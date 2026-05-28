"Тренд": Скок на оптимизма. За пръв път от 17 г. правителството е с позитивен рейтинг (Графики)

45% подкрепят кабинета "Радев", 48% - президента Йотова, рязко харесват повече и депутатите, сочат данните от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа"

Увеличават се и очакващите по-добър живот

Ръст на оптимизма след парламентарните избори. 52-ото народно събрание започва работа със значително по-високо доверие спрямо предходния парламент. Кабинетът на Румен Радев стартира с 45% положително отношение. Президентската институция запазва най-висок рейтинг.

Това са основните изводи от проучване на изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа” сред хиляда пълнолетни граждани, проведено между 16 и 22 май чрез пряко стандартизирано интервю “лице в лице”.

Промяната на политическата ситуация в страната вследствие изборите от 19 април води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България –

делът на оптимистите нараства с 5%

спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм.

От “Тренд” отбелязват, че 52-ото народно събрание започва своята работа със значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително - от 10% през април до 31% през настоящия месец.

Новосформираното правителство започва мандата си с 45% положително отношение, докато 36% изразяват негативно мнение. Така кабинетът “Радев” по думите на социолога Димитър Ганев е първият след “Борисов 1” през 2009 г. с позитивен рейтинг - одобрението е по-високо от неодобрението.



Кабинетът се ползва с подкрепата на близо девет от десет избиратели на “Прогресивна България”, както и на около една четвърт от гласуващите за ДПС, ДБ и ПП, съобщават от изследователския център.

Близо половината (48%) оценяват работата на президентската институция положително, а 33% отрицателно, като президентът също добавя 8 процентни пункта позитивни оценки спрямо април, отново свързано с новата политическа ситуация в страната. Одобрението не е концентрирано сред определени избиратели, а в различна степен обхваща електората на всички парламентарно представени сили. Най-висока оценка за президента Илияна Йотова е регистрирана сред избирателите на “Прогресивна България” – близо девет от десет.

Положителна оценка дават още четирима от десет гласуващи за ДПС и ПП, около една трета от избирателите на ДБ, както и една четвърт от симпатизантите на ГЕРБ и “Възраждане”.

Проведените на 19 април парламентарни избори се оценяват като честни от мнозинството българи (51%), докато 21% смятат, че са били нечестни. Съпоставката с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. показва

по-позитивна оценка за организацията и провеждането на вота

– 54% смятат, че изборите през април са били проведени по-честно, 22% не виждат разлика, а едва 6% са на мнение, че са били по-нечестни от предходните.

Подобряват се очакванията за икономическото положение в страната. Докато през април 18% очакват подобрение в следващата една година, през май делът на оптимистите нараства до 27%. Респективно песимистичните нагласи намаляват – от 40% през април до 28% през настоящия месец.

Сходна динамика се наблюдава и по отношение на личното благосъстояние. Една четвърт от българите (25%) очакват подобрение на жизнения си стандарт през следващата година – с 6% повече спрямо април. Делът на очакващите влошаване намалява до 27% при 34% месец по-рано.