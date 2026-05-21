България не е малка, “Азбуката на чудесата” го доказва с всяка буква

В този проект ви разказваме 20 истории на българи от Клуба на модерните оптимисти, защото трендът днес е да вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи. Този път ви представяме Надя Шабани и Ивета Шилигарова от Българския център за нестопанско право. Те са сред инициаторите на инициативата “Българската азбука на чудесата”. Кампанията събира реални постижения на над 30 граждански организации от цялата страна. Инициативата превръща всяка буква от българската азбука в символ на ценност и кауза, свързана с образование, култура, наука, опазване на природата, общности и човешки истории. Всичко за “Българската азбука на чудесата” може да бъде открито на сайта chudesata.bg.

- Г-жо Шабани, г-жо Шилигарова, в началото на май от Българския център за нестопанско право и още 8 организации стартирахте новата инициатива “Българската азбука на чудесата”. Как се роди идеята за нея?

Ивета Шилигарова: “Българската азбука на чудесата” е естествено продължение на предишната ни инициатива “Коледните чудеса на България”. Тя има за цел да покаже работата на гражданския сектор, на гражданските организации и най-вече на хората в него. Защото НПО (неправителствена организация) не е понятие, изпразнено от смисъл. То е хора, които са дали част от времето си, от живота си. Понякога са жертвали много, за да работят за каузите си.

Затова решихме да направим второ издание на “Чудесата”, като този път се фокусираме върху организации, които работят в сферата на образованието, културата, науката, въобще книжовността.

Надя Шабани: Гражданските организации в съвременната българска история са основен двигател на модернизацията на различните сфери. Колкото повече се развива нашето общество, толкова повече организации показват това, което успяваме да постигнем заедно, да променяме и подобряваме. Това е нашата задача като граждански организации. Амбицията започва да става все по-голяма. Започнахме от “Коледните чудеса”, където основният ни акцент беше грижата и подкрепата. Да помогнеш на някой, който е изключен от обществото, да бъде включен и да има равен достъп. Като се сетя колко много теми има, в новата инициатива за образованието ще имаме още 10 години работа.

- Какво точно представлява инициативата?

И. Ш.: Започнахме кампанията в Деня на Европа на 9 май и ще приключим на 24 май в Деня на българската азбука. Какво по-хубаво от това да напишем не само с букви, а и с дела това, което правим. Това е период, в който е натрупано много вдъхновение в обществото и е точният момент да разкажем през различни ценности, обвързани с българската азбука, какво правят гражданските организации? През тези две седмици всеки ден показваме по две граждански организации и разказваме за тяхната мисия, кауза и работа.

Н. Ш.: Много си мислехме, особено когато избирахме периода, че сякаш живеем във времена на раздяла и противопоставяне. 24 май обединява българите. И това допълнително надгради посланието ни за нещо, в което ние със сигурност трябва да се обединим - около добрите дела и постижения, и да изпитваме гордост, както всеки един българин се гордее на 24 май.

- Част от кампанията са 3 документални видеа, заснети на различни места в страната. Какво е тяхното послание?

И. Ш.: И в двете инициативи на “Чудесата” решихме да разкажем визуално за няколко конкретни случая, които показват загрижеността и работата на различни организации. В тази инициатива се спряхме на историята на Сдружението на българските олимпийски отбори по природни науки. Това са хора, които помагат на елита на българската наука - от гледна точка на ученици, които покоряват златни върхове на международни олимпиади. Тяхното сдружение им помага да стигнат дори финансово до тези далечни дестинации, на които те печелят златни медали. Те им помагат в подготовката и са техният гръб.

Н. Ш.: На тях и на техните преподаватели, които инвестират допълнително време и усилия в това да ги подготвят да са сред най-добрите.

Преди дни Дара спечели “Евровизия”. Според мен нямаше българин, без значение дали харесва, или не този стил музика, който да не се просълзи, виждайки я да развява националното знаме. Като гледате клипа за олимпийските отбори по природни науки и като чуете колко пъти се казва: “България, България, България”, и колко медали се дават, отново изпитвате чувство на гордост. Може да сме малка държава в сравнение с много други, но това въобще не означава, че не можем да бъдем първи в дадени сфери. И ето тук се вижда ролята на организацията, която помага на тези много умни деца и на техните учители да развият своите умения и знания.

И. Ш.: В “Българската азбука на чудесата” включихме и читалищата, защото те са една много специфична форма на гражданско сдружаване и най-авторитетната от гледна точка на историята. Заснехме най-старото българско читалище, това в Свищов, което тази година навършва 170 години от официалното си учредяване.

Хора от читалището с бели ръкавици ни показаха толкова стари документи, че просто докосват сърцето на всеки българин, който милее за страната. Разказаха ни история как Раковски там е създал гражданска организация, която да подкрепя не неговата революция, а еволюция, както самите те се изразяват, защото той така е възприемал промяната - не толкова с революция, колкото с еволюция.

Н. Ш.: Страхотно е филмчето, което ни разхожда през читалището. Показва ни възрастните му членове, които пеят в невероятен хор и как това не само държи традициите, но и има голямо значение и за модерността, как ние преживяваме историята си и как се обединяваме. Защото гражданските организации са обединения на хора, които искат нещо да променят с идеални цели.

Третото клипче е за една интересна организация - Българско дружество за защита на птиците. Те имат над 37 г. история с огромна членска маса, близо 10 000 души. Работят с училища, за да може науки като биология и природознание децата да ги преживяват в реалността, да виждат и разбират малко повече за живота на птиците и различните животни. Така им помагат да осмислят наученото и да бъдат по-подготвени и знаещи.

И. Ш.: Те играят своята роля на подкрепа към образователната система.

- Какви критерии използвахте, за да подберете инициативите, които попадат в кампанията?

Н. Ш.: Първо ги разделихме по теми, за да може на всяка да дадем място, защото нищо от изброеното не можем да изключим. След това подбрахме организациите на база на това кои в момента имат активна акция. Честно казано, има още сигурно 10 пъти по толкова организации, които могат да бъдат показани, но нас за толкова ни стигнаха силите. Чувствам се изключително удовлетворена, понеже цялата си професионална кариера съм изкарала в гражданския сектор и когато има повече организации, отколкото сме търсили, това ме амбицира, че трябва да искаме повече и повече възможности да разкажем тези истории. Много повече от тези 30.

- Каква информация получаваме, когато посетим сайта на “Чудесата”?

И. Ш.: Може да видите информация за каузата и работата на организацията. Да разгледате снимки от предишни техни проекти, както и от настоящите инициативи. Така човек може да се включи в нещо, което му харесва, било то като доброволец, или да направи дарение към дадена организация. Голяма група инфлуенсъри и създатели на съдържание подкрепят инициативата абсолютно безвъзмездно. Те просто вярват в това, което правят гражданските организации, и искат да разкажат за него, защото си струва.

Н. Ш: Този разказ за добрата промяна и това, че се справяме по-добре заедно, е всъщност общественото благо. И за нас, хората, когато го видят, чуят тази история, дори само да я разкажат на някой друг, да я обсъдят, пак сме направили една крачка напред. Това означава, че те споделят доброто. Ако обаче са готови и да се включат в инициативата, да станат доброволци или да направят връзка с друго училище или с друго място, където тези добри дела да стигнат по-далеч, е още по-хубаво. Така мислим, че ще станем още по-сплотени като общество около хубавите неща.

- Какви други инициативи има в кампанията?

И. Ш.: За мен е много впечатляваща “Купата на героите” на Time Heroes. Това е една инициатива в различни училища в цялата страна, в която ученическите клубове по доброволчество се състезават коя група деца е направила повече добро. Това, което видях, бяха много мотивирани деца, които се състезават с думите: “Ей, виж, аз съм направил повече добро от теб”. На фона на целия негативен наратив, който се лее, че децата са локали и това поколение за нищо не става, “Купата на героите” показва, че не е така. Просто ние се фокусираме повече върху тъмната страна на нещата, отколкото върху тези деца, които се състезават кой е направил повече добро. Обаче зад това състезание седи цяла група от хора в лицето на Time Heroes, които го менажират и мотивират децата. Защото не само децата, всички имаме нужда от някой да ни побутне и да ни каже: “Колко му е да отделиш половин час за добро?”.

- Какъв беше ефектът от предишната ви инициатива “Коледните чудеса на България”?

Н. Ш.: Супер беше! Освен над 100-те организации, които се включиха в инициативата, получихме още повече подкрепящи общности. Увеличиха се тези, които подкрепят и споделят съдържанието. Както каза Ивета, 22-ма инфлуенсъри помогнаха безвъзмездно и те достигнаха до много голяма аудитория. Медиите изключително добре ни отразиха. Не е имало врата, на която да сме почукали и някой да откаже това добро послание. Това е аргумент срещу критиката, че медиите се интересуват само от негативното или че хората само за лошите неща си говорят. Не е така в никакъв случай. Достигнахме над милион и половина души през разказите на медиите, инфлуенсърите и ютуб.

- Какво искате да постигнете чрез “Българската азбука на чудесата”?

Н. Ш.: Със сигурност да се види ролята и значението на гражданските организации за толкова важна тема за всички - образованието. Както започнахме с историята за олимпийците и че няма малки и големи, ние просто трябва да вървим в това състезание напред още по-мотивирани, защото може да стигнем и по-далече.

Не трябва да чакаме някой да дойде и да ни развие. Точно тази гражданска енергия, която събира всички, е истинският двигател за това да се променяме и да се модернизираме. Целта и на двете ни кампании е хората в България да видят добрия пример и да се закачат за него. Това е гаранцията, че по-бързо ще намираме устойчиви решения на проблемите.

- Какво е бъдещето на инициативата “Чудесата”? Може би ще има продължение за Деня на народните будители?

Н. Ш.: Чудесна идея. Има много истории, които могат да бъдат разказани. Така че продължаваме напред.