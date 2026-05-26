47,3 г. е средната възраст у нас, в топ 3 сме в ЕС, в Ирландия - 39,6 г. (Графика)

47,3 г. е средната възраст в България, сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г. Така се нареждаме сред държавите с най-висока средна възраст заедно с португалците и лидера Италия (49,9 г.). А челната петица се допълва все от страни от Южна Европа - Гърция(47,2 г.) и Испания (45,8 г.).

Средната възраст за целия Европейския съюз е 44,9 г. Само в две страни тя е по-ниска от 40 г. - в Люксембург (39,8 г.) и Ирландия (39,6 г.). А плътно преди тях се нареждат островните държави Кипър (41 г.) и Малта (40 г.).

През периода 2005-2025 г. средната възраст се е повишила най-много в Румъния (с 8,6 г.), Португалия (с 8,1 г.) и Гърция (с 8 г.).

Най-малък ръст се отчита в Швеция (с 1,1 г.) и Люксембург (с 1,7 г). За 2025 г. средната възраст е била 43,3 г. за мъжете и 46,5 г. за жените. (24часа)