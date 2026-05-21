Кметът на Пазарджик Петър Куленски: Основната ни цел е градът да е модерно място за живот, за да задържим младите

Създадохме общинско предприятие "Чистота" - трудно решение, но дава резултат, вече имаме нови контейнери за смет, машини за метене и миене, предстои и сметоизвозване

Пазарджик е много подходящ за пешеходно придвижване, което е добре уредено

- Г-н Куленски, трета година сте кмет на община Пазарджик. Видно е, че градът се променя. Стана ли той предпочитано място за живеене?

- Аз и екипът ми полагаме максимални усилия, за да може наистина Пазарджик да бъде по-привлекателно място за живот, особено що се касае до това да привлечем младите хора и да задържим най-вече млади семейства в нашия град. Това включва инвестиции в инфраструктурата, в публични услуги като чистота, озеленяване, градски транспорт, където предстои скоро да стартират и новите 6 електробуса. Те ще бъдат доставени по проект, който е реализиран по Плана за възстановяване и устойчивост.

Продължаваме да инвестираме в образователната инфраструктура, в културния живот

на града, да създаваме добри условия за спорт и най-вече за отглеждането на деца. Поставили сме си за цел хората и най-вече младите да чувстват Пазарджик като свой дом.

- Община Пазарджик подмени уличното осветление в 12 населени места.

- Инвестицията бе извършена по проект, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост и е в размер на 1 млн. евро, от които 500 хил. евро е грант, т.е. директно финансиране, а останалите 500 хил. евро следва да бъдат изплатени от община Пазарджик от спестяванията, от по-енергоефективното улично осветление, което ще се реализира през следващите години. Освен че подменяме старите осветителни тела в 12 села от общината с нови LED осветители, които са енергоспестяващи, монтираме и нови системи за контрол на уличното осветление.

Монтирани са лампи на всеки стълб и местните жители са много доволни, че се грижим за сигурността им.

Търсим възможности да подменим уличното осветление и в останалите села на територията на общината, защото виждаме, че това наистина има огромен ефект.

- Г-н Куленски, вашият екип предложи да бъде създадено общинско предприятие "Чистота" и то вече е факт. Как се грижи въпросното звено за сметосъбирането и сметоизвозването в общината? Подобри ли се чистотата?

- През втората половина на 2024 г. взехме трудно решение общината поетапно да поеме услугите по чистотата, разбира се, за което благодарим и на подкрепата на мнозинството от Общинския съвет. Съветниците приеха решението за създаване на общинско предприятие и гласуваха кредит, благодарение на който ние да можем да купим първоначалния обем от контейнери и машини и да поемем дейностите.

Това е много дълъг процес, защото капацитет се изгражда с години. Сключихме договор с избраните изпълнители за доставка на съдове, нови контейнери и сметопочистваща техника, техника за миене и метене на улиците. От 1 февруари тези две дейности бяха поети от общинското предприятие и

хората в Пазарджик могат да видят по улиците новите автометачни машини

Тази автоматизация на процесите доведе наистина до оптимизация на услугата по метене, доколкото преди се метеше с двойно повече ръчен човешки труд.

По улиците на града вече се движат и новите машини за миене. Общината очаква всеки момент да пристигнат новите камиони, новата сметоизвозваща техника, както и новите 1200 контейнера и 3000 кофи и започваме поетапно да вдигаме старите контейнери, старите съдове за смет и да поставяме чисто нови. Очакваме целият този процес да приключи до края на юли. Тогава общината трябва да е поела в пълен обем и основната дейност по чистотата, а именно да има и сметоизвозване.

Тъй като процесът е продължителен и може да доведе до смущения в чистотата, предварително се извиняваме на жителите на града и молим за разбиране.

- Достатъчни ли са приходите от такса за смет, за да функционира предприятието?

- Таксата битови отпадъци, която събира общината и която не е променяна от края на 2021 г., не е достатъчна, за да покрие разходите по чистотата. Затова ние компенсираме разликата със собствени средства. Гражданите вече виждат разлика в начина, по който се поддържа чистотата в публичните пространства.

Предстои да се достави още много техника, да се вкарат нови контейнери,

така че до края на годината вече да завършим изцяло този процес за Пазарджик и селата Главиница, Мокрище и Ивайло.

Общината инвестира в техника и в автоматизация на процесите, така че да можем да получим една по-ефективна и оправдана от финансов характер услуга. Основният ни мотив, може би вече гражданите осъзнават и го виждате, е, че вместо да плащаме огромни суми, част от които отиват и като търговска печалба, и като ДДС, искаме тези средства да бъдат инвестирани в нова техника, в иновации в сферата на сметоизвозването, така че да получим за кратък период наистина европейско качество.

- Разчитате ли на новото правителство? Много кметове казват, че нямат пари за основни дейности. Община Пазарджик има ли проекти, които чакат реализиране?

- Аз искам да благодаря на служебното правителство, което успя в много кратък срок да разплати почти всички средства по проекти, които община Пазарджик беше реализирала на съответни етапи и бе защитила финансиране. В продължение на почти една година - през 2025 г., не получихме почти нищо от държавата по т.нар. инвестиционна програма за общините.

Това са проектите по Приложение №3 към Закона за държавния бюджет, въпреки че имахме подписани договори, бяхме провели съответните процедури, избрали изпълнители, достигнали етап на изпълнение, който съгласно договора следваше да ни бъде заплатен. Това остана в миналото, вече

средствата са разплатени, можем да работим по-спокойно

Държавата се намира в условията на удължителен бюджет - т.е. няма редовен бюджет, и през 2026 г. ние можем да харчим 1/12 на базата на финансовите разчети от предходната година.

Това създава и някои затруднения и проблеми - например актуализацията на доходите на работещите и също други инвестиции, които следва да бъдат направени, но доколкото не са предвидени за тях средства в бюджета за 2025 г., не можем да ги реализираме.

С удължителния закон на бюджета ни беше дадена възможност от законодателния орган ние да приемем т.нар. предварителен списък на обектите от капиталовите програми на общините, така че да можем да започнем да работим по тях. Това направихме с едно решение на Общинския съвет на сесията на 30 април. По този списък са

предвидени основни ремонти на улици, изграждане на детски площадки

и други обекти, за които сме стартирали съответните процедури по възлагане съгласно Закона за обществените поръчки. Така да не бъде пропилян строителният сезон, ако мога така да се изразя, до момента, в който държавата не приеме редовен бюджет за 2026 г. Надяваме се, че това ще се случи в кратки срокове.

- Г-н Куленски, има ли вече яснота кога ще започне наложителният ремонт на моста на река Марица? Известно е, че подпорните колони на съоръжението имат пукнатини и са опасни.

- Мостът на река Марица, както и прилежащата към него инфраструктура, двете кръгови движения са част от главния път Е-8, който е републикански. Т.е. поддържа се и се стопанисва от МРРБ, респективно от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Обновеният Младежки дом в Пазарджик След много проведени срещи както с ръководството на АПИ и МРРБ, така и със служебния премиер Андрей Гюров, стана така, че да бъдат отпуснати средства на общината за преасфалтиране на прилежащата инфраструктура към моста на Марица - именно двете кръгови движения.

Това вече става факт, постарахме се наистина да го направим максимално безболезнено, защото това са пътни артерии с огромна част от трафика. Ремонтните дейности включваха фрезоване на асфалтовата настилка и то бе извършено за два дни и две нощи. Работеше се между 21 и 5 часа, така че да не бъде смущаван трафикът.

Отворена остава темата с основния ремонт на моста над Марица

или изграждането на нов. Самото съоръжение е доста компрометирано, то отново е в компетенциите на държавата в лицето на АПИ. Има проведена обществена поръчка и избран изпълнител през ноември 2024 г. за инженеринг, проектиране и строителство на новото съоръжение. Съгласно договора, който държавата в лицето на АПИ е подписала с избрания изпълнител, проектирането следва да се случи в рамките на 100 дни, а строително-монтажните работи - в 400 дни.

Проектирането е възложено през февруари 2025 г. и все още нямаме готов технически проект с издадено разрешение за строеж. Изготвихме план за временна организация на движението, който е съгласуван с КАТ-Пътна полиция. Той предвижда да бъдат изградени две временни кръгови, които да поемат основния трафик.

Той ще минава от съществуващото кръгово при "Шел" на бул. "България" покрай старата "Била". Едното кръгово трябва да бъде на кръстовището на бул. "Христо Ботев" с ул. "Любен Боянов" срещу Регионалната библиотека "Никола Фурнаджиев". Другото временно кръгово трябва да бъде на излизането от моста "Атлантик" и кръстовището с ул. "Христо Касапвелев", така че да може да се гарантира левият завой, накъдето ще бъде основният поток към индустриалната зона и жп гарата.

Както се казва, топката е в полето на държавата като възложител

и собственик в лицето на АПИ. Ние ще настояваме това да се случи в максимално кратки срокове, защото сигурността на жителите и гостите на нашата община е водеща за нас.

- Попада ли в управленската ви визия изграждането на Западния околовръстен път, който ще поеме големия трафик от центъра?

- Разбира се. Това е един проект, който наследихме на идейно ниво. През изминалата година и половина финализирахме регулационните планове на трасетата, има вече влезли в сила ПУП (подробни устройствени планове) на трасетата, има проектни номера на имотите, които следва да бъдат отчуждени, нанесени са в кадастъра, направени са оценки колко ще струва отчуждаването.

Община Пазарджик е готова с подготвителната работа по документацията относно изграждането на първите два етапа, които са най-важните и които следва да свържат подхода от магистрала "Тракия" с моста "Атлантик", ул. "Христо Касапвелев".

Отново тук е въпрос на приоритет от страна на държавата, нейната регионална политика и, разбира се, да има политическа воля проектът да се случи, защото е от изключителна важност за града ни.

- Как ще решите въпроса с паркирането - особено в централната градска част? Като всеки областен град Пазарджик се задъхва от коли.

- Общината изработи нов генерален план за организация на движението. Такъв, какъвто по силата на закона всяка община трябва да има и да актуализира на всеки 5 г. Последният бе от 2005 г., а сега реалностите са други.

В него има огромни чертежи, над 40-50 на брой приложения, изчисления и др.

Като цяло нашият град няма генерален проблем с трафика,

какъвто имат например София и Пловдив. Това, че в пикови часове в интервал 30 минути сутрин и 30 минути вечер се налага да се изчакат по една или две фази на светофара, не е проблем. Изводът на проектантите е, че Пазарджик е много подходящ град за пешеходно придвижване - то е добре уредено, включително прекосяването на улиците и булевардите. Всички главни институции са на максимум 15 минути пешеходно разстояние една от друга.

В този генерален план се съдържат десетки мерки, които поетапно следва да бъдат интегрирани и да доведат до по-добра организация на движението в нашия град.

Приети са 72 мерки, които се отнасят за знаковото стопанство и двупосочни или еднопосочни улици, за пешеходните пътеки, дали да бъдат премахнати, или да бъдат направени нови изкуствени неравности за ограничение на скоростта. Предстои съгласуване с АПИ, КАТ- Пътна полиция – това ще изисква средства, човешки ресурс.

Относно паркирането

в генералния план за организация на движението няма разширяване на съществуващите платени зони

за почасово паркиране. Ще има нови еднопосочни улици - над 15, ще бъдат въведени и участъци от тях за облекчаване на трафика.

- Отскоро една знакова сграда в центъра върна предишния си облик, и то благодарение на вашата намеса като народен представител.

- Имате предвид сградата на Младежкия дом. Това беше наше обещание към жителите на Пазарджик, че трябва да бъде възстановена фасадата на културната институция, която по време на предишния кметски мандат, еднолично без проект, без обществено обсъждане, без съгласуване с професионалните гилдии, без обсъждане в Общинския съвет или по някакъв начин допитване, бе изрисувана в различни цветове.

Обществеността не одобри тази "цапаница". Заради това искахме да възстановим това, да покажем, че законността, правото и редът следва да се зачитат и спазват.

Също така ние - мисля, че и гражданите на Пазарджик, си взехме своите поуки от този случай. А именно, че трябва да се отнасяме с нужното уважение към културното наследство на града ни.

След като хората преди нас са ни завещали знакови сгради, площади, композиции от сгради, трябва да ценим това. И преди да посегнем и да направим каквото и да е със знакови пространства, трябва да бъде направено максимално прозрачно и задължително да се зачете преобладаващото мнение на професионалните гилдии и на хората в Пазарджик.

Оставам оценките на съгражданите ни как се е случил ремонтът. Ние наистина се постарахме да изпълним това почистване по максимално професионален и прозрачен начин, така че да имаме добър и лицеприятен резултат.

Възстановихме художественото осветление, така че наистина Младежкият дом да може да сияе - нека той бъде място за средище на културата, така както е било през десетилетията назад, а да не бъде тема, която по някакъв начин да разделя.

- Г-н Куленски, ще се кандидатирате ли отново за кмет? Къде е по-лесно - да сте кмет или на предишното поприще?

- Със сигурност работата като кмет е много по-динамична от тази на народен представител. Кметът е на първа линия и трябва да се сблъсква от първо лице с проблемите на хората, исканията им и въобще всичко, което трябва да се случва в нашия град и община.

Дали ще се кандидатирам, е въпрос, който трябва да го обсъдя първо с екипа си и, разбира се, с моето семейство, чието мнение е много ценно и важно за мен. Мога да ви отговоря така: има много проекти, които ние сме стартирали и които следва да намерят своята реализация в следващ мандат. Поели сме ангажименти, имаме отговорността да реализираме тези проекти.

На този етап може да кажа, че по-скоро ще се кандидатирам за втори мандат,

но нека обсъдя това със своя екип, с политическата формация, която ме е издигнала, и със семейството ми.

- Какво ще пожелаете на съгражданите си?

- Първо искам да поканя всички граждани и гости на честванията за празника на Пазарджик. Постарали сме се отново да имаме балансирана програма – с вдигане на знамето на града, тържествена света литургия в храм "Св. св. Константин и Елена". Подготвена е и празнична програма с гост-изпълнители Деси Добрева, Силвия Кацарова, Мария Илиева и др.

На всички жители на Пазарджик пожелавам здраве, търпение, успехи и да се наслаждават на хубавите неща, които се случват в нашия град и в нашата община!

