Кметът Таня Христова: Няма етническо напрежение в Габрово, задачата бе да се компрометира моделът без гета и разделение

От анонимни профили във фейсбук се пускат фалшиви новини и манипулации - това поляризира обществото и подменя реалния разговор за ред и сигурност

- Г-жо Христова, има ли междуетнически конфликт в Габрово?

- Винаги съм била и ще бъда част от справедливите искания на габровци за ред и контрол. Те с основание имат изключителна нетърпимост към неприемливо поведение на обществени места – шум, употреба на алкохол, силна музика, провокации, конфликти. Това поведение трябва да се санкционира от институциите, както хората очакват. Когато това не се случва или се случва с голямо закъснение, те справедливо са гневни. И техният гняв, страх и липса на усещане за сигурност стават удобни инструменти за политически цели. Когато няма достатъчно навременна и ясна информация, много лесно се раждат слухове, а след това и внушения. Всъщност

повтори се формулата, която видяхме преди местните избори през 2019 г.,

този път в много по-агресивна среда. Атаката беше хибридна – дезинформация, фалшиви новини, манипулации в социалните мрежи от анонимни и фалшиви профили, внушения и митове за ромски преселения и за кмет, който едва ли не "внася хора" в Габрово.

Това поляризира обществото и подменя реалния разговор за реда, сигурността и отговорността. Междуетнически ли е този конфликт? Не. Поставена е задача да бъде компрометиран един успешен модел на управление в български град, който години наред успява да пази баланс – без гета, без ромски квартали и без политика на разделение.

- Какво според вас се случи в града и защо има напрежение, което през няколко години ескалира?

- След 2019 г. темата е чувствителна и очевидно удобна за политическа експлоатация. Днес има много модерни инструменти да създадеш напрежение и те бяха използвани. Едно общинско жилище, в което са настанени баба и внучка, удобно беше представено в публичното пространство като "общински жилища с ромски фамилии от други места".

Към описанията на скандала на ул. "Митко Палаузов" започнаха да се добавят измислени истории за "намушкано 13-годишно дете" и организирани групи. Когато обществото не получи от институциите достатъчно бързо фактите, слуховете запълват празнотата.

А когато върху тях започне да се наслагва политическо говорене, напрежението лесно ескалира. Междуетнически конфликти в Габрово няма, но има системни опити за подклаждане на такива.

- Кой има интерес от тези протести?

- Като медия имате всички инструменти да стигнете до отговора на този въпрос. За мен по-важното е Габрово да не бъде използвано като терен за политически експерименти, етническо противопоставяне и производство на страх. Хората тук искат спокойствие, сигурност и нормалност, а не нагнетяване на напрежение.

- Каква е истината за тиражираната в социалната мрежа заповед за регистрирани на адреса на общината роми?

- Община Габрово спазва закона, но и това беше използвано за внушения за изборни манипулации. Въпросната заповед заличава адресна регистрация, защото лицата не обитават конкретен адрес. Общината няма информация за актуалната им регистрация. Съгласно закона при заличаване на адресна регистрация се извършва служебна регистрация на адреса на съответната общинска администрация.

Общината е длъжна да публикува тези заповеди, за да бъдат уведомени засегнатите, че адресната им регистрация е заличена и имат служебна такава.

Всички общини в България извършват такива действия – това разпореждат промени в Закона за гражданската регистрация. За да отговорим на внушенията за манипулиране на изборния процес, попитахме Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" колко от лицата, включени във въпросната заповед, са упражнили правото си на глас на последните избори.

Отговориха ни, че нито едно от лицата не е гласувало в секцията, съответстваща на служебната му регистрация.

- Има подозрения, че някои партии въртят етническата игра на местно ниво, а първопричината е внос на избиратели. Как бихте отговорили на това?

- Институциите имат всички механизми да установят кой организира и разпространява манипулации, насажда напрежение и ги използва като политически инструмент.

Нито мога да внасям, нито да изселвам хора от Габрово

Ако изобщо можех да "внасям" хора, бих внесла инженери, лекари, медицински сестри, учители, предприемачи и млади семейства. Това са хората, за които всеки български град се бори.

Фактите са други. По време на моите мандати беше закрито сегрегирано училище. Премахнати бяха незаконни постройки и десетки къщи с риск от самонастаняване. Габрово няма ромски квартал, никога не сме допускали създаването на гета и капсулирани общности.

Наредбата за настаняване в общински жилища в Габрово не допуска настаняване на новопристигнали хора без постоянен или настоящ адрес в града през последните 10 г. А когато има нарушения, реакцията е незабавна и безкомпромисна.

След случая на ул. "Митко Палаузов" на наемателката беше връчена заповед за прекратяване на наемното правоотношение с незабавно изпълнение.

Като кмет още през 2019 г. разпоредих на полицията конкретни мерки за повече контрол и сигурност – проверки на адресни регистрации, действия при сигнали за нарушаване на обществения ред, засилен контрол върху рискови адреси и координация между институциите.

Внушенията за "изборен внос" не издържат елементарната логика.

Според статистиката ромите в Габрово са 157, а според център "Амалипе" –

около 500

Това е приблизително вотът за един общински съветник - не инструмент за овладяване на град. Но когато страховете на хората системно се подхранват, фактите лесно остават на заден план.

Конституцията на България не ми позволява да допускам ограничения на правата на гражданите на база етнос, произход или религия. Но няма да толерирам агресия, чувство за безнаказаност, нарушаване на обществения ред и неуважение към гражданите независимо кой стои отсреща.

- А как приемате призивите на ромски пастор от Лом да бъдете линчувана, а градът да бъде залят от протести на роми този път, ако не си дадете оставката? Страхувате ли се?

- Не приемам езика на омразата, заплахите и призивите към насилие за нормални в една демократична държава.

Моят призив е страховете на хората да не се използват за политически цели

И ситуацията да не бъде превръщана в етническо противопоставяне. Габрово не заслужава да бъде употребяван по този начин.

- Мислите ли, че проблемът е туширан и как може да се противодейства на вълната от анонимни в социалните мрежи?

- Срещу фалшивите новини и манипулациите се воюва с ред, контрол, последователност и работещи институции. Хората искат да виждат справедливост и правила, които важат еднакво за всички. Преди седмица предложих на ОД на МВР проект на ново споразумение за съвместни действия, насочено към сигурността, превенцията и по-добрата координация при рискови ситуации.

Очаквам то да бъде обсъдено в най-кратки срокове и да започнем работа. Габрово има нужда от спокойствие, ясни действия и възстановяване на доверието в институциите.

- Градът е сочен като пример за последователна политика за десегрегация на децата от ромски произход, но като че ли габровци проявяват нетърпимост. Откривате ли грешки в тази насока?

- Още през 2019 г. общината поиска законодателни промени в Закона за административните нарушения и наказания. Предложено беше въвеждане на "полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото" като алтернатива на глобите, които в много случаи не се изпълняваха и създаваха усещане за безнаказаност.

През 2021 г. тази промяна стана факт. От няколко години в Габрово се налага наказание "работа в полза на обществото" на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви. 17 такива мерки са наложени досега. Работим активно с образователни институции, социални служби, Детска педагогическа стая и здравни специалисти.

Има още много работа – особено по отношение на децата с голям брой отсъствия от училище, което често е сигнал за проблем в семейната и социалната среда.