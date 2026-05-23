Познайте коя е драмата на мамите във Велико Търново

Лияна Панделиева

Наводненията във Велико Търново. Снимка: Фейсбук Лияна Панделиева

Хайде познайте коя е драмата на мамите във Велико Търново, докато целият район е под вода и се мери до сантиметър какво е нивото на Янтра и в същото време е обявено бедствено положение?

Кметът отмени тържественото отбелязване на 24 май, но мамите реват по всички форуми: АМИ ПРИЧЕСКИТЕ? ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВИ ПАРИ СА ТОВА! АМИ РОКЛИТЕ? АМИ ОБУВКИТЕ? ИСКАМЕ СИ ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ! А бреговската духова музика?

Несъмнено е много тъпо поройни дъждове да провалят първата част на абитуриентския бал, но каква точно е стойността на това с мокри дрехи, измокрени прически, подгизнали обувки да бъде направена церемония, щото ТАКА ПЪК!

И хубу! Ще им опънат шляпащия от вода килим, ще се бутат един друг с чадърите и мамите ще щракат с телефоните. Голяма радост - щото пари за прическите, налЕ, па и за тоалетите...

Ми то няма нужда и от коментар, всъщност.

(От фейсбук)

