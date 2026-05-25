Филм с огромно българско участие взе наградата на журито в Кан, какви невероятни дни за България!

Какви невероятни дни за България. Не знам дали си даваме сметка какво значи деветчленното жури на фестивала в Кан, предвождано от Парк Чан Ук, да даде наградата на фестивала на филм с огромно българско участие "Мечтаното приключение". Всички актьори са българи, че и непрофесионални ❤. Целият филм е сниман в България, и то не в България, за да изглежда като в Унгария, а в България. Продуциран от българска компания "Мирамар".

Парк Чан Ук. Не знам какво да кажа, освен че го обожавам. Oldboy е в топ три на най-любимите ми филми на всички времена. Самият той никога не получава Златна палма, а я заслужава хиляди пъти.

Каква чест, какво вълнение.

Рене Карабаш, Дара, българският екип зад "Мечтаното приключение", Нургюл, Цолов, младите медалисти по философия и физика и толкова много други. Нямам представа дали имам право да се гордея, НО ЩЕ ПУКНА ОТ ГОРДОСТ! И даже завиждам. Най-много, че някой е бил на живо до Парк Чан Ук и той го е наградил (да,да, фен съм, не знам дали личи)

(От Фейсбук)