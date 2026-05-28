Изселването на Ал-Хан ал-Ахмар: последният изстрел по палестинската държава?

В непосредствена близост до пътя, свързващ палестинската долина с Йерусалим, се намира бедуинското селище Ал-Хан ал-Ахмар, което, след като министърът на финансите Бецалел Смотрич издаде указания да бъде евакуирано и сградите му съборени, се превърна в най-известното на Западния бряг.

Според наблюдатели посегателството срещу Хан ал-Ахмар е в отговор на издадените от Международния наказателен съд заповеди за арест и задържане на министъра на финансите Смотрич. Този ход те смятат за пряко послание от Израел към Международния наказателен съд, който още през 2018 г. предупреди, че принудителното изселване на жителите на Хан ал-Ахмар може да се квалифицира като военно престъпление съгласно Римския статут.

Решението на Смотрич идва в момент, в който Израел разширява политиките си на изселване и заселване, докато международната критика към министрите в израелското правителство се засилва, като най-атакуваните са Смотрич и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Изселването на жителите на Хан ал-Ахмар служи на стратегическия проект за заселване „Е-1", чиято цел е да прекрои палестинската география около Йерусалим, като свърже селището Маале Адоним с окупирания Ерусалим, което на практика води до отделяне на северната част на Западния бряг от южната и подкопава всякаква възможност за създаване на географски свързана палестинска държава.

Хан ал-Ахмар се намира на пътя, свързващ палестинската долина с Йерусалим, и се счита за една от най-чувствителните зони поради местоположението си, което представлява географска връзка между северната и южната част на Западния бряг. В селището живеят около 200 палестинци от бедуински семейства, които са били изселени през 1948 г. и са се заселили в пустинята около Йерусалим.

Според изследователя Ахмед Садик от сайта „Асас Медия", „Израел разглежда палестинското присъствие в този район като основна пречка пред реализацията на проекта „Е-1", който се стреми да създаде непрекъсната верига от селища, обграждаща Източен Ерусалим и изолираща го от палестинското му обкръжение, в рамките на проекта „Велики Йерусалим", простиращ се чак до Мъртво море.

Според израелската правозащитна организация „Бейцлем" Хан ал-Ахмар е сред 12-те палестински селища, които са заплашени от изселване в района на Йерусалим, като броят на жителите им възлиза на около 1400 души.

Палестински селища

Жителите на тези селища страдат от остра липса на средства за прехрана, здравни и образователни услуги, социални грижи, както и на електроенергия, канализация и пътища.

Едно от тези селища е Ал-Хан Ал-Ахмар. Неговите жители принадлежат към племето Джахалин, чиито корени са в района на Тал Арад в Негев, разположен на 37 км източно от град Беер Шева, откъдето израелската армия ги е изселила през 50-те години на миналия век към Западния бряг по съображения за сигурност, а йорданското правителство ги е настанило в района на Йерусалим.

Арабите от племето Джахалин в Йерусалим са разпределени в 23 селища в четири основни района: Аната, Уади Абу Хинди, Джабал и Ал-Хан ал-Ахмар, като броят им възлиза на около 7 000 души.

Според „Бетслем" в началото бедуините са притежавали земи за живеене , върху които днес се намира селището Кафар Адумим; след това са били изселени оттам и са се преместили на сегашното си място на пребиваване.

Селището се намира на около 2 километра южно от селището Кфар Адумим и в него живеят 21 семейства с общо 146 души, от които 85 деца и юноши.

Кулминация на дълъг процес

Изследователят Саад Абу Муала счита, че настоящото решение за изселване е кулминация на дълъг процес от израелски политики, целящи да опразнят пустинята около от нейните палестински жители.

През последните години израелските власти засилиха създаването на пастирски селища около бедуинските общности, които се превърнаха в платформи за нападения от страна на заселниците и средство за пряк натиск върху жителите, което всъщност доведе до изселването на около 80 общности от 7 октомври насам.

Прицелването на Ал-Хан ал-Ахмар има политически измерения, които надхвърлят границите на самото селище, тъй като успехът на Израел в налагането на изселването ще отвори вратата за завършване на контрола върху района, простиращ се между Йерусалим и долината на река Йордан, и ще укрепи проекта за постепенно присъединяване на Западния бряг.

След обявяването на решението за евакуация в селото Хан ал-Ахмар цари атмосфера на постоянна тревога и страх, на фона на опасения, че операцията може да бъде проведена внезапно през нощта.

Председателят на селския съвет в Ал-Хан Ал-Ахмар, Ейд Абу Дахук, казва, че обстановката в селото е „много трудна" и че жителите живеят в постоянна тревога и очакване за това, което може да се случи „след минута, час или ден", в страх от нахлуване на израелски сили в селото и започване на операции по разрушаване и изселване.

Израел твърди, че сградите в селището са построени без разрешителни за строеж от израелските власти; палестинците отговарят, че не са го направили, защото по принцип са „извън закона", а защото политиката на Израел изобщо не им дава възможност да подават заявления за разрешителни за строеж. И тъй като няма населено място, което да остане в застой, жителите са били принудени да продължат да строят в съответствие с нарастващите си нужди, без да се съобразяват с въпроса за разрешителните. Тогава властите по планиране побързаха да издадат заповеди за събаряне.

От 2009 г. насам израелските власти се опитват да изселят жителите на Хан ал-Ахмар и да разрушат селото под претекст, че липсват законови разрешителни за строеж, но жителите се противопоставиха категорично и се изправиха с гърба си срещу израелските булдозери. Те получиха подкрепата на европейските държави, международните организации и правозащитните организации. През септември 2018 г. Върховният съд на Израел постанови, че решението за събаряне трябва да бъде изпълнено, но министър-председателят Бенямин Нетаняху забави изпълнението на това решение поради международния натиск.

Историческите данни сочат, че в зоната са се намирали руините на манастир с църква, построен от Свети Отимий през 428 г. с цел да служи като център за монасите, които се молели в близките пещери. Или пък е бил построен в негова чест.

През 614 г. персите завладяват Палестина и разрушават църквата, но когато пристигат мюсюлманските „завоеватели", те позволяват възстановяването на църквата, която остава в добро състояние през кръстоносния период, след което е разрушена, а на нейното място е построен хан, обслужващ търговците, пътуващи между Йерусалим и Йерихон. Този хан е бил ограден и е имал два етажа, в него е имало воден басейн и е бил наречен „Червеният хан", защото е построен от червени камъни. Той е в мамлюкски стил и изглежда, че е построен в началото на VIII век по хиджра, което съвпада с началото на XIV век след Христа.

„Крепостта на хана" - „Крепостта на кръвта"

До хана е построена малка крепост, наречена „Крепостта на хана" или „Крепостта на кръвта", тъй като камъните ѝ били червени като кръв. В началото на османския период значението на Червения хан намаляло, тъй като в близост до него бил построен друг хан. На изток от Червения хан, на 5 км от него, край пътя, според изследователя д-р Мохамед Акъл в интервю за вестник „Ал-Кудс Ал-Араби", е построен друг хан, наречен Хан Ал-Хатрура. През 1863 г. френският пътешественик Виктор Жерен посещава този хан и казва за него, че е съвременен, построен върху стари основи от Ибрахим паша.

Изглежда, че Ибрахим паша е използвал при строежа му камъни от Хан ал-Ахмар, което обяснява твърдението, че Ибрахим паша е разрушил Хан ал-Ахмар по време на войната си срещу палестинските арабски племена. Хатхурура е арабска дума, означаваща многоцветна пръст, като червено, зелено и черно.

Наличието на хана и крепостта е довело до възникването на арабско население в Хан ал-Ахмар, а в близост до хана се намират няколко бедуински селища: Абу ал-Халу, Абу Фалах и ал-Кършан.

Правителство на Нафтали Бенет

Предишното израелско правителство начело с Нафтали Бенет прояви гъвкавост и желание за постигане на споразумение в рамките на своя подход към разрешаването на кризите. Доклад на Института във Вашингтон, изготвен от полковник (резерв) д-р Дани Терза, израелски геополитически експерт, който участва като експерт в изготвянето на карти на териториите по време на преговорите с палестинците, както и отговорен за планирането на сигурностната инфраструктура и изработването на хуманитарни решения в Западния бряг. Изселването на бедуините от Хан ал-Ахмар, върху което правителството на Нетаняху затегна хватката си и което се превърна в предмет на спорове на международната сцена, беше решено чрез предложение за споразумение, договорено между бедуините и израелското правителство. Въпросът, който остава, е дали „Палестинската автономия" и Европейският съюз ще позволят на семействата да се преместят на по-трайно място за живеене, съгласно условията на споразумението, или ще окажат натиск върху жителите да останат, предвид стратегическата важност на това място.