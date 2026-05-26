Европейската налудничава цел да сведем емисиите до нула на всяка цена е икономическо харакири

Целият ЕС е отговорен за по-малко от 6% от световните емисии на CO2. Дори утре да затворим и последния завод в Европа, дори да спрем всяко производство и да се върнем в средните векове, глобалният климат няма да усети абсолютно нищо. Защото Китай, Индия и САЩ ще компенсират тези 6% за броени месеци. Нашата налудничава цел да сведем емисиите до нула на всяка цена е икономическо харакири.

Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ) е инструментът, който вкара ЕС в спирала на тотална деиндустриализация. В момента европейската индустрия плаща огромна глоба за това, че произвежда (ок. 80 евро за тон емисии CO2). Това е данък, който сами си наложихме в името на една утопия. Знаете ли колко плащат конкурентите ни в останалия свят? Десет пъти по-малко или нищо. Когато към това добавим и ефекта от самоубийствените санкции, резултатът е потресаващ, енергията в ЕС днес е над два пъти по-скъпа от тази в САЩ и Азия. Никой инвеститор, никой предприемач няма да остане на пазар, където токът и суровините са съзнателно оскъпени чрез регулации.

Защо го казвам това? До 8 юни 2026 г. България трябва официално да обсъди и внесе своята позиция относно поредните промени в ЕСТЕ. Това звучи като чиновническа тема от Брюксел, но всъщност е национален въпрос. Това е документът, който определя дали след няколко години в България ще имаме работещи заводи и доходи, или ще се превърнем в деиндустриализиран музей на открито.

