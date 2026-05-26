САЩ и Саудитска Арабия са близо до сключване на ядрено споразумение

САЩ и Саудитска Арабия са на път да сключат споразумение за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика – ход, който администрацията на американския президент Доналд Тръмп се стреми да използва за укрепване на стратегическото партньорство с Рияд и за подкрепа на американската ядрена промишленост. Предложеното споразумение предизвиква широк дебат във Вашингтон поради опасения, свързани с гаранциите за предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие и възможността това да отвори вратата за регионална надпревара във въоръжаването в Близкия изток.

Писмо, изпратено от американското външно министерство до демократичния сенатор Едуард Марки, разкри, че очакваното споразумение не съдържа строгите гаранции, които демократичните законодатели изискваха през последните месеци, а се задоволява с това, което министерството описа като „двустранно споразумение за гаранции" между Вашингтон и Рияд, което предизвика остра критика от страна на привържениците на ограничаването на разпространението на ядрено оръжие.

Споразумение за гражданска ядрена енергетика

През предишната година администрацията на Тръмп обяви, че се стреми към сключване на споразумение за гражданска ядрена енергетика със Саудитска Арабия, което да позволи на американски компании да участват в развитието на ядрения сектор в кралството, в рамките на усилията на Вашингтон да засили икономическото и стратегическото си влияние в Персийския залив и да се противопостави на нарастващото разширяване на Русия и Китай на световния пазар на ядрена енергия.

Американската администрация счита, че споразумението представлява основа за дългосрочно партньорство на стойност милиарди долари. В писмото си до Марки отговорникът по законодателните въпроси в Държавния департамент Пол Джавалианони подчертава, че споразумението „поставя правната основа за гражданско ядрено партньорство, което ще продължи десетилетия" и служи на приоритетни икономически и стратегически цели на Съединените щати.

Строги гаранции и златен стандарт

Но дебатите в Конгреса се фокусират върху естеството на ограниченията, наложени върху ядрената програма на Саудитска Арабия, особено на фона на предишни изявления на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман, че кралството ще се стреми да разработи ядрено оръжие, ако Иран притежава такова.

През миналия март десетки конгресмени демократи призоваха външния министър Марко Рубио да окаже натиск върху Саудитска Арабия да приеме Допълнителния протокол на Международната агенция за атомна енергия, който й предоставя широки правомощия за инспекция и контрол, включително внезапни посещения на необявени обекти.

Този протокол се счита за един от най-важните инструменти за международен контрол за предотвратяване на превръщането на гражданските ядрени програми във военни.

Демокатите поискаха и споразумението да включва т.нар. „златен стандарт" за ядрено сътрудничество, а именно условието, което забранява на партньорските държави да обогатяват уран или да преработват отработено ядрено гориво, тъй като тези две дейности представляват най-прекия път към производството на ядрени оръжия.

Обединените арабски емирства бяха приели това условие, когато подписаха ядреното си споразумение със САЩ през 2009 г., което по онова време се считаше за образец на мирното ядрено сътрудничество в региона. Въпреки това писмото, изпратено от американското външно министерство до Конгреса, не съдържаше никакво позоваване на „златния стандарт", което засили опасенията, че Вашингтон може да направи отстъпки пред Рияд, за да сключи споразумението.

Критиците на споразумението считат, че липсата на строги ограничения може в бъдеще да даде на Саудитска Арабия възможност да развие ядрена инфраструктура, която да бъде използвана за военни цели, ако политическите или сигурностните условия в региона се променят.

Те се опасяват също, че споразумението може да насърчи други държави в Близкия изток да претендират за сходни права в областта на обогатяването, което би могло да отвори вратата за регионална ядрена надпревара.

В този контекст сенаторът демократ Едуард Марки обвини администрацията на Тръмп, че „продава националната сигурност". Той смята, че предоставянето на Саудитска Арабия на напреднала ядрена технология без силни гаранции представлява голям риск, особено на фона на продължаващите напрежения с Иран.

Достатъчни ограничения

Марки заяви, че американската администрация води война с Иран заради ядрената му програма, докато в същото време се стреми да предостави на Саудитска Арабия същата технология без достатъчни ограничения.

Администрацията на Тръмп твържди, че предложеното споразумение спазва американските закони и стандартите за ядрена сигурност, като посочва, че текстът в момента е в процес на окончателна ревизия преди официалното му подписване. Външното министерство подчертава също, че споразумението отразява „общ ангажимент на САЩ и Саудитска Арабия към строги стандарти за безопасност, сигурност и неразпространение".

Поддръжниците на споразумението считат, че засилването на ядреното сътрудничество със Саудитска Арабия дава на Вашингтон по-голямо влияние върху саудитската ядрена програма, в сравнение с това да се остави Рияд да се обърне към други партньори като Китай или Русия, които през последните години разширяваха дейността си в ядрени енергийни проекти по целия свят.

Политически и стратегически измерения

Американската администрация също така счита, че ядреното партньорство с Рияд има политически и стратегически измерения, които надхвърлят енергийния сектор, тъй като то е част от усилията за преформулиране на американските съюзи в Близкия изток и за укрепване на отношенията със Саудитска Арабия като ключов партньор по въпросите на сигурността, енергетиката и регионалната стабилност.

Веднага след подписването на споразумението и предаването му в Конгреса, Сенатът и Камарата на представителите ще имат 90 дни, за да го отхвърлят.

Ако през този период не бъде прието решение за отхвърляне на споразумението, то ще влезе в сила, което ще отвори вратата за трансфер на американска ядрена технология към Саудитска Арабия и ще постави началото на нова фаза на стратегическо сътрудничество между двете страни.

Диверсификация на енергийните източници

Саудитска Арабия никога не е крила желанието си да развива граждански ядрени технологии и отдавна заявява, че се стреми към диверсификация на енергийните източници в рамките на „Визия 2030" с цел намаляване на емисиите чрез развитие на възобновяеми и чисти енергийни източници, сред които и ядрената енергия.

В този контекст бившият член на Комисията по икономика и енергетика в Саудитския консултативен съвет д-р Фахд бин Джума казва, че от 2010 г. Кралството е създало интегриран проект и изследователски център за енергетика в града на крал Абдула за атомна и възобновяема енергия,

Според експерта по ядрени въпроси в региона на Персийския залив Нур Ейд , това, което ще определи дали Саудитска Арабия ще успее да подпише „Споразумение 123" или не, е дали САЩ ще очакват от саудитците да се откажат от обогатяването и преработката на уран – право, което им принадлежи съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие, казва Ейд, но в същото време това е пътят към придобиването на ядрена бомба.

Тръмп за гъвкаво споразумение със Саудитска Арабия

Ейд добавя в интервю за BBC, че Обединените арабски емирства са били първата държава, която доброволно е решила да се откаже от подобни способности, и казва, че тя не притежава „техническите познания", а разполага с технологията, с която работи чрез южнокорейска компания, но саудитците са запазили аргумента си относно двойните стандарти, след като държави като Филипините са получили по-гъвкаво „Споразумение 123", според Ейд.

Затова експертката по ядрени въпроси в Персийския залив казва, че няма да се изненада, ако президентът Доналд Тръмп одобри гъвкаво споразумение със Саудитска Арабия, съгласно което страната ще се научи как да обогатява уран, който се добива с помощта на Китай.

Американската ядрена индустрия на челно място

Експертката по ядрени въпроси в региона на Персийския залив Нур Ейд счита, че една от основните причини, които биха могли да подтикнат администрацията на Тръмп да подпише споразумението, е, че американската ядрена индустрия се намира в затруднение, и даде пример за това - през последните години американците не са продали никакви ядрени технологии на нито една държава в Близкия изток, било то Египет или Турция, тъй като тези две държави разчитат на руски технологии, а ОАЕ са избрали Южна Корея. Затова, според Ейд, американският президент желае да върне американската ядрена индустрия на челно място, „а коя държава е по-подходяща за това от Саудитска Арабия, особено като се има предвид, че американците разполагат с изключително скъпа технология, която не всяка държава може да си позволи".

Ейд твърди, че запасите от уран, с които разполага Саудитска Арабия, не са достатъчни за износ, но са достатъчни за поддържане на ядрената ѝ програма, затова притежаването на запаси от уран, способността за обогатяването му и обработката на ядрени отпадъци – всичко това ще позволи на саудитците да разчитат в по-малка степен на външни партньори и да работят за развитието на местния капацитет както в ядрения сектор, така и в други индустрии, Това също така ще им позволи да използват петролните си запаси за износ, което ще осигури повече финансови постъпления за Саудитска Арабия, а оттам бъдещата енергийна програма ще позволи диверсифициране на енергийните източници в рамките на „Визия 2030".