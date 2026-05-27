Сивата икономика пробива пенсиите

Борбата със сивата икономика от години звучи като дежурна фраза в управленските програми. Но когато вече се говори за мащаб от 30 млрд. евро, се превръща в заплаха за социалната държава.

Защото означава неплатени данъци, осигуровки, по-слаб пенсионен фонд, по-малко пари за болнични, майчинство и обезщетения. Означава и несправедливост към всички, които работят на светло и всеки месец плащат.

Ако дори половината от този ресурс бъде изваден на светло, ефектът ще е огромен - над 7 млрд. евро от осигурителни вноски. Затова е важно предстоящата пътна карта да не остане поредният документ с добри намерения. Но също и стимули за коректните работодатели.

Изваждането на несвойствените плащания от НОИ също е логична стъпка. Но истинският тест за социалната политика няма да бъде само с колко ще се увеличат пенсиите от 1 юли. Тестът ще бъде дали държавата най-после ще успее да убеди хората и бизнеса, че правилата важат за всички. Защото без това всяка реформа ще прилича на ремонт на покрив, докато в основите продължава да тече вода.

