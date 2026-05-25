Папа Лъв XIV посвещава първата си енциклика от 100...

Повод за алчност или за реклама

Хиляди се събраха да посрещнат Дара в София. Догодина България ще е домакин на конкурса, но някои хотели отсега вдигат прекалено цените за нощувка. Снимка: Александрина Петева

Домакинството на България на “Евровизия” през 2027 г. ще може да се приеме като витрина пред Европа. Не само за сцената и организацията, а и за хотелите, транспорта, ресторантите и цялото отношение към гостите. Затова първите сигнали с космически цени надали са добри.

Никой не очаква нощувка по време на “Евровизия” да струва колкото в обикновен майски уикенд. Но когато се виждат само оферти за хиляди евро, те може да отблъснат феновете на конкурса. Които пътуват, пълнят заведенията и после разказват как са били посрещнати.

Големите събития не са шанс за бърза печалба. Те са тест за зрялост. Ако хотелите продават на европейски цени, трябва да предложат и европейско качество - безупречна чистота, подготвен персонал, бързо обслужване, работещи услуги и отношение, което отговаря на цената. Иначе високата тарифа изглежда като алчност. А това е най-лошата реклама. “Евровизия” може да донесе пари, но още по-важно - репутация. А тя не се печели с абсурдни цени, а с професионализъм и гостоприемство.

