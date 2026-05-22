"Алфа Рисърч": 57% от българите мислят, че ще се справим добре с организацията на "Евровизия"

57% от българите смятат, че и страната ни, и БНТ ще се представят по възможно най-добрия начин с организирането на европейския музикален конкурс "Евровизия" през 2027 г. 59% смятат, че трябва да се проведе в София. Това става ясно от социологическо проучване на "Алфа Рисърч".

Успехът вдъхновява. Успехът задължава. Успехът заразява. Така най-кратко могат да бъдат прочетени обществените нагласи за българското домакинство на Евровизия 2027, което страната ни спечели след феноменалния успех на Дара и нейната „Бангаранга".

Доскоро скептичните за почти всичко, засягащо колективните институционални усилия, българи, днес са силно обнадеждени, че страната ни и БНТ ще се справят успешно с организирането на европейския музикален конкурс. Значително мнозинство от 57% са на мнение, че и България, и обществената телевизия ще се представят по възможно най-добрия начин. Малко по-критични, но с очакване за позитивен развой са 36% от анкетираните, които смятат, че ще има проблеми, но като цяло ще се справим добре. Недоверчиви са едва 7 на сто, според които проблемите ще преобладават. Толкова силен позитивен заряд рядко се регистрира в България и можем само да се надяваме, че той ще се запази и като нагласи, и като обществена подкрепа.

Що се отнася до оформилото се вече състезание между редица български градове, кой да е домакин на следващата Евровизия, мнението е категорично – София. 59 на сто, които посочват столицата пред конкурентните локации са почти три пъти повече от дела на нейните жители спрямо населението на страната и отразяват както желанието за максимално добра подготовка и представяне, така и по-добрата достъпност от различни точки на страната. На второ място е посочен Бургас (15%), който през последните години не само се оформи като значимо място за културни събития, но и беше изключително активен и убедителен в промотирането си. Пловдив и Варна, макар и да имат своите фенове, отстъпват по-назад в това, бихме казали, благородно състезание. СНИМКА: "Алфа рисърч"

Ползите от домакинството на Евровизия анкетираните виждат в две основни посоки. Първо, в цялостния имидж за страната ни и повишаване на видимостта й пред Европа и света (72%). В моменти като този се вижда колко уморени от негативизъм са българите и колко важно е да се запали надеждата, че можем да се представим в добра светлина. На второ място е по-прагматичната полза за туризма (63%). Следват местния бизнес (39%), подобряване инфраструктурата на града-домакин (33%) и творците и артистите в страната (31%). СНИМКА: "Алфа рисърч"

До домакинството на Евровизия има още много време. И още повече работа, за да се сбъднат очакванията от момента на еуфория. Но може би най-важният позитивен ефект е вече налице – способността ни да обърнем от негативен в позитивен погледа ни за самите нас, без което нито един успех не е възможен. Остава като общество да задържим тази нагласа.

Данните са от експресно, представително за пълнолетното население на страната проучване, реализирано от Алфа Рисърч сред извадка от 800 души в периода 18 – 21 май 2026г. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Алфа Рисърч носи отговорност за данните и интерпретацията, публикувани на нейния сайт, но не и за избирателно или манипулативно използване на тези данни.