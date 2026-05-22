Ивайло Филипов: При раждане или смърт вече няма да се ходи в общината, резултатът от скенер и ЯМР - в телефона ни

Приложението еЗдраве вече е в джоба на 550 хил. българи, постановени са 10 млн. електронни съдебни акта, оферти за обществени поръчки се подават 24/7 прозрачно и от всяка точка - дигитализацията облекчава всички, казва изпълнителният директор на "Информационно обслужване"

Още акценти от интервюто:

Аналитична система в НЗОК ще минимизира корупционните възможности и ще дава база за управленски решения - къде от какво боледуват хората, как ги лекуват, колко струва това

Игрите на компютър развиват рефлекси, умения и учат да вземаш критични решения, но не и социалните мрежи - като баща съм твърдо за забраната им на деца до 16 г.

Всеки ден възпираме атаки от най-добрите, включително държавно спонсорирани групи от Русия, Китай, Иран. И това е по-голям стимул за екипа ни от финансовия - единствената компания сме с този размах, технологии и световна експертиза

- Г-н Филипов, "24 часа" наскоро разказа как Гърция стигна от фалит до отличник на ЕС - първо дигитализира 1500 услуги, което облекчава гражданите и бизнеса, свива чиновниците и намалява корупция. Кога и у нас ще се случи електронното управление и каква е ролята на "Информационно обслужване" в този процес?

- "Информационно обслужване" е компания със силни традиции и с богата история - фундаментът е от началото на 70-те години и оттогава не е спирала да работи и да дигитализира процеси на държавното управление. От 2019 г. ние сме националният системен интегратор на България.

Правителството ни възложи в началото на 2020 г. в COVID да стартираме работа по дигитализция на сектор здравеопазване. Първият голям успех беше, че България първа се интегрира в системата на европейския зелен сертификат. Правителството надгради това доверие и ни възложи да реализираме Националната здравна информационна система през август 2020 г. За по-малко от 6 години сме горди, че там, където другите не успяха, ние успяхме - изцяло дигитализирахме целия сектор здравеопазване.

- Наистина това го усети всеки с електронните направления и рецепти, медицинските бележки на децата, какви още са практическите ползи?

- Когато посетите доктор, всеки, който си е инсталирал мобилното приложение "Здраве", веднага получава нотификация за извършения преглед, от кой доктор е, с какви предписания плюс рецепта, направление за специалист и пр. Това са над 350 000 български граждани, а с децата, тъй като до 18 г. те са в досието на родителя - над 550 000 със здравно досие в мобилния им телефон.

Цялата информация от лаборатории, доктори, аптеки, болници, какво са ви предписали и как са ви лекували,

на момента е в телефона ви. Приканвам всички читатели на "24 часа" и всички български граждани да се възползват. Тези, които нямат електронен подпис, в нашите офиси могат безплатно да си сдвоят телефона и пациентското досие.

От началото на 2026 г. всички аптеки вече не подават отчети, защото предоставянето на услуги се отразява в реално време. Освен огромно облекчение за фармацевтите, това е много сериозен фундамент за надграждане, така че и болничната помощ да бъде дигитализирана по същия начин - да спрат отчетите и да бъдат освободени от административна тежест. Заложили сме контроли, изградени с нашите партньори от МЗ и НЗОК, и ако дадената болнична услуга премине всички тези контроли, значи докторът, лаборантът и всеки, свързан с предоставянето на услугата, си е свършил работата и ще си получи възнаграждението, а пациентите са обслужени качествено.

От август 2020 г. с изключение само на един служебен всички здравни министри от различни политически формации и правителства сериозно надграждаха системата, за да стигне етапа, в който процесите в нея и тези в НЗОК са напълно дигитализирани и са интегрирани в реално време. Ние сме партньори с Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, този на стоматолозите, с други съсловни организации. Заедно стигнахме до тук! Продължаваме да вървим заедно. Направихме софтуерна интеграция с 98 IT компании, които обслужват различните потребители, болници и джипита. "Информационно обслужване" реализира този проект публично и прозрачно, управляван изцяло чрез интернет платформа, където целият път за надграждане на здравната система с функционалности беше достъпен. Всеки, който предоставя услуги на здравния сектор, беше информирани. И сега близо 390-те болници у нас, всички аптеки, лаборатории, всички близо 4000 джипита работят онлайн всеки ден.

- По какво още работите в момента?

- Надграждаме системата за здравна информация "склад от данни" в сектора (Data Warehouse ), с която предоставяме справки на сайта напълно безплатно за цялото общество. На следващо място - аналитична система с рискови фактори за ръководството на НЗОК, за да се минимизират корупционните възможности, а успоредно с това да може да се прави анализ и да се вземат управленски решения - да се знае къде и какви заболявания има, с какви лекарства се лекуват, на каква стойност са закупени тези лекарства, кой ги е доставил и какво трябва да се управлява в бъдеще.

Следващият модул е свързан с дългосрочна грижа, профилактиката по групи - мъже, жени, хората в напреднала възраст и пр. Всичко е в мобилното приложение е-Здраве и ви дава информираност какви прегледи и какви лабораторни изследвания трябва да си направите, за да се минимизира рискът да заболеете.

Тази година ще направим още една ключова стъпка - МЗ приключва проект за образна диагностика и само за секунда от Национална система за образна диагностика ще се събират всички данни от тези изследвания, а ние ще направим пълна интеграция с платформата, така че когато пациентът мине образно изследване, повече няма нужда си го носи на диск или разпечатка. Всичко ще бъде в неговото пациентско досие и специалистът ще може да го разчета, като ще има и проследимост как се развива изследваният процес. Да напомня, че последните два месеца пуснахме и достъпа на медицинските специалисти до пациентските досиета -

с вашия мобилен телефон и приложението еЗдраве вие определяте на кой доктор, в колко часа, на коя дата да му дадете достъп

и после да му го прекратите. Така разбираме дигитализацията - като възможност всичко да е в ръцете на пациента и той да си партнира с докторите. Тук искам да спомена инициативата на "24 часа" "Лекарите, на които вярваме". Ние подкрепяме много малко инициативи, но по нея убедено си партнираме, защото вярваме в доброто и в професионализма на хората, които се грижат за нашето здраве. Здравеопазване, образование и правов ред са фундаментите на едно общество, за да го има изобщо и да върви напред.

- Изтъкнахте, че успехът е дошъл в партньорство, има ли сфери, в които това по-трудно се получава? Например в съдебната система какво може да се направи, защото и там искаме да видим повече прозрачност?

- Успехът в дигитализацията на съдебната система е съизмерим с този в сектор здравеопазване. Изградихме централизирана единна информационна система на съдилищата. Тя покрива всички 151 (без административните) и работи абсолютно на същия принцип - в реално време. Реализирахме заедно с Висшия съдебен съвет единен портал за правосъдие. Всеки български гражданин може през този портал да види дали има дела, на какъв етап са, всички документи. Да комуникира със съдебната система изцяло по дигитален път. По аналогия на здравната система направихме и мобилно приложение и сега всеки може да получава тези известия на телефона в джоба си.

В единната информационна система на съдилищата има 15 милиона електронни документа, образувани са 2,7 млн. съдебни дела. Всичко това е електронно! Постановени са над 10 млн. електронни съдебни акта. 96% от заявленията за образуване на дела са подадени изцяло по електронен път. С над 60% е намалено времето за издаване на заповед за изпълнение от страна на съда, а за издаване на изпълнителен лист е 45%. При 16% от делата за произнасяне със заповед за изпълнение това става в същия ден.

Съдебната система в България е силно критикувана, но е дигитализирана изцяло в партньорство между "Информационно обслужване", ВСС и неправителствени организации. В средата на 2025 г. реализирахме допълнителен модул за заповедни дела, които са най-масовите - към мобилни оператори и други ютилити компании. Благодарение на него времето за издаване на заповед намаля от 11 на 4 дни, или три пъти. 97% от делата вече се образуват и разпределят само електронно. Като член EURITAS - европейската организация на публичните IT доставчици, смея да твърдя, че България е много по-напред в дигитализацията на съдебната система. В Дания например едва миналата година колегите ни са получили възлагане да дигитализират тяхната именно по този начин.

Не говорим за електронизирани, а за дигитализирани процеси. Едно е да електронизираш хартиен процес, друго е да го промениш така, че да улесниш и потребителите, и работещите в системата, била тя здравеопазване, съдебна или държавна администрация. Да подобриш достъпността на информацията и осигуриш

комуникация изцяло по електронен път с гражданите и бизнеса. Най-ключовото е да сведеш до 0 корупционните възможности

И не на последно място - да презентираш данните така, че да разбере всеки сегмент от обществото, разбира се, и политиците, каква е реалната ситуация в дадения сектор. Защото тези данни влияят върху държавното управление, върху решенията за нашите лични финанси, върху живота на отделните общности.

- Как се опазват тези гигантски масиви в толкова сложна среда за киберсигурността и времена на хибридни атаки?

- Започнахме да инвестираме в технологични компетенции и партньорства преди 8-9 г., когато малко хора знаеха, че киберсигурност не е да си купиш един антивирусен продукт и да си го инсталираш на компютъра. Горди сме, че компанията израсна много, така че да бъде припозната сред световните гиганти в киберсигурността и в технологиите. Имаме киберзвено от 40 човека, сертифицирани на най-високо ниво - от SANS институт, 11 от тях с пълния цикъл сертификация, като

петима се върнаха оттам с медали.

Така че наистина екипът е на световно ниво. И достъп до технологии, до които никоя друга компания в България няма, а вероятно и в Източна Европа.

Ние се грижим за киберсигурността на над 30 държавни структури в реално време. Поддържаме и управляваме инфраструктури на Министерския съвет, на Министерството на външните работи, цялата здравна система, за което говорихме - над 720 млн. уникални здравни записа има в Националната здравноинформационна система, стотици милиони в системите на НЗОК. На НАП, където са всички финанси на държавата, за опазването на информацията в съдебната система. На Централната избирателна комисия сме стратегически партньор 24 г., опазваме тяхната информация и по време на избори, и след това.

Екипът на "Информационно обслужване" е най-подготвеният, най-сертифицираният и единствен с достъп до определени технологии за киберзащита в България и не само.

- А как се задържа такъв екип? Вероятно тези хора са ухажвани и от компании извън България.

- Водеща е възможността да се работи в среда, в която има израстване и сертификация на най-високо ниво в света, а един сертификат струва десетки хиляди евро. Успоредно с това - среда, в която реално ти осигуряваш киберзащитата на ежедневно атакувани стратегически държавни структури, включително от държавно спонсорирани групи от страни като Русия, Китай, Северна Корея, Иран, които са най-силно развитите в кибератаките и кибершпионажа. Всеки ден се срещаме с най-добрите и отбраняваме държавната инфраструктура и данни от техните акати.

Разбира се, важно е и финансовото възнаграждение, но все пак водещи са технологиите, до които друга компания няма достъп - не държавна, а изобщо друга компания, включително нашите партньори от EURITAS. Резултат е от постоянна, отдадена работа за партньорство с най-големите технологични компании в САЩ и Израел и абсолютна коректност и честност. Много хора забравят, че доверието се гради цял живот.

- Споменахте атаки от най-добрите в света, включително държавно спонсорирани групи. По колко на ден се случват? И зачестиха ли сега, когато сме насред две войни и геополитическо пренареждане?

- Тези от вида DDoS, които са отказ от услуги, са ежедневие към инфраструктурите на ключовите ведомства. Нямаме никакъв проблем - атаките просто ги отчитаме, отблъскваме ги и продължаваме напред. По-деликатни са моментите, когато засичаме действия на държавно спонсорирани групи, които искат да проникнат в инфраструктурата на нашите държавни структури и да експлоатират или изнесат информация от тях. Те са много по-напреднали технологично и борбата дали ще бъдем победени, или те ще бъдат спрени, е ежедневна.

- Имали ли сте голямо поражение?

- Когато в една структура работят стотици хора, всеки от тях с всяко свое действие - отваряне на поща, отваряне на файл с възможност за зараза от него, е потенциална възможност за проникване.

Няколко държавни структури са силно апетитни,

но не бих желал да коментирам, част от договорите ни с тях са класифицирани.

- Докъде стигна обратното изкупуване на акциите от миноритарните собственици в "Информационно обслужване"? Ще станете ли 100% държавна компания и ако не, има ли риск от наказателна процедура?

- Миноритарните акционери са следствие на закона за приватизация - това са бивши наши служители, имаше и настоящи, или техните наследници. "Информационно обслужване" изкупи 60% от тези акции и в момента капиталът от 99,5% собственост на държавата стана 99,8%. От Европейската комисия е изпратено писмо до жалбоподателя - най-старата българска IT асоциация, в което ЕК ги информира, че всички отговори, които те са искали да получат от българското правителство, са получени и не виждат проблем в дейността на националния системен интегратор и законодателната рамка, която я урежда. Така че очаквам следващите един-два месеца или дори още този ЕК да излезе официално, че наказателната процедура се прекратява.

Че няма основание за такава, се доказва и от членството ни в EURITAS - в нея са 15 водещи страни от ЕС и са ни приели. Германия има три държавни компании, които работят на федерално и на ниво общини, Австрия е с държавна компания, Хърватия, Финландия, Италия, Швейцария и Дания също. На последната ни среща в Дъблин на 11 и 12 май гласувахме приемането на полската, която с 1600 човека е най-голямата компания на ниво държава и всички регистри, електронна идентичност, електронен портфейл, абсолютно всичко се прави от нея. Просто имаше лъжа от страна на една част от българската IT екосистема или псевдоексперти, която искаше да спре този процес. Но това е европейски модел за реализация на определени държавни политики.

- Кога хората ще спрат да носят хартиени документи от едно на друго гише в общините, чакайки и плащайки такси за издаването им?

- Сегашният регистър за гражданска информация

ГРАО е на над 20-30 г. с много остаряла технология и процеси. Тази година трябва да приключи реализацията на чисто новия регистър със съвременни технологии,

архитектура и процеси. Ще дам пример. Когато се роди дете, ще се отразява автоматично в реално време в Националната здравноинформационна система. Сега трябва да си вземете една бележка от родилното и да отидете в общината, за да го регистрират и да му издадат ЕГН. Ние сме заложили Национална здравноинформационна система (НЗИС) вече да изпраща автоматично електронно съобщение до ГРАО. Същото ще е и когато човек почине с автоматично известяване за настъпила смърт. Надявам се политиците в Народното събрание да променят законите, така че да няма вече това придвижване на хартия от едно място на друго.

Ще дам още един пример за дигитализиране на процес - преди 6 г. в партньорство с пет компании реализирахме централизирана система за обществен поръчки, "Информационно обслужване" се грижи за нейното управление. Това е 24-часова система и над 1/3 от всички подадени оферти са извън стандартното работно време, освен това не е нужно да пътувате до София или друго населено място, нито дори да сте в България, а може от всяка точка в света да се подаде оферта за участие в обществена поръчка. Декриптирането на цените става отдалечено. За 6 г. няма нито един сигнал, че е възможно данните да се манипулират. Няма и за нито една друга наша система, защото е заложена ясна проследимост кой, кога, какво е правил, откъде го е правил, с категорични механизми за контрол. Експертите ни, които изграждат националните държавни системи, наистина са на световно ниво!

И в БДЖ се справихме там, където и международни компании не успяха - от 10 г. има централна система, може да си купите билети и по интернет. Те са с QR кодове, които се сканират от кондукторите във влака. Но това е малко

като със съдебната система - преобладаващото негагивно мнение на обществото към дадените структури май пречи да се забележи пълното дигитализиране

А Единният портал за електронно правосъдие на България и мобилното приложение спечелиха първа награда миналата година с тайно гласуване на събирането на съдебните съвети от страните-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство.

- Отглеждате ли си кадри сред отличниците на България още от ученици или студенти?

- С колегите ми от мениджмънт екипа съумяхме да направим микс от кадри със сериозен стаж в компанията и много нови експерти. В екипа за киберсигурност, а и не само там имаме студенти, които също взимат сериозните световни сертификати. И този толеранс между дълги години опит и агресивния стремеж на младите да грабят знания е уникален за нас заедно с огромното поле за работа, което държавата ни е възложила. Няма друга компания с нашите компетенции, размах и отговорности в България.

- Вие от коя страна сте в дебата за мястото на екраните при децата и на AI в училище? Очевидно светът вече е друг и имаме "дигитални" поколения, но къде е балансът?

- Мога да отговоря като родител на три прекрасни деца. Две от тях вече са пълнолетни, но като по-малки нямаха достъп до социални медии. Третото ми дете също няма, борави обаче с технологии от по-малък. И смея да твърдя, че е доста по-напред технологично от баща си. Редица държави започват да ограничават достъпността на деца под 16 г. до социални медии и аз категорично съм "за". И в същото време съм категоричен, че част от образователната система трябва да се дигитализира. Предполагам, че от 10-12 г. би трябвало да започне, под строг контрол и съответни ограничения, така че

децата да не загубят възможността да пишат и да четат на хартия,

да разтварят книги, за да не са с увреждане на очите от това, че гледат само екрани. Играенето на различни игри на компютри обаче развиват други умения и рефлекси и учи да се вземат критични решения, което е много важно в съвременното общество.

Ивайло Филипов е роден на 9 април 1975 г. в Пловдив. Магистър по макроикономика от УНСС.

Специализира глобален мениджмънт и лидерство в университета "Рицумейкан" (Киото). Има квалификация по развитие на човешките ресурси от университета "Токай", Токио, и следдипломни специализации у нас по защита на класифицираната информация и управление на проекти. Утвърден експерт в сферата на бизнес развитието и мениджмънта в областта на информационните и комуникационни технологии, вътрешен одитор по системи за качество BS EN ISO и консултант по SAP R/3. Бил е и консултант по информационни, комуникационни и управленски технологии и ръководител на проекти в Агенцията по вписвания.

От 2001 г е в "Информационно обслужване" - от експерт през шеф на отдел до технически и търговски директор. Избиран в съвета на директорите от общото събрание на акционерите през 2012-а, 2014-а и 2019 г. Преди 5 г. става представител на държавата в него.

От 5.01.2015 г. е изпълнителен директор на компанията.