Няма такъв наркоман, дето ще чака един месец

ВЕСЕЛИНА БОЖИЛОВА

2572
Непълнолетно момиче бе намерено мъртво, паднало от петия етаж на блок в кв. "Струмско" в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка

Слушам какво казват медиите, а те препредават сведенията от полицията за случая в Благоевград. Някои неща ми звучат абсурдно. Младежите били поръчали дрогата по интернет от един месец и чакали майката на единия да отиде някъде, за да я употребят. Това са пълни глупости, няма такъв наркоман, дето ще чака един месец. Като се прибави и фактът, че са " добри" деца, от театрална трупа, с една дума не са от улицата, повече ми прилича на експеримент с трагичен край.

Подобен случай имаше в Плевен с момче от Музикалното училище, защо никой не го споменава. А доста по-отдавна от един подобен експеримент момиче от Пловдивско остана пълен инвалид за цял живот. За съжаление, у нас отдавна са изтървани конците на трафика и всеки опит да се стегнат сега е нелеп, мина времето. А и времената са други. Не е само министърът на МВР, който трябва да се бори с това зло- той е само един от лицата на трите стълба, които застават срещу един пазар, който се поддържа отвътре, не отвън.

Ограничаване на предлагането, ограничаване на потреблението чрез превенция и лечение на засегнатите, това са трите еднакво важни точки. У нас единственото, което се прави, е да се преследват засегнатите и да се отчита с тях статистика. И нищо не се променя. 

(От Фейсбук)

