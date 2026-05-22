Кметът на Благоевград Методи Байкушев: За 2 г. привлякохме над 82 млн. евро за инфраструктурни проекти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Градът е с потенциал да развива икономика, базирана на знанията и науката, и е образцов образователен център

Имаме значителен ръст на реално наетите лица - всички работодатели търсят работници. За 2025 г. безработицата е по-малко от 4,5%

- Г-н Байкушев, как се справя общината в условия на политическа нестабилност в последните години, удължен бюджет, инфлация?

- Справихме се, въпреки че беше много трудно. Трудна беше и комуникацията с постоянно сменящите се правителства, трудно беше и с финансирането на проектите. Заварихме сериозни финансови проблеми в общината, но мерките, които предприехме, дадоха резултат.

Успяхме да затворим финансовата дупка и по всичко личи, че мандатът ще завърши с по-нисък дълг,

отколкото заварихме. Преодоляхме предизвикателствата с ясна визия към какво се стремим.

С активен диалог и настойчивост осигурихме, макар и забавено, финансиране по Националната програма за общините. Използвахме всички възможности на европейските програми и за 2,5 г. на този мандат успяхме да привлечем над 82 млн. евро за изпълнение на заложените в плана за интегрирано развитие на общината приоритети, включително с проекти по ОП "Развитие на регионите", ПВУ, концепциите за интегрирани териториални инвестиции и по програма "Околна среда".

Въпреки изключително трудния и предизвикателен период днес нещата изглеждат добре.

- Какви са приоритетите ви за тази година и по какви по-големи проекти се работи?

- Три са основните приоритети - градска среда, образование и развитие на социалната инфраструктура. Първият важен проект за градската среда е за парк "Бачиново". Предвижда се цялостно реконструиране, обновяване и трансформиране на парковите пространства, разширяване на съществуващите алеи, нови пешеходни и велосипедни маршрути.

Зоните за активни занимания ще бъдат надградени, ще се разшири пъмп трак съоръжението, ще има повече места за почивка с нова паркова мебел. Нов междинен мост ще подобри свързаността между различните части на парка. Ще подменим и надградим осветлението, видеонаблюдението, ще разширим поливната система и ще осигурим повече места за паркиране.

Амбицирани сме да вдъхнем нов живот и на запустелия от десетилетия парк "Ловен дом", като подобрим средата и условията за отдих и спорт, детските площадки и площадките за рекреация при Ботаническата градина.

Работим и по проект за разширяване на обсерваторията и изграждане на нов планетариум.

Важен проект е покриването на ул. "Александър Стамболийски"

и превръщането му отгоре в пешеходна зона, с която ще свържем старата пешеходна зона с района на Младежкия дом, музея и "Вароша". Ще изградим нови спортни и детски площадки с подземен паркинг със 100 места в кв. "Струмско".

По "Околна среда" изпълняваме проекта "Зелени мерки" за облагородяване на т.нар. кални петна, където засаждаме изцяло нова растителност и изграждаме напоителни системи, които ще работят с възобновяеми енергийни източници.

Държа да отбележа, че Благоевград е образцов образователен център. Данните за резултатите от изпитите след IV, VII и XII клас са между 15 и 30% по-добри от средните за страната. Искаме да надградим и утвърждаваме града като център на доброто училищно образование. Разработихме стратегия за развитие, която стъпи на мащабно проучване сред всички участници в образователния процес.

Определихме 5 основни приоритета. Първият е материалната база.

За първи път от години в Благоевград ще се строи изцяло ново училище

за една от гимназиите. Обновихме и разширихме Второ основно училище и то вече предлага всички условия на една модерна европейска среда за обучение. Ремонтираме Четвърто училище, доизграждаме Младежкия център, разшири се базата на Седмо СОУ, обновяваме Девето ОУ.

Вторият акцент е развитие на експертизата с допълващо обучение на преподавателите.

Професионалното образование и кариерното развитие също са във фокуса ни с дуално обучение и стажове, създадохме детски бизнес клуб. Работим за оказване на подкрепа за всяко дете – и на тези с проявени дарби, и на тези със специални образователни потребности. Направихме административна реформа в общината и обединихме три звена в едно - "Превенции". Подобрихме ролята на общината като активен посредник и координатор, като създадохме координационен механизъм.

Третият ни важен приоритет е поддържането и развитието на социалната инфраструктура. По "Развитие на регионите" и националния ПВУ създаваме пет нови социални услуги.

Ремонтира се и се разширява домът за стари хора

в кв. "Струмско", откриваме център за резидентна грижа за пълнолетни с трайни увреждания и център за общностна подкрепа. Настанените в дома в с. Падеш ще бъдат преместени в отделни малки къщи. Там ще има и дневен център за семейства, които се грижат сами за своите близки в неравностойно положение и имат нужда от подкрепа.

Потреблението на социални услуги се увеличава постоянно и България все още наваксва в създаването на достатъчно капацитет. Ние доразвиваме съществуващите 25 социални услуги и добавяме 5 нови.

- Къде тази година ще са големите строителни площадки?

- Почти сигурно реализацията на проектите за парк "Бачиново", парк "Ловен дом" и кв. "Струмско" ще започнем още тази година. Надяваме се да успеем да стартираме и реконструкцията на ул. "Александър Стамболийски" и изграждането на новата гимназия, но това ще зависи от процедурите по обществените поръчки и съгласувателните процедури.

Надявам се да започнем всички обекти в края на тази година или началото на следващата. Ще започнем изграждане на ул. "Здраве" и ул. "Витоша" и 5 междублокови пространства в широкия център.

Продължаваме мащабната програма за детски и спортни площадки

Успяхме да ремонтираме над 70 и вече няма такива в окаяно състояние. Изградихме четири нови, предстоят още четири. Ще продължим, така че във всеки квартал да има поне по една изцяло нова детска площадка.

- Какво е състоянието на уличната мрежа - проблем, който вълнува всички жители?

- Общината разполага с ограничен бюджет, а улиците в тежко състояние са много. Затова започнахме работа поетапно след анализ и консултации с ВиК за състоянието на подземната инфраструктура и планираните от дружеството ремонти.

Прекратихме досегашната практика да се ремонтират единични дупки. Работим по по-големи участъци, целта е с наличните средства да бъдат обхванати повече проблемни участъци от 40–50-годишната улична мрежа и да се намали нуждата от чести текущи ремонти в бъдеще.

Вече ремонтираме на по-големи участъци улици, които бяха кърпени дупка по дупка и са с компрометиран водопровод и канализация, затова не е логично към този момент да бъдат асфалтирани цялостно. През май и юни започваме нова кампания и по кварталите.

Подготвяме проекти за цялостна реконструкция на улици

Няма община, която със собствени приходи да прави мащабна инвестиционна програма. Това, което правим със собствени приходи, е да подобрим ежедневната грижа – чистота, зелени площи, дупки, тротоари, текущи ремонти на училища и детски градини.

- Заетостта и работните заплати са сред най-важните условия за добро качество на живот. Общината не разкрива работни места, но какво може да направи?

- Данните за икономиката на Благоевград са доста добри през последните две години. Имаме значителен ръст на броя на реално наетите лица. Откриват се работни места, всички работодатели търсят работници. За 2025 г. безработицата е по-малко от 4,5%, а по данни на НСИ община Благоевград е на девето място в страната по средна работна заплата сред областните центрове.

Имаме и механичен прираст – много хора се връщат или се местят да живеят тук.

Бъдещето на Благоевград е в услугите с висока добавена стойност

Имаме много компании в областта на транспорта и логистиката и изграждането на енергийни обекти, които работят по целия свят. При нас са базирани две от най-големите пътно-строителни фирми, едната от които изпълнява обекти и в чужбина.

Това е износ на строителна и транспортна услуга. Нашите експерти работят на обекти в чужбина и така вкарват пари в благоевградската икономика.

По отношение на откриването на заводи трябва да се мисли внимателно и стратегически, защото не винаги това гарантира устойчиви работни места. Когато цеховете са за производство на ишлеме, често те бързо се откриват и след това бързо се закриват. Имаме такива примери в страната от последните години.

Благоевградската икономика трябва да се базира на знания и умения и чрез тях да генерираме висока добавена стойност. Ако има хора, които не могат да намерят работа, то те трябва да се преквалифицират. Знанията и уменията са водещи, защото пазарът на труда се разширява.

В разговори с работодатели обаче коментираме, че понякога трябва и те самите да инвестират в обучение на работната сила. Общината може да е мост и да срещне образованието с бизнеса.

Икономика – да, но стъпваща на знанията и уменията. Имаме всички предпоставки това да стане.