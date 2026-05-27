Високите цени не намалявали потреблението? Не е вярно

Вижте данните за 5 г. как влияе инфлацията

Напоследък много често се тиражира твърдението, че колкото и висока да е инфлацията, потреблението в България расте. Например в скорошен подкаст и някои медийни участия икономисти цитират данните на НСИ за продажбите в търговията на дребно у нас, които показват, че през месец март имаме най-високия ръст в цялата еврозона. И от това се извежда импликацията, че явно проблемът с цените няма как да е толкова голям, защото иначе потребителите щяха да купуват по-малко.

Но вярно ли е наистина, че потреблението у нас не се влияе отрицателно от инфлацията и расте дори когато е висока? Не, не е вярно. Нито е вярно, ако разглеждаме данните в дългосрочна перспектива, нито е вярно дори ако гледаме данните само за март.

Потреблението е най-високо при стоките с най-ниска инфлация

Нека първо погледнем най-актуалните данни. За да се развенчае митът, че инфлацията не притиска потреблението у нас, е достатъчно просто да погледнем разбивката на НСИ. Тя показва, че най-висок растеж имаме в определени категории нехранителни стоки.

Това са компютърна и комуникационна техника, аудио-визуална техника, облекло и обувки и накрая - горива. Ако си направим труда да сравним и с данните за индекса на потребителските цени, виждаме, че първите три от тези четири категории стоки са сред категориите с най-ниска инфлация през март.

Друга категория с висок ръст на продажбите през март са “козметични и медицински продукти”. В ценовия индекс в категория “здравеопазване” през март все още имаме дефлация, сиреч спад на цените. Тоест - потреблението расте най-много при тези стоки, чиито цени растат най-малко. Интересно, може би има някаква връзка между двете?

При горивата, макар и там да има рязко ускорение на инфлацията, огромният скок на потреблението през март може много логично да бъде обвързан с презапасяване, породено от опасения за недостиг, до който може да се стигне поради последствията от войната в Близкия изток. Опасения, които са до голяма степен оправдани.

Но знаете ли при кои стоки имаме най-слаб ръст в потреблението през март? При храните.

Продажбите на храни и напитки в специализирани магазини дори спадат с 1% на годишна база. Март се пада ПЕТИ пореден месец на спад в тази категория.

Общите продажби на храни пък растат с 3,6% през март, но по-назад в данните виждаме спад през по-голямата част на 2025 г.

Дали е случайно, че виждаме спад в потреблението на хранителни стоки именно в период, в който потребителското недоволство спрямо инфлацията, конкретно при този тип продукти, отново дойде на дневен ред?

Дали е случайно, че в този контекст има и инициатива от новото правителство за предприемане на нови регулаторни мерки във връзка с инфлацията именно при храните? Дали е случайно, че тази инициатива идва от управляващата партия, която спечели пълно мнозинство

след предизборна кампания, която изведе казуса с цените на най-преден план?

Реторични въпроси, на които на много така наречени “експерти” би им било неудобно да отговорят.

Неадекватно е, когато уж уважавани икономисти с толкова твърда увереност коментират тема, по която видимо са неподготвени. И ако ще говорим за това какво е присъщо за динамиката на потреблението в България във връзка с нивото на инфлация, е силно препоръчително да се запознаем и с по-дългосрочната перспектива. Тя само затвърждава впечатлението от краткосрочните по-скорошни данни. Потреблението у нас, особено потреблението на храни, е силно чувствително към нивото на инфлация.

На графиката виждаме сравнение между динамиката на продажбите на дребно в категория "храни" и нивото на потребителска инфлация в категория "храни и безалкохолни напитки". Данните са от НСИ, показват нивото на растеж на годишна база.

Ясно се вижда как, когато инфлацията рязко се ускорява, при продажбите на храни се случва обратното – сериозно забавяне. И обратно, продажбите на храни се ускоряват, когато инфлацията на този тип стоки се забави. За целия период най-дълбокият спад в продажбите на храни са

летните и есенните месеци на 2022 г., именно когато инфлацията е в пика си

Следващото сериозно забавяне и дори спад в продажбите на храни е при повторното по-съществено ускоряване на инфлацията миналата година.

Ако искаме да сме една идея по-точни, можем да изчислим и коефициент на корелация между двете променливи за разглеждания период. Той възлиза на -0,56, което е съществена отрицателна корелация. Тоест и в краткосрочен план (за последния месец) и в по-дългосрочен (за последните 5 години) данните показват, че потреблението у нас, изглежда,

много сериозно се влияе от нивото на инфлация

Когато тя е висока – то е ниско, когато тя е ниска – то е високо. Впрочем, дори да не се придържаме само към хранителните стоки, но гледаме и общите данни за инфлацията и продажбите на дребно, виждаме много сходна динамика на отрицателна корелация. Отрицателната взаимовръзка между инфлацията и ръста на потреблението е толкова очевидна, че направо боде очите.

Защо тогава имаме хора, и то уж уважавани икономисти, експерти, които ежедневно са по медиите, които твърдят обратното? Гледали ли са въобще някакви данни, преди да коментират какво-що било потреблението? Да се чудим после защо никой не вярва на това, което му говорят експерти и институции.

Ролята на публичните експерти е да информират и образоват обществото. Не да разпространяват дезинформация особено във връзка с много важна и чувствителна тема.

Особено в момента, когато ценообразуването при хранителните стоки е казус, на който се обръща специално внимание от законодателните органи. Ако поради изкривявания при ценообразуването във връзка с недостатъчна конкуренция в търговията или дисбаланси в отношенията производител-търговец се стига до по-висока инфлация, която, както виждаме от данните, всъщност наистина потиска потреблението, това е макроикономически риск за България. И най-естественото нещо е да се търси някакъв коректив на този риск от страна на държавните институции.