на групичката фанатици, някои от които облечени в расо, които се конкурират за едни и същи пациенти. С какви очи тези, последните, взимат парите на непокаяните сатанисти, сякаш те - парите им, за разлика от хората, са благословени и благодатни, и с каква съвест застават да служат в близо 1000-та църковни и манастирски храма, ремонтирани пак с парите на европейските "сатанисти"...?

Интересно е, че те не само не се успокоиха през последните дни, а още по-злостно нападнаха достойни митрополити на БПЦ в лицето на Западноевропейски Антоний и Русенски Наум.

Кметът би ли се осмелил да разкрие публично защо тържеството в чест на победителката в музикалното състезание не се състоя където беше първоначално запланувано - пред храм паметника "Александър Невски", който е символът на София?

На Сатаната ли служат премиерът Радев, шефката на БНТ Милотинова, министрите и отговорните служители, които ще организират провеждането на музикалния конкурс в България през следващата година?

Ще дочака ли българското общество официална позиция от БПЦ във връзка с тежката съблазън, излязла от нейни служители, и мултиплицирана от безсъвестни пропагандисти и лекомислени хора, или ще предпочете да си отглежда змия в пазвата?

(От фейсбук)