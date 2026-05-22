Кметът на Г. Делчев Владимир Москов: Работим по 11 проекта за 31 млн. лв. с европейско и държавно финансиране

Подменено е уличното осветление в града и всички села в общината с енергийно ефективни системи

Държавата да се ангажира с грижа за безценния архив на д-р Иван Гаджев

- Г-н Москов, кои са основните инфраструктурни проекти, по които общината работи с европейско и държавно финансиране?

- Общината изпълнява 11 одобрени проекта, с финансиране по програма „Развитие на регионите", НПВУ и "Интеррег България-Северна Македония" на обща стойност над 31 млн. лв. Само преди дни приключи мащабният проект за енергийно ефективни системи за улично осветление на стойност над 800 хил. евро, който обхваща Гоце Делчев и селата Мосомище, Буково, Борово, Баничан, Господинци и Лъжница.

Монтирани бяха общо 1683 улични и паркови осветителни тела с модерни светодиодни с понижени загуби на електрическа енергия. По този начин се подобри качеството на уличното осветление и се увеличи процентът на осветеност, подобри се безопасността по пътищата за шофьори, пешеходци и велосипедисти в тъмната част на денонощието, намалява се консумацията на ток, а оттам и разходите на общината.

Изградена бе фотоволтаична система за покриване на собствени нужди с монтаж на 72 броя автономни улични осветителни тела. Новите осветители са с над 120 хил. часа живот. Така вече всички населени места на територията на общината са включени към единната система за мониторинг и управление на уличното осветление.

Много важен социален проект, който изпълняваме в момента е преустройство и ремонт на Дома за стари хора по НПВУ на стойност близо 1,3 млн. евро. Целта е да се приведе материалната база в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни в надтрудоспособна възраст. Извършват се строителни дейности, ще се достави ново оборудване и обзавеждане.

По програма „Околна среда" работим по проект за около 1,2 млн. евро за закриване и рекултивация на клетка 1 към регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва освен нашата община и общините Гърмен и Хаджидимово.

Хората трябва да разберат, че е крайно време да се научат да изхвърлят отпадъците си само на регламентираните места, а не в реките и деретата, или някъде извън населените места. Изключително важно е да се изхвърлят отпадъците и разделно, тъй като нашето депо разполага с такава инсталация. Това улеснява процеса по тяхната преработка, удължава живота на депото и допринася за чиста околна среда.

Колкото по-отговорно подхождат гражданите към изхвърлянето на отпадъци от домакинствата, толкова по-ниска цена ще се плаща за услугата.

Важен проект, за който подписахме договор през март тази година, е по НПВУ за преустройство на сграда в с. Баничан за обособяване на амбулатория за извънболнична помощ.

По инвестиционната програма в града и селата са ремонтирани доста улици. Санират се 4 сгради, които са пред завършване, предстои да стартира санирането на още 9 многофамилни жилищни сгради. Чрез финансиране по програма Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония се извършва реконструкция, основен ремонт и озеленяване на парковото и площадно пространство на площад „Македония" пред Дома на културата.

Предстои ни да реализираме още доста важни инфраструктурни проекти, за които вече имаме подписани договори. Сред тях са ремонт и облагородяване на местността „Топлицата" край село Мосомище, обновяване на кметствата в селата, ремонт на фонтана, асфалтиране на улици в града и селата.

- Има ли забавено финансиране и как политическата нестабилност и липсата на редовен бюджет се отразява на работата по проектите?

- Със сигурност политическата нестабилност и липсата на редовен бюджет се отразява на всяка бюджетна институция. Вече сме почти в средата на годината и все още не са ясни параметрите на държавния бюджет, за да може всяка община да планира и своя бюджет, което затруднява работата ни. Мисля, че с новото правителство ще има по-голяма предвидимост и се надяваме на по-голяма стабилност и подкрепа.

- Градът е дом на един уникален Институт по история на българската емиграция в Америка „Илия Гаджев", където се съхранява мащабен архив на българските емигрантски организации. Това е частна музейна сбирка, но наскоро почина Тодор Гаджев – син на основателя. Какво ще е бъдещето на тези толкова ценни за историята ни документи?

- От много години община Гоце Делчев, заедно с покойния вече за съжаление Тодор Гаджев, прави постъпки пред всички отговорни държавни институции, за да се реши този въпрос. Провели сме десетки срещи, информирали сме министри, премиери, президенти. Този въпрос е поставян многократно на всички възможни нива, но до момента не е намерено решение от страна на държавата.

Изключително важно е това да стане възможно най-бързо, защото имаме едно наистина огромно богатство, което трябва да се съхранява по най-добрия и правилен начин. Възможно най-бързо държавата трябва да намери решение.

Установили сме постоянен контакт и сме в координация с генералния консул на България в Чикаго, който е във връзка със семейство Гаджеви. Като общинско ръководство сме предприели мерки и съдействаме за решаване на този много важен за държавата ни въпрос.

Многократно през годините сме поставяли въпроса пред държавни органи за решаване и съдействаме на всички държавни институции, имащи отношение. Многократно сме съдействали за организирането и провеждането на работни срещи и посещения на високо държавно ниво, сигнализирали сме до институциите в страната за решение, но до момента такова не е намерено.

Надяваме се наистина в най-кратък срок да се намери държавническо решение за Института, свързано с опазването и съхранението на неговия огромен архив. Вярваме в това, поради изключителната му важност за нашата историческа памет, нуждата от ползването му и изследването му за националната ни история и бъдещите поколения.

80 години Невркопският ансамбъл за народни песни и танци пази българския дух и традиции

Поколения наред в град Гоце Делчев черпят български дух, топлина и мъдрост от извора „Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци". От най-красивата младост до най-мъдрата старост, ако се разходиш в града, все ще чуеш „И аз съм от ансамбъла"!

Всички в Гоце Делчев се гордеят с първия ансамбъл в България! Създаден през далечната 1946 г. от неврокопския фолклорист и етнограф Зефир Кънчев. Неговото желание е било да се събере на едно място богатото фолклорно наследство на Неврокопския край и то да се види от всички.

С ентусиазъм и жар група млади таланти – певци, инструменталисти и танцьори подемат идеята и започват репетиции, запяват се местните песни, песните на бежанците от Драмско и Сярско, народните бисери от Родопите, пропити с неповторима красота.

Отварят се бабините ракли, изваждат се костюми, гердани и накити, ръцете сътворяват красота, шиейки шевици, за да се изгради автентичния репертоар на Ансамбъла и да се слеят в едно багри, музика, песни и танци.

Цели 80 години Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци е символ и гордост на град Гоце Делчев. И до днес всички хора, родом от града знаят и пеят песните „Люлка на Пирин", „Неврокопчанка съм аз", „В Неврокопско ми се оди" на Запрю Икономов по текст на Георги Гавалюгов.

През годините в Ансамбъла са били художествени ръководители музиколози, композитори, професионални художествени ръководители - Александър Кокарешков, Иван Кавалджиев, Илия Манолов, Златко Коцев. Диригенти на оркестъра и певческия хор са били Димитър Чобанов, Кирил Трайков, Георги Зърнев, Петър Аврамов, Петър Карамфилов. Хореографи – Костадин Руйчев, Тодор Червенков, Костадин Гьоргов, Петър Петров, Георги Хинов, Тодор Бекирски, Тодор Цветков. Неоценима е помощта, която оказват на Ансамбъла покойния професор Кирил Стефанов и музиколога Людмила Димова.

Ансамбълът, такъв, какъвто никой дотогава не е виждал, всеотдайно и дълго е ръководен от Запрю Икономов като главен художествен ръководител. Той работи на това поприще неизменно близо половин столетие. От 1948 година като танцьор, оркестрант, от 1961 година като диригент на оркестъра, а от 1979 година - като негов Главен художествен ръководител до края на живота си.

През школата на ансамбъла за тези години са преминали повече от 2000 певци, танцьори и музиканти.

Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци има издадени 5 албума, множество реализирани записи за Националните радио и телевизия, както и над 4000 концерта пред повече от 3,5 млн. зрители от целия свят: Полша, Унгария, Чехословакия, Македония, Русия, Латвия, Украйна, Гърция, Турция, Франция, Италия, Холандия, Германия, Канада, Египет и други. Носител е на орден „Кирил и Методий" - 1-ва степен, званието „Представителен ансамбъл" и много други държавни и международни отличия.

80-годишнината на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци в Гоце Делчев бе отбелязана с прекрасен и вълнуващ концерт в Дома на културата, който не можа да побере всички желаещи да присъстват. По повод годишнината ансамбълът получи плакет „Св. св. Кирил и Методий" на президента Илияна Йотова. Той бе връчен от доц. Пламен Славов – съветник по култура на президента.