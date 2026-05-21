38-и сме в класация за добра среда за жените, изпреварваме Италия (Графика)

България е на 38-о място в класация за най-добри държави за жени. Това става ясно от изследване на Института за жени, мир и сигурност към университета "Джорджтаун", което събира данни от 181 страни и ги групира в три основни категории - включване, правосъдие и сигурност.

Всяка една от категориите изследва различни показатели като например икономическо, социално и политическо участие, образование, заетост, представителство в парламента, институционална дискриминация, достъп до правосъдие, домашно насилие, усещане за безопасност в общността и други.

Всичко това образува точкова система по индекса WPS. От Балканския полуостров само Словения (13-а) и Сърбия (29-а) ни изпреварват. Зад нас се нареждат Румъния (43-а), Хърватия (48-а), РС Македония (49-а), Босна и Херцеговина (59-а), Гърция (60-а), Черна гора (61-ва) и Албания (68-а). Косово е на далечното 80-о място. Интересното е, че от западноевропейските страни изпреварваме Италия, която е плътно зад нас.

Лидер в класацията е Дания, а зад нея се нареждат Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция. На последно място е Афганистан, а преди него се нареждат Йемен, Централноафриканската република и Сирия.