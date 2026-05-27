Програмата на Yettel за дигитално-медийна грамотност поставя фокус върху уменията за оценка на онлайн съдържанието чрез ролеви игри и тематични обучения

Фалшивите новини вече не изглеждат като очевидна измама – често идват през познат човек, кратко видео, емоционален пост или заглавие, което потвърждава това, което вече мислим. Именно затова през 2026 г. дългогодишната програма на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ поставя акцент върху дезинформацrята и медийната грамотност. В края на миналия месец компанията представи свое проучване, което показва как се информират хората у нас и как се справят с подвеждащите новини и манипулативното съдържание. По темата разговаряме с Боян Иванович, директор „Корпоративни комуникации“ в Yеttel.

- Г-н Иванович, защо тази година поставихте фокус на програмата върху медийната грамотност и дезинформацията?

- Дезинформацията вече не е само онлайн проблем – тя влияе върху доверието между хората, върху доверието в институциите и върху начина, по който вземаме решения. Затова и тази година ще обърнем внимание на тази тема и ще ангажираме нови целеви групи.

Yettel работи по темата за безопасния интернет вече 20 години. Започнахме с фокус върху децата и онлайн рисковете. Постепенно обхватът се разшири. Днес дигиталната безопасност не означава само да пазим личните си данни или да разпознаваме измами. Означава и да можем да преценим дали информацията, която виждаме, е достоверна.

Ако погледнем по-широкия контекст, Световният икономически форум постави дезинформацията сред водещите глобални рискове в краткосрочен план. В доклада за 2026 г. тя е на второ място в двугодишната перспектива, след геоикономическата конфронтация. Това показва, че проблемът вече се разглежда не само като медиен или технологичен, а като обществен риск.

За България темата е още по-важна. Индексът за медийна грамотност на Институт „Отворено общество – София“ измерва устойчивостта на 41 европейски общества към дезинформация. В изданието за 2026 г. България остава в групата на по-уязвимите държави. Докладът показва, че устойчивостта зависи от комбинация между качество на образованието, свобода на медиите, доверие между хората и дигитално участие.

Това е важен извод. Проблемът не е, че хората са наивни, а че средата става все по-предизикателна. А нашата цел с програмата е не да я променяме, а да помогнем на хората да бъдат по-подготвени за нея.

- Наскоро представихте проучване за медийната грамотност сред хората между 20 и 50 години. Каква беше целта, какво установихте?

- Искахме да разберем най-общо три неща. На първо място, откъде хората се информират. Данните показват, че водещите източници са телевизията, Facebook и новинарските сайтове. Тук е важно е да отличим една ключова трансформация и тя е, че днес хората често не получават новината директно от медията. Те я виждат през публикация, коментар, споделяне, кратко видео или откъс някъде в социалните медии.

Искахме също да разберем колко често хората срещат съдържание, което считат за фалшиво или подвеждащо. Отговорът е ясен и за нас беше очакван – девет от десет анкетирани са попадали на такова съдържание, а почти половината го виждат всяка седмица. Това означава, че дезинформацията не е изключение, а е реална част от ежедневната информационна среда.

Много важно беше да установим и как хората преценяват дали една новина е достоверна. Тук дойде един от най-интересните резултати – 44% казват, че преценяват „по усет“. Това не трябва да се подценява. От психологията знаем, че когато информацията е много и времето е малко, хората използват бързи умствени преки пътища. Те могат както да ни помагат, така и да ни подведат.

- Опитват ли се и как българите да се борят с дезинформацията? Как коментирате доверието в опита и интуицията?

- Хората не са пасивни. Те се опитват да се ориентират и методите за това са различни – част от тях проверяват новината в други медии, други гледат източника или автора. Но голям дял разчитат на опит и усет.

Това е разбираемо. Всеки от нас го прави. Проблемът е, че днешната информационна среда често е проектирана така, че да заобикаля рационалната проверка. Тя работи през скорост, емоция и социално доверие.

Нашето проучване показва точно това. 58% от хората са по-склонни да не проверяват новини, които съвпадат със собствените им убеждения. Това е класически механизъм – по-лесно приемаме информация, която потвърждава това, което вече мислим. Не защото сме неразумни, а защото мозъкът ни търси последователност.

Направи ни впечатление, че 63% се доверяват повече на новина, когато е споделена от познат човек. Това е напълно естествено – доверието в човека се прехвърля върху съдържанието. В социалните медии обаче това създава риск. Наш приятел може да сподели нещо с добри намерения, но това не прави съдържанието вярно.

Има и още един важен фактор – емоцията. 46% от участниците в изследването споделят, че съдържание, което ги ядосва или възмущава, по-лесно привлича вниманието им. Това съвпада с изследванията за негативния уклон – хората обръщат повече внимание на заплахи, конфликти и негативна информация, защото мозъкът ни е чувствителен към риск и се опитва да ни предпази.

Затова „усетът“ е полезен като сигнал, но не е достатъчен като проверка. Ако една новина предизвика силна емоция, това е точно моментът да забавим реакцията.

- Какви са преките ефекти от дезинформацията според проучването?

- Най-прекият ефект е, че хората признават, че са се подвеждали. 38% казват, че са се доверявали на невярно съдържание онлайн.

На пръв поглед част от последствията изглеждат краткосрочни – човек се е почувствал ядосан, подведен, временно е променил мнение или е споделил новината. Но това не означава, че ефектът е малък.

Дезинформацията рядко работи само с един пост. Тя работи чрез натрупване. Повтарянето прави едно твърдение по-познато, а познатото често се възприема като по-достоверно. Това е добре описан ефект в психологията – т.нар. ефект на илюзорната истина или това, че повтарянето увеличава усещането за истинност дори при съмнителни или неверни твърдения. Затова дори когато човек по-късно разбере, че една новина е невярна, част от внушението може да остане. Особено ако твърдението е било емоционално, повторено от различни източници или споделено от познати хора.

Интересно е и как хората разбират, че са били подведени. Най-често – защото са проверили по-късно, видели са опровержение или са разбрали случайно. Това показва, че корекцията често идва след първата реакция. А в социалните медии първата реакция вече може да е споделяне.

- Какво остава отвъд проучването – фактори, които социологията не може да хване?

- Проучването улавя нагласи и поведения. Зад тях обаче стоят няколко по-дълбоки механизма.

Първият е парадоксът на негативните новини. Много хора казват, че избягват новините, защото са негативни. В същото време съдържание, което ги ядосва или възмущава, привлича вниманието им. Това не е противоречие. Това е човешка реакция. Негативната информация често се възприема като сигнал за риск. Затова я забелязваме по-бързо.

Вторият е промяната в ролята на традиционните медии. По-младите хора по-рядко стигат до новината през класическата форма – емисия, сайт, цял текст. Те често я виждат през откъс, видео, коментар или споделяне. Това променя контекста. Една вярна новина може да бъде възприета погрешно, ако стигне до човека през изрязан фрагмент или агресивно заглавие.

Третият е свръхувереността. Много хора смятат, че могат да разпознаят манипулация. Това е позитивно като самочувствие, но рисково като поведение.

Четвъртият фактор е изкуственият интелект. Дийпфейк съдържанието променя играта, защото вече не става дума само за AI текстове или съмнителни сайтове. Вече говорим за глас, лице, аудио и видео съдържание, което изглежда напълно реално. Ето защо е важно да не се разчита само на личната преценка и „усета“. Нужни са обучение, инструменти и навици.

- Какво ново планирате в програмата, свързано с медийната грамотност?

- След проучването продължаваме с практически инициативи. За нас е важно темата да не остане само на ниво данни и разговор. Тя трябва да стигне до хората чрез инициативи, които ги включват активно и им дават конкретни умения.

Затова ще проведем поредица от интерактивни обучения в нов формат тип ролеви игри, като си партнираме с някои от водещите висши учебни заведения. Ще дам пример с играта „Открий лъжеца“, в която участниците влизат в различни роли – журналисти, граждани, тролове – и работят по реалистична онлайн ситуация. Това е много ценен подход, защото медийната грамотност не се учи само с лекция. Тя се учи с практика.

Ще работим със студенти и преподаватели. Студентите са важна нова аудитория, защото те са активни онлайн, често се информират през социални платформи и създават съдържание сами, имат активна гражданска позиция. Учителите от друга страна са ключови, защото могат да пренесат тези умения към децата и младежите.

Успяхме да привлечем и нови партньори. bTV е медиен партньор на кампанията, а освен това започваме да работим и с How to Know – платформата за медийни умения, която стои зад ролевата игра „Открий лъжеца“.

Нашата цел е ясна – да подкрепим хората да изградят няколко устойчиви навика и да „плават“ уверено в динамичната медийна среда. Да проверяват източника. Да търсят второ потвърждение. Да различават факт от мнение. Да спират за момент, когато съдържанието ги ядоса. И да не споделят, преди да са проверили.