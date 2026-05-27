Приемам за пълна истина, че варненският кмет Благомир Коцев никога дори не е предположил, нито е дочул, нито е забелязал, нито някак е допуснал, че именно в неговия град сторят квартал върху СТО ДЕКАРА площ и че вече са издигнати над СТО БЛОКА без никакви разрешения.

Кой да бъде най-изненадан, шашнат и потресен, ако не самият кмет! Няма как кметът на населено място да научи, че тайно от него, в едни шубраци вилнеят камиони, кранове, бетоновози, багери - това е общо взето тиха и потайна работа.

И сега кметът Коцев хвърля боНба! Шок! Всичко било незаконно. И да бъде разследвано веднага, щото... лоша работа!

Незаконното разрешение било дадено през 2023 г. от ГЕРБ. Дотук добре. Но през същата година Коцев става кмет. И настава благоденствие - и за този, който е дал разрешението и никой не го проверява законно ли или не, и за новоизбрания кмет.

Символът на политическото страдалчество Благомир дали ще предположи, че завземането на стоте декара, изкопаването на основите и издигането на над сто строежа се е случило за времето, когато е бил в ареста? А служителите на общината били така ангажирани да го защитават с протести, че и те не са забелязали как край тях някакви хора строят като щури.

Варненци утрепаха със замах повторния опит на жителите на жк "Младост" в столицата да протестират срещу един бъдещ (при това законен) блок в натоварен район. Вярно - гигантски блок ще е - цяло село по вертикала ще се нанесе там - ама при варненския стодекаров удар тайно строителсто, тези в "Младост" за нещо като селска вечеринка могат да се готвят.

Намирам за трогателно обяснението на Благомир Коцев, че "през последните 2-3 години са правени многократни опити от различни институции, както съвместно, така и поотделно, да извършват проверки на комплекса, но в повечето случаи достъпът им е бил ограничаван от частни охранители."

Това страхотно ми напомня на вица за Гарабед, който по време на Втората световна бил пратен да разузнае позициите на германците. Върнал се Гарабед и докладвал: "Всичко може да мине по моста: артилерия, танкове, камиони, само пехота не може да мине." "Що, бе, Гарабед?" "Ми има куче."

Та опитвала общинската власт във Варна да проникне некси в този мега комплекс, ама охранителят не дал и те междувременно се появили над сто постройки. А може да е имало и куче...

Хайде да започнат наддаванията: ще остане ли този комплекс или ще бъде съборен? И ако бъде съборен, кой ще го отнесе? И още по-интересно - как!

(От Фейсбук)