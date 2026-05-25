Живко Тодоров: Като редови член на ГЕРБ имам по-голям шанс да казвам това, което мисля

Още акценти от интервюто с кмета на Стара Загора Живко Тодоров

- Г-н Тодоров, и друг път сме си говорили, че за един кмет няма малка политика - регионална, и голяма - на централно ниво. Но все пак един месец след изборите как изглежда новата власт в държавата от кабинета на кмета на Стара Загора?

- Тепърва предстои да видим, но поне първите сигнали, които получавам, са добри. Ето конкретен пример.

В петък - на 15 май, имахме казус с водопровод, който трябва да мине под жп линия във връзка с ремонта на бул. “Славянски” в Стара Загора. Пуснахме в 17 ч писмо до Министерството на транспорта. За моя огромна изненада в 17,30 ч ми звънна лично министърът, за което искам да му благодаря. Веднага беше активирал всички институции да ни съдействат по тази тема. Т.е. действа се максимално бързо, което ми харесва, защото една власт трябва да бъде оперативна.

В събота - 16 май, вицепремиерът Александър Пулев беше в Стара Загора, той се интересува как вървят нещата по ПВУ. Знаете, че регионът ни е в преход, затова срещата ни беше много ползотворна с оглед на бъдещи инвестиции, които трябва да се случат в града.

Така че първите сигнали са добри, надявам се, че ще продължи оперативността на това управление. Защото аз самият съм такъв човек, свикнал съм да работя експедитивно и този стил на работа ми харесва.

Всъщност не зная кое точно е голямата политика. Може би е това, което в момента се случва в света между големите сили - САЩ, Китай, Русия, ЕС. Ние имаме много по-дребни проблеми. Но всеки човек очаква от местната власт да бъдат решени тъкмо неговите проблеми, които има в ежедневието си. Т.е. да асфалтираш едно междублоково пространство също може да е голям проблем за много хора.

И така в един момент може да се окаже, че малката политика всъщност е много по-голяма от глобалната.

- Например за мнозина в града е особено важно ще остане ли футболният клуб “Берое” в професионалния футбол?

- “Берое” ще го има, защото успяхме да се обединим за пореден път, за да запазим лиценза му. Изключително добро качество на старозагорци е, че в трудни моменти се обединяваме. Разговаряли сме с няколко фирми, които да помогнат на клуба да си покрие дълговете към НАП и към играчите, и така да успее да запази лиценза си.

Но в политиката на “Берое” не съм се бъркал, това е работа на собственика му Ернан Бенато и на ръководството.

- Винаги сте казвали, че за вас Стара Загора е на първо място. Дори и един от аргументите, с които напуснахте Изпълнителната комисия на ГЕРБ, беше, че предпочитате да се съсредоточите върху кметската си работа. Но все пак това ваше решение изненада мнозина. То спонтанно ли беше? Не дадохте ли предварително сигнали за подобно намерение, например с това, че заедно с днешния премиер Румен Радев празнувахте Трети март в Стара Загора?

- Аз съм изключително принципен човек и винаги съм постъпвал по този начин във всяко решение, което вземам.

Първо ще кажа за Румен Радев. През 2022 г. реализирахме изпълнението на мащабния проект за реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа на Стара Загора. В тези дейности, които изпълняваше ВиК, нямаше заложени пари за възстановяване на улиците. Т.е. те щяха да останат разкопани, нямаше как да бъдат ремонтирани цялостно. На 5 октомври 2022 г. президентът Румен Радев дойде при нас за празника на града.

Имаше среща при владиката и аз бях поканен на нея. Съвсем спонтанно Радев ме попита: “Кмете, има ли нещо, с което мога да ти бъда полезен?”. Той тъкмо беше назначил служебно правителство.

Аз помолих за неговата помощ за средства, с които да възстановим улиците след работата по водния цикъл. Знаех, че в държавата имаше пари, предназначени за Стара Загора, но нямаше как да ги усвоим тъкмо за това.

И след този наш разговор служебното правителство ги пренасочи със свое постановление за асфалтирането на улиците. Ако не ги бяхме направили, щеше да е голям провал, без значение какъв огромен обем работа беше свършен дотогава. И президентът помогна на Стара Загора като държавен глава.

Сега, когато дойде за Трети март в града ни, съвсем естествено вървях до него на празничното шествие. Защото той подкрепи Стара Загора в онзи труден момент. Затова казвам, че съм принципен човек. Вие представяте ли си, ако аз по някакъв начин бях неглижирал това посещение? Нямаше да е нормално. Така че за Трети март няма никаква интрига и всички неща, които се изписаха, са спекулации.

Аз винаги съм казвал, че когато един човек е застанал до нас и ни е помогнал, ще отговорим със същото и ще бъдем коректни с него. По същия начин съм благодарен и на всички други, които са го правили, например на г-н Бойко Борисов, който също ни е помагал много пъти.

Аз съм кмет на Стара Загора, това не бива да го забравяме. Кмет на Стара Загора означава, че аз съм кмет на всички граждани без значение на тяхната политическа принадлежност, без значение дали ме харесват всички, или не - аз трябва да се грижа градът да бъде по-добър за всеки един от тях.

И го правя, като, разбира се, поддържам нормална комуникация с всяка партия, с всеки политик. И съм го правил винаги.

За съжаление, в София, особено през последните години, се насади един модел на омраза. Помните ли какво беше в предния парламент, то беше всеки ден като бойна арена. Имаше дърпане, обиди, бой и квалификации от парламентарната трибуна. Ами това нормално поведение ли е, аз не мисля.

Държавата трябва да бъде спокойна, трябва всички да се уважаваме, да бъдем нормални хора и всеки да търси правилното развитие за институцията, която представлява.

Колкото до решението ми да напусна Изпълнителната комисия на ГЕРБ - да, за мен винаги Стара Загора е била на първо място. Винаги. И заради това съм си навличал много често партийни негативи. Защо? Защото много често една партия иска кметът ѝ да работи за нея на първо място. Защото и партийният актив очаква, че ти си неговият кмет, че ти трябва да правиш само това, което искат от теб, макар че аз винаги съм се опитвал да им обясня, че кметът е кмет на всички граждани.

И ти не можеш да ангажираш собствената си работа единствено в теснопартиен интерес. Ако правиш това, ти си се провалил. Но различните обвинения винаги съм ги посрещал с усмивка. Времето ще покаже, че съм постъпил правилно.

Като финал на това за Изпълнителната комисия искам да кажа следното: винаги съм гледал да запазя нормалността в себе си, в поведението си, във всичко. Винаги съм гледал да не бъда обсебен от властта и винаги съм казвал това, което мисля, независимо дали то се харесва, или не. Вие си спомняте, че една година по-рано дадох пресконференция, на която казах, че начинът, по който се разпределят средствата в държавата, не ми харесва.

Със сигурност решението да напусна ръководството на партията не е съвсем спонтанно. Но мисля, че то е правилно, защото ще помогне да се случат по-правилни неща. Смятам, че това беше моментът, в който може да се даде знак и да се помогне за промяна. Аз оставам редови член на ГЕРБ.

- На тръгване предупредихте, че ГЕРБ трябва да остане дясна партия, да се върне към антикорупционната си същност, да внимава с коалиционната си политика. Защо?

- Ами вижте, в София и в страната протестираха хиляди. Хората излязоха на площадите, защото бяха с усещането, че нещата в държавата не се случват по правилния начин. Това можеше да се преодолее първо чрез признаване на грешки и второ - чрез действия в посока, които да покажат, че тези грешки вече могат да бъдат преодолени.

Така че аз самият очертах тогава няколко неща: ГЕРБ трябва да бъде дясна партия, да не бъде разточителна в харченето, защото в момента основният проблем е, че се харчат повече пари, отколкото има. Т.е. отклонила ли се е ГЕРБ от своята политика - отклонила се е, това трябва да се признае като грешка и партията да се върне там, където трябва да бъде.

Да бъде дясна партия, която да работи за финасовата стабилност на държавата, за развитието на икономиката, на инвестициите. Те винаги носят със себе си добавена стойност.

- А защо казвате, че ГЕРБ трябва да се върне към антикорупционната си същност?

- Убеден съм, че това е пътят, защото хората искат много повече прозрачност при вземане на решенията. Къде са моите различия от това, което съм виждал в последните години като политика? Аз смятам, че държавата трябва да бъде децентрализирана. Колкото повече решения се вземат по-близо до хората, толкова те са по-прозрачни.

Решенията на тъмно увеличават шанса да се сбърка и да се насади порочен модел. Колкото повече концентрация на власт има в малък брой хора, толкова това е по-зле за държавата, защото това означава, че една шепа хора ще разполагат с огромен държавен ресурс.

А сега си представете следното: че държавата се децентрализира, че много повече пълномощия отиват към областните управители, а те се избират от хората, не се назначават от държавата. Че се направи административна реформа, като се намали броят на общините и на администрацията, че се направи общинска полиция и се сложат камери в цялата страна. Живеем в XXI век, векът на информационните технологии, на иновациите, има много модерни начини, чрез които може да се осъществява контрол в държавата.

Законодателството трябва да се промени. Представете си електронно правителство, което да работи и да не караме хората да отиват в енергийните дружества да си съгласуват там проектите, съответно във ВиК и във всякакви държавни дружества, а всички те да са вързани в една система, в която информацията да се получава по служебен път, без да натоварваме бизнеса и хората с толкова бюрокрация.

Това е начинът, по който аз виждам осъществяването на една антикорупционната политика, тя трябва да стане с реформи. Защото, когато всичко е прозрачно, тогава шансът за корупция е много по-малък.

Колкото до коалиционната политика, смятам, че ГЕРБ не бива да бъде всеядна партия, да се коалира с всеки. ГЕРБ трябва да има хигиена за това с кого ще управлява, като управлението не бива да бъде на всяка цена.

- Добре, но не можехте ли да се борите за всичко това от позицията на член на ръководството на партията?

- Интересен въпрос, но сега имам по-голям шанс да казвам това, което мисля. Защото не съм поставен по някакъв начин в рамки и смятам, че по този начин ще съм дори по-полезен. Когато излизам и казвам тези неща, аз ги казвам за добро.

- И в този смисъл, кога за последно сте се чули с Бойко Борисов?

- Буквално вчера (неделя, 17 май).

- По личен или по партиен въпрос?

- Аз не коментирам комуникацията си. Знаете ли, много грозно впечатление прави през последните години да излизат големи мъже в политиката и да си споделят за личната комуникация - кой какво е казал, какво е поискал и т.н. Аз съм човек, който никога няма да говори за подобни неща. Не защото имам какво да крия, а защото комуникацията между двама затова е на 4 очи, защото е лична. И не трябва да става публично достояние.

Предпочитам да говоря за общината, за града, за работата си като кмет. Например за това, че в момента имаме страшно много обекти в Стара Загора, може би 100. Никога не се е работило толкова на различни обекти в града ни едновременно. Някои от тях се забавиха, като реконструкцията на двата парка в центъра, но то е, защото държавата не преведе навреме много от парите за свършената работа.

Въпреки това започваме нови обекти, например реконструкцията на градското пространство зад Универсалния магазин. Защото хората са ме пратили тук да работя. Най-лесно е да кажа, че нищо няма да правим, само ще поддържаме това, каквото имаме. Така е най-лесно, защото не правиш нищо и не грешиш. Но с какво се наех аз през моите мандати - с най-тежките задачи. Да подмениш ВиК мрежата, е най-неблагодарната работа - копаеш, хората не виждат никакъв ефект, защото заравяш едни тръби в земята. Но дългосрочният ефект е, че ВиК дружеството е в много по-добра кондиция, защото загубите са по-малки, улиците не се ремонтират всяка година, защото няма аварии.

Завършихме реконструкцията на кв. “Три чучура - юг” преди година, сега и “Казански” - това са два огромни квартала. Над 30 хил. души живеят в тях, 30 хил . души вече са с променена среда на живот. Сега започваме работа в “Малкият Железник”, “Зора” се ремонтира в момента, както и кв. “Градински” - ще променим начина на живот на още 30 хил. души. Строи се нова детска градина в кв. “Железник”, ремонтират се сградите на библиотека “Родина” и на театъра, кв. “Самара 1” промени облика си.

Аз съм доволен, защото Стара Загора става по-добър град. Малко по малко той се подрежда, това е ежедневната ни работа.

Винаги съм мислил за това какво ще бъде утре. И си представям какво ще бъде след този мандат. След него проблемите ще бъдат вече съвсем различни. Защото, ако преди 15 г. се е налагало да мисля за някои основни неща в града, сега вече може да се надгражда. Сега вече правим индустриална зона, привличаме икономика, в следващите 4 г. може да се мисли и за привличане на туристи, да се правят атракции, големи мероприятия, които да привличат хора към града. Е, чак за домакинство на “Евровизия” няма да кандидатстваме - за него София си е най-подходящата.

- Веднага след парламентарните избори се срещнахте с новите депутати от региона и казахте, че ще разчитате да сте в един отбор за развитието на региона?

- Разбира се, искам да благодаря на Елена Нонева, с която още от първата седмица се чухме, помогна ми по няколко казуса. Вижте, аз съм човек, който винаги гради мостове, такъв е моят стил на работа. Не мога да бъда човек, който се конфронтира излишно. Винаги търся как да направим нещо полезно и хубаво заедно. Това е моята сила, че умея да събирам хората. Аз винаги първи протягам ръка, без значение, че до вчера сме били опоненти.

Защото гледам на политиката като на професия, човек там не трябва да влиза в някакви лични отношения и да смята, че това, което се прави, е лично. В политиката капсулираш ли се, това е лошо. В нея не трябва да има и ревност - трябва да има сблъсък на визии, интелектуална надпревара, дебат.

Аз винаги съм се концентрирал върху това с какво да бъда по-добър от другия, не как да оплюя опонентите си. И когато се явявам на избори, винаги гледам какво по-добро мога да дефинирам и да предложа от другите.