Как заснеха в село Маточина филма победител в Кан

Берлински режисьор изживя "Мечтаното приключение" в обезлюдено село с непрофесионални български актьори

"Мечтаното приключение" не е филм, който просто разказва история – той по-скоро те въвлича в една друга реалност. Заснет на границата на Югозападна България, около Свиленград, в село Маточина, продукцията на немската режисьорка Валеска Гризебах, превръща българския пейзаж в жив герой. Историята проследява пътя на Веска – археолог, който разкопава миналото, докато самата тя се изправя срещу стари зависимости, неизказани чувства и морални граници.

"Много е изненадващо, дори и за мен самата колко е автентичен този филм, не е нужно да му слагаме каквито и да е определения – дали е немска или българска продукция. За мен "Мечтаното приключение" е европейски филм".

Това каза пред "24 часа – 168 истории" Маргарита Кудрина, продуцент и кастинг директор на филма. Тя е направила предварителните проучвания и е заедно с режисьора Валеска Гризебах е открила хората, които играят в "Мечтаното приключение". Ето какво ни разказа тя за съвместната им работа и създаването на филма:

- Как се роди идеята за "Мечтаното приключение"?

- Запознах се с Валеска през 2019 година, когато тя търсеше човек, с когото да започне работа по филма. Тя винаги започва да пише сценарий за филм, като си задава въпроси – на себе си, но и на другите. В този процес на проучване се срещаме с много и различни хора, от всякакви сфери. Конкретно за филма тръгнахме с разговори в Германия, после в България, а след като пандемията от Ковид ни позволи, започнахме интензивни проучвания по Южната ни граница. Аз трябваше да намирам различни хора, които можеха да отговорят на въпросите, които вълнуват Валеска, да създавам нови контакти и да проуча района.

Всичко започна от Харманли. Свързах се с една жена, която се занимава със социални дейности, тя ни свърза с други хора и така изградихме близки отношения и приятелства с хората от района. Част от екипа на филма “Мечтаното приключение”

- Снимали сте 47 дни в района на Свиленград. Кой момент, преживяване или случка от снимачния процес никога няма да забравите?

- За един филм да снимаш толкова дълго не е типично, но самата продукция е много особена – снима се на реални места, много от героите сме подбирали сред хората, които живеят в региона, затова и това време беше необходимо.

Екипите живяхме там шест месеца, проучвахме

различни места имаше интензивен кастинг.

Най-хубавите ни моменти бяха в село Маточина, където се намира крепостта Букелон. Една от забавните случки на снимачната площадка бе, че трябваше сценографите да закарат цяло стадо крави на мястото, където се развиваше действието. А това беше върхът на един гол хълм, страшна жега, трябваше да гонят кравите да се качат по баира, така че да излезе, че те наистина са се намърдали вътре в археологическия обект, където е главната ни героиня... После пък тя трябваше да ги гони обратно извън границите на обекта...Беше трудно, но и много забавно. И като си помислиш, че това действие се развива "на края на света", в едно обезлюдено село с десетина жители...Всеки ден пътувахме по един час от Свиленград до Маточина, после снимахме много часове.

- Как реагираха колегите ви от екипа, които са чужденци и сигурно не са виждали село с десет човека?

- Бяха възхитени къде се намират. Маточина е вълшебно място, още като стъпиш там, се чувстваш омаян. Първоначално нямахме намерение да снимаме там. Но след като един приятел ни го показа,

красотата ни завладя

Колкото до обезлюдяването, то е една тъжна реалност не само у нас, но и навсякъде в Европа. Това е феномен, който се вижда на различни места, както и в България.

- А как се случи кастингът на хората, които снимахте във филма? Какво търсите у тях?

- Кастингът върви ръка за ръка с проучването. Някои от хората, които срещнахме при предварителната подготовка, толкова много ни харесаха, че Валеска създаде персонажи в сценария, за да може тези хора да играят във филма. Тя беше привлечена от личния им свят, от житейския им опит, виждаше ги като лица, с които иска да представи цялата комплексност на нашето общество – различните етноси, представите им за себе си и един за друг. Затова е изключително важно да се срещаш с хората, да

ги опознаеш, да се свържеш с тях те да се свържат помежду си. Започва се с т.нар. стрийт кастинг. Имаш някаква представа за персонажите, които търсиш, харесваш някакви хора, каниш ги на кастинг, обясняваш им какво се случва във филма и те играят – с целия си житейски опит. Те не играят себе си, но актьорството не е нещо, което учиш, а което носиш в душата си. Понякога решенията ни бяха много трудни кого да изберем. Валеска беше впечатлена – толкова много талант е събран на едно място – в България.