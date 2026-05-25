Световният ред е счупен и опитите да изолираме България носят огромни рискове

Няма държава в света, която може да се справи сама с новите рискове пред сигурността. Това е изводът от форума GLOBSEC 2026

Световният ред, който пазеше мира десетилетия наред, е "счупен" и никой не знае с какво ще бъде заместен през идните години. Не можем да чакаме друг да подреди света, без нашето участие. Трябва да бъдем от създателите, защото Европа е континентът, който носи основнте човешки ценности като свобода, справедливост, демокрация, единство в многообразието – тези ценности, които осигуриха мира за близо осемдесет години след Втората световна война. Това е най-важният общ извод от форума по сигурността GLOBSEC 2026 в Прага, проведен в края на миналата седмица (21-23 май).

Дискусиите очертаха още няколко много важни заключения.

За войната в Украйна

От началото на 2026 г. войната е в нова фаза. Благодарение на иновациите в дронове и наземни роботи, Украйна изравни силите на бойното поле и руската армия е блокирана в усилията си да напредва, въпреки числовото предимство на руските войници на фронта (8:1 в момента). Обратно, през последните 4 месеца Украйна е отвоювала обратно над 400 кв. км. от окупираната територия.

В основата на украинския успех стои изключителен напредък в конструирането на усъвършенствани дронове от стотици украински фирми, които радикално променят начина на водене на бойни действия. Цикълът на обновяване и усъвършенстване на дроновете е в рамките на дни и седмици - невиждано кратки срокове досега, които осигуряват огромно технологично предимство на украинската армия.

Украинските сили дотолкова са напреднали в разработките и приложенията на тези дронове, че десетки държави в Европа и Близкия Изток вече са сключили споразумения с тях за обмен на технологиите и за съвместно производство. България също трябва да го направи. Колкото по-скоро, толкова по-добре.

За отбранителната промишленост на Европа

Капацитетът на европейските фирми в областта на оръжейните системи и муниции е в пъти по-голям от този на Русия. Но разпокъсаните действия на ниво отделни държави не позволяват този капацитет да се използва пълноценно. Нужна е координация и интеграция на европейско ниво във всеки компонент - технологично развитие, стандартизиране, сертифициране, поръчки, логистика, готовност за съвместни действия при възникнала опасност и т.н.

Опитът, натрупан в бойните действия в Украйна и технологичното развитие на дроновете, управлявани от изкуствен интелект и способни да проникват на стотици или хиляди километри зад фронтовата линия, са уникални и трябва да бъдат заложени в стратегическото и тактическо планиране на европейските въоръжени сили.

Невиждано кратките срокове на иновациите на дроновете изискват съвсем нов подход към финансирането и подготовката на съответното оборудване. Вместо няколкогодишна подготовка, планиране, поръчки и изпълнение за попълване на складовете, трябва да се изгради изцяло нов модел на технологично обновление. А именно, финансиране на поредица от разработки на иновативни дронове, произвеждани в серии до няколко хиляди бройки, които да се тестват и усъвършенстват непрекъснато. Както и осигуряване на капацитет за производство в голям мащаб, готов за активиране във всеки момент при необходимост. На всеки етап водещи са изискванията, поставени от военните за точно определени задачи, така че да се постигне максимална ефективност при минимална цена.

Ключови компоненти, които трябва да се развият в Европа през следващите няколко години, са също сателитните възможности за наблюдение и комуникация, антидрон системите, възможностите за кибер нападение и защита, логистичните линии, особено в Източна Европа и балтийските страни.

За световния ред и мястото на Европа

Съперничеството между САЩ и Китай трябва да бъде балансирано от Европа и от други средни по размер държави, които споделят желанието да се установи международен ред, справедлив за всички заинтересовани страни. Съвместните усилия трябва и могат да включат държавите от ЕС, Великобритания, Норвегия, Япония, Република Корея, Австралия и др. държави от Южна Америка, Азия и Африка, които също са заинтересовани от ясно регламентиране на международните отношения и опазване на мира.

Сътрудничеството между средните по размер държави, предложено от канадския министър-председател Карни, изглежда като единствената реалистична възможност да се предотврати разделянето на света на две зони на влияние, в които двете супер сили да се чувстват свободни да действат безнаказано за сметка на всички останали държави.

Икономическата и научно-технологична мощ на Европа трябва да бъде допълнена от енергийна и суровинна диверсификация, собствени отбранителни сили като част от НАТО, които могат да защитят държавите на континента във всеки един момент.

За мястото на България в тези времена на промени и нови рискове:

Опитите за изолиране на България от тези тектонични процеси на глобално ниво създават огромни рискове. Няма държава в света, особено с нашите размери, която да може да се справи сама с възникващите нови рискове.

ЕС и НАТО са двата най-големи съюза, които предлагат защита на България на най-високо възможно ниво. България може само да спечели, ако използва умело участието си в тези съюзи - чрез развитие и инсталиране на най-модерни отбранителни системи, развитие на собствена модерна отбранителна промишленост, обмяна на опит с най-добрите армии в света, включване в съюзните отбранителни способности и минимизиране на риска от агресия от съседни държави, които и да са те.

Възможностите са огромни, остава и политиците, които вземат решения днес, да се възползват от тях по най-добрия начин.