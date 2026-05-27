Екстремните сценарии ще се множат, но кой ще обедини усилията срещу потопите

Потопите, наводненията, разрушената инфраструктура ще стават все повече част от нашия живот, предупреждават от години учени с най-различна експертиза. Ако погледнем назад в близките години, ще си припомним ужаса и страданията на хората, щетите по къщите и нивите им - карловските села през 2022-а, Царево 2023-а, Елените 2025-а.

Екстремните сценарии ще се увеличават, пък и човешката намеса често върви срещу природата. (Справка: какво се случи в Елените, а и не само там.) Учените предупреждават, дават информация къде са критичните точки, но после или няма координация между властите, или няма пари, или стигаме дотам само да се молим потопът да не ни застигне.

Вярно, че когато се образуват огромни водни обеми за много кратко време хората имат малко възможности за спасение и реакция. Но когато предварително се знаят къде са критичните точки, властите от различен калибър са тези, които предварително трябва да са взели мерки.

