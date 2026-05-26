Хората не търсят просто квадратура, а среда, сигурност и стойност, казва собственикът на Buildex

- Г-н Синдраков, след въвеждането на еврото промени ли се пазарът на имоти в България?

- В самия имотен пазар генерална промяна няма, има в нагласите. Преди влизането в еврозоната имаше доста спекулации. Чуваха се твърдения, че цените ще се удвоят. При имотите такъв сценарий няма как да се случи. Цените се движат според икономическата среда, доходите, разходите за строителство, финансирането, търсенето и общата геополитическа обстановка.

Разбира се, има фактори, които влияят. Виждаме какво се случва с напрежението в Близкия изток. Когато петролът поскъпва, това неминуемо се отразява върху горивата, транспорта, доставките и почти всяко производство. А строителството е силно свързано с тези процеси. При крайния клиент подобни краткосрочни движения често почти не се усещат. Ако някъде има увеличение, то може да е от порядъка на 5, 10 или 20 евро на квадратен метър.

След въвеждане на еврото имаше леко охлаждане на пазара, особено до края на март. От средата на април пазарът започна постепенно да се раздвижва. През май вече изглежда доста по-нормално. Хората започнаха отново да търсят, да сравняват.

- Тоест повече тежат инфлацията, разходите и общата несигурност?

- Точно така. Имотът е сигурна инвестиция. И аз лично препоръчвам на хората, които се колебаят, да вложат в недвижим имот. Това запазва стойността на финансовия ресурс във времето. Не казвам, че всеки трябва да купува на всяка цена. Но ако човек има възможност, ако е преценил правилно доходите си, ако е избрал добър проект и надежден инвеститор, имотът остава стабилен актив.

- Ще направи ли еврото българския пазар по-видим за чужди купувачи?

- Вътрешното търсене ще остане основен двигател при покупките. Но със сигурност ще има и повече външен интерес, основно при наемите. В България се връщат много наши сънародници, идват и хора от съседни държави, които виждат, че тук може да се живее добре. Това увеличава търсенето и наемите ще растат.

- Цените на жилищата продължават да се увеличават. Къде е здравословната граница между устойчив ръст и риск от балон на пазара?

- В момента не виждам риск от балон. България дълго време поддържаше сравнително ниски цени спрямо други държави от Европейския съюз и съседни пазари. Сега по-скоро се движим към изравняване със страни със сходно с нас икономическо развитие.

- Но може ли имотите да останат достъпни, ако доходите не догонват достатъчно бързо цените?

- Достъпността може да се измери чрез отпускането на жилищни кредити. Банките оценяват доходите, стабилността на клиента, възможността му да обслужва кредита. Българските банки са сравнително консервативни. И щом отпускат кредити, значи определят пазара като достъпен.

- Какво търсят хората - първи дом, инвестиция или начин да съхранят стойността на парите си?

- И трите типа търсене ги има. Така че не можем да кажем, че пазарът се движи само от една мотивация. Той е съвкупност от различни решения, но общото е търсенето на сигурност.

- Има ли още спекулативни покупки с цел бърза печалба?

- Преди имаше повече хора, които купуваха с цел бърза печалба. Днес те повече наблюдават пазара. Ако работят с много доверен инвеститор или строител, с когото имат дългогодишни отношения, може да влязат в проект по-рано. Но пазарът вече не е толкова спекулативен. Купувачите станаха по-внимателни. Те искат да знаят кой строи, какво е построил преди, има ли финансиране, какви материали се влагат, какви гаранции получават. Затова виждаме, че все повече хора започват да се активизират след акт 14. Те искат да са сигурни, че проектът наистина ще се случи.

- Фокусът на клиентите се измества от цената към стойността и качеството. Как купувач може да различи стойностния проект от добре направения маркетинг?

- Това е много важен въпрос. За съжаление, много хора се влияят от визуализации. Гледат хубави картинки, модерна фасада на изображение, приятна реклама. Но картинката не е сградата. Купувачът трябва да гледа какво реално се предлага. Едно е сграда със стандартна топлоизолация, обикновена мазилка, стандартна PVC дограма, скромни общи части, базов асансьор и минимално озеленяване. Друго е проект с вентилирана фасада, алуминиева дограма, качествени общи части, добра организация на зелените пространства, модерни асансьори, добри входни врати, внимателно избрани материали и цялостно планиране.

Затова хората трябва да четат договорите. Там трябва да видят как са описани материалите, какви са техническите характеристики, какво точно им се обещава. Качественото строителство не е само фасада, а включва енергийна ефективност, технологии, по-ниски последващи разходи, инженерните системи, поддръжката, общите части, паркирането, зелените площи, достъпа.

- Все по-често има критики за презастрояване, и то не само в София. Как строителният бизнес може да бъде част от решението на проблема?

- Най-важна роля тук има спазването на правилата. Сериозните инвеститори и строители имат интерес от прозрачна, предвидима и ясна среда. Не може за едни да може едно, а за други не. Трябват регулации и контрол, които да важат за всички.

Ако правилата са ясни и се спазват, тогава рискът от тежко презастрояване, лоша инфраструктура и липса на паркоместа намалява. В момента виждаме много квартали, в които колите са по улиците, няма достатъчно места, няма видимост, създават се предпоставки за инциденти. Това не е нормална градска среда.

- Кои райони в София, а и извън столицата имат най-голям потенциал през следващите години? И има ли нужда от промяна в градското планиране?

- Със сигурност има нужда от промяна в градското планиране. Малките населени места, за съжаление, се обезлюдяват, а големите градове, особено София, растат. В делничните дни столицата поема огромен брой хора. Това изисква планиране, да се мисли как да няма постоянни задръствания, трафикът да се движи по-добре, хората да стигат по-бързо до работа, училище, детска градина, лекар. Това е огромен фактор за качеството на живот.

Като райони с потенциал бих посочил южните части на София - “Манастирски ливади”, “Кръстова вада”, “Витоша”, “Малинова долина”. Това са квартали, които се развиват бързо. Там има много ново строителство и инфраструктура. Те са едни от най- динамичните райони в столицата. Но развитието им трябва да бъде добре планирано. Не е достатъчно само да се строят жилища.

- Има ли нужда от по-активна роля на общините?

- Това е от ключово значение. Когато има подробен устройствен план за даден район и е ясно, че там ще се строи, трябва предварително да се мисли за обслужващите функции - детски градини, училища, паркове, градинки, поликлиники, читалища, транспорт, улици. Не е нормално човек да живее в един район, а детето му да ходи на училище през пет квартала. Това създава допълнителен трафик, натоварва семействата и прави града по-неудобен.

Не е достатъчно общината просто да издава разрешения за строеж. Тя трябва да бъде активен участник в изграждането на средата. Даже правилният ред е първо да се направи инфраструктурата, после обществените и обслужващите сгради и чак след това да се развива жилищното строителство.

- Buildex залага на по-силен контрол върху процеса и по-малка зависимост от подизпълнители. Какво печели клиентът от този модел?

- Клиентът печели спокойствие. Ние сме една от малкото компании в България, които изграждат почти всичко със собствен екип. Развиваме различни дейности, внедряваме нови технологии, добавяме нови направления. Това ни позволява да контролираме качеството, сроковете и организацията. Когато имаш собствен екип и ясна структура, рискът е много по-малък. Ние имаме сериозен опит - над 2 млн. кв. м разгъната застроена площ, и смятаме, че този опит ни дава възможност да реализираме проектите така, както трябва.

Не твърдя, че моделът с подизпълнители е непременно грешен. Може един инвеститор да наеме добър строител, а той да използва специализирани фирми за различни дейности. Въпросът е кой управлява процеса и колко силен е контролът. Когато един център управлява организацията, сроковете, качеството и последователността на дейностите, резултатът е по-предвидим.

- Как си представяте успешната строителна компания след 10 г.? И как ще изглежда жилището, което хората ще искат да купуват?

- Успешната строителна компания след 10 г. ще бъде тази, която постоянно се развива, използва иновации, строи максимално енергийно ефективно, екологично и устойчиво. Това се стремим да правим в Buildex.

Жилището на бъдещето няма да бъде просто апартамент с определена квадратура. То ще бъде част от среда. Една сграда трябва да бъде удобна за живеене не само в деня на покупката, а и след 10 години. Това е разликата между имот, който просто е построен, и имот, който има дългосрочна стойност.

*Buildex ЕООД е строителна компания, основана през 2014 г., специализирана в изграждането на обществени, административни, жилищни и бизнес сгради, жилищни и хотелски комплекси, спортни бази и болници. Изградила е над 65 обекта с обща разгъната площ над 2,7 млн. квадратни метра.