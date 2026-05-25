От "Прогресивна България" до "Бангаранга" - между две победи и един нов европейски разказ

За по-малко от месец България изживя две на пръв поглед несвързани събития, които постепенно започнаха да се допълват и взаимно да се усилват. Двама души, две внушителни победи - едната в музикално състезание в Европа, другата - в битката за властта в България.

Ако има една дума за месец май, тя е „Bangaranga". Закачливата песен на младата певица Дара, с която тя постигна впечатляваща за България победа в Евровизия, предизвика еуфория в страната и сериозен отзвук в Европа. Победата й очаквано стана част от европейската политика на фона на напрежението между Европейския съюз и Израел, чийто представител остана втори. И то с най-голямата разлика между първото и второто място в цялата 70-годишна история на Евровизия.

В България ефектът бе още по-силен. Освен победител, страната автоматично става и домакин на следващото издание на конкурса. Ако в друго време това би било основно организационен и логистичен въпрос, убедителната победа на Румен Радев и партията му „Прогресивна България" придаде на темата нов политически заряд, след като 27 дни по-рано новата формация на бившия президент спечели убедително мнозинство и първото самостоятелно управление от 1997 г. насам.

Двете събития постепенно се вплетоха в общ наратив за европейска България - едновременно интегрирана и опитваща се да отстоява собствен политически тон в рамките на Европейския съюз.

На 16 май във Виена Дара не просто спечели, а постигна необичайно убедителна победа. С 516 точки „Bangaranga" остави Израел далеч зад себе си. Според Politico това е помогнало конкурсът да избегне тежка политическа криза. Пет държави, сред които Испания, Ирландия и Нидерландия, бойкотираха тазгодишното издание заради военната кампания на Израел в Газа. Потенциална израелска победа можеше да доведе до още бойкоти и масови протести. Така българската победа се оказа част от далеч по-широк европейски политически контекст.

В България реакцията бе очаквано емоционална. Най-яркият пример беше препълненият площад „Цар Освободител", когато Дара се прибра в София.

Месец по-рано, на 19 април, Румен Радев и „Прогресивна България" постигнаха победа, която мнозина очакваха, но малцина предвиждаха в такъв мащаб. След години на нестабилни коалиции и поредица от избори България получи първото си самостоятелно правителство от близо три десетилетия.

Победата на Радев бе възприета като край на продължителната политическа нестабилност и начало на очакван по-стабилен четиригодишен мандат.

Прагматичните му позиции по отношение на ЕС и войната в Украйна накараха някои анализатори да го определят като фигура, към която в Брюксел продължават да съществуват подозрения за геополитическа близост с Москва. Други виждат в кабинета му по-скоро опит за идеологически баланс. Това личи и от двама от четиримата му вицепремиери - силният поддръжник на европейската интеграция Атанас Пеканов и Иво Христов, когото анализатори често определят като евроскептик.

Именно възлагането на организацията на Евровизия 2027 на Иво Христов предизвика разнопосочни реакции. Попитан от журналисти защо поверява подобна роля на човек с подобен профил, Радев отговори:

„Защо мислите, че е евроскептичен? Европа има нужда от солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Мисля, че е крайно време Европа да започне да работи изхождайки от позицията на здравия разум и реалистичната оценка..."

Малко преди това, по време на първото си официално посещение като премиер в Германия, Радев получил още един знак колко широко е отекнала българската победа. Канцлерът Фридрих Мерц го посрещнал именно с „Bangaranga" и заявил, че това вероятно ще бъде един от шлагерите на лятото. Така Германия превърна победата на Дара в удобен мост за разговори на високо ниво и знак, че песента вече започва да се възприема като форма на българска „мека сила" в сърцето на Европа.

Кулминацията на преплитането между двете събития дойде на 22 май в Министерския съвет, когато Румен Радев се срещна с Дара и нейния екип. Премиерът й поднесе голям букет и заяви:

„Ти вече си част от европейската политика. Бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с „Bangaranga" - извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение от Евровизия."

От своя страна Дара отвърна с думи, които надскочиха музиката:

„Аз имам още много неща, които да предложа освен цветя. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени. Такива, каквито всички онези хора, които бяха на протести, искаха да видят."

Става дума за протестите през декември 2025 г., определяни като едни от най-големите от началото на века. Именно след тях падна правителството на четворната коалиция с премиер Росен Желязков, а последвалите избори доведоха до победата на Радев.

Така победата на Дара постепенно се превърна и в политически актив - инструмент за национална легитимност и обществено самочувствие.

Всичко това се случва на фона на вече завършени ключови интеграционни стъпки за България. Страната стана пълноправен член на Шенген и въведе еврото от 1 януари 2026 г. Мнозина видяха в победата своеобразен „европейски реверанс" към България именно след присъединяването й към еврозоната - процес, който критиците определяха като прибързан заради инфлацията, ниските доходи и демографската криза.

Поне за кратко България започна да изглежда не само като периферия, която получава правила, фондове и препоръки от Европа, а и като страна, способна поне за кратко да задава културен и политически разговор отвъд собствените си граници.