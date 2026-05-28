Кои продукти преминават през най-строг и чест контрол на качеството?

Данила Ангелова е от хората, които рядко застават в центъра на вниманието, но решенията им достигат до милиони. Вече 20 години тя е част от Kaufland България - толкова, колкото съществува и самата компания у нас. Днес отговаря за процеси и екипи, които стоят зад едно от най-важните неща за всеки клиент, а именно качеството на храната. За Данила качеството не е просто част от работата, то е личен избор и ежедневна отговорност, която започва в офиса и продължава до собствения ѝ дом.

- Данила, едно от звената, които ръководите, отговаря за качеството на хиляди продукти, които попадат на трапезата на милиони българи. Какво е усещането да носите такава отговорност и как това влияе на собствените Ви навици при пазаруване?

- Да знаеш, че решенията, които вземаш днес, влияят на трапезата на милиони българи утре, е отговорност, която не те оставя дори след края на работния ден. Освен служител от 20 години, аз съм и клиент на Kaufland през всичките тези години. Вероятно и затова съм изключително взискателна към детайла - чета етикети за секунди, разпознавам свежестта на зеленчуците и месото по нюанса на цвета. Но най-важното е, че пазарувам в Kaufland с пълната увереност и спокойствие за близките си. Когато знаеш колко стабилни процеси и безкомпромисни проверки стоят зад продуктите, пазаруваш спокойно.

- През последните 10 години Kaufland е инвестирал над 2.1 млн. евро в анализи и проверки на качеството. Как определяте кои продукти да бъдат тествани приоритетно? Има ли категории, които преминават през по-строг контрол от останалите?

- Имаме рисково-ориентиран подход. Пресните продукти преминават през най-строг и чест контрол. При плодовете и зеленчуците се следи за над 700 вида остатъци от пестициди. При месото контролът е много строг, системно се следи спазването на температурната верига и се изследват различни показатели. Собствените марки също са под постоянен мониторинг, защото носят нашето име, което е още по-голяма отговорност към доверието на нашите клиенти.

В Kaufland разглеждаме средствата, вложени в проверки на качеството, не като разход, a инвестиция в няколко ключови аспекта - сигурност, спокойствие и устойчивост на бизнеса. Всяко вложено евро в тази област осигурява безпроблемно и по-безопасно пазаруване за нашите клиенти.

- Българските продукти преминават ли през същите нива на контрол като тези, внасяни от Германия или други европейски пазари?

- Българските продукти минават през абсолютно същите нива на контрол, както и внесените от други страни. Нещо повече - ние помагаме местните фермери да достигнат международните стандарти (като GlobalG.A.P.). Изискванията ни са унифицирани за цялата група Kaufland.

- Светът на храните се променя – търсят се повече био продукти, 'чист етикет', устойчивост. Как ще гарантирате, че следващите 10 години ще бъдат още по-сигурни за Вашите клиенти?

- Бъдещето на качеството е в прозрачността и дигитализацията. Внедряваме системи, които ще позволят на клиента още по-лесно да проследи пътя на продукта от фермата до рафта. Работим върху системи за бърза обработка на сигнали за качеството, реакция и подаване на информация в максимално кратки срокове.

Качеството в бъдеще ще включва и това как продуктът влияе на природата, включително по-малко пластмаса в опаковките, повече сертифицирани продукти, по-малък въглероден отпечатък.

През следващите 10 години клиентите ни могат да бъдат спокойни, защото ние ще продължим да бъдем техните "очи" при контрола и техните "ръце" при подбора на най-доброто. Вярвам, че след още десетилетие ще продължа да избирам Kaufland със същото спокойствие.

- 20 години трудов стаж при един работодател звучи доста впечатляващо в средата, в която живеем. Какво Ви задържа през всички тези години?

- Основната причина са хората. Имам честта да работя с невероятни колеги. Това създава изключително благоприятна среда за професионално развитие, в която всеки колега има възможността да учи директно от най-добрите. Да си част от голяма компания днес, е като постоянно жонглиране, което изисква от теб едновременно стабилност и висока адаптивност. Успехът е в намирането на баланс между вътрешното спокойствие и активната борба с предизвикателствата - управление на времето, синхрон в екипа, "пожарогасене" и бърза адаптация към промените.

Затова другият силен стимул да остана 20 години в Kaufland е динамиката, която е неизменна част от ритейл сектора. Това е среда, в която работата рядко се превръща в рутина, а това поддържа предизвикателството живо.

- Кое беше най-голямото Ви предизвикателство?

- Да се управлява промяната. През тези 20 години средата се променяше постоянно и най-трудното беше да се намира баланс между бързите решения и дългосрочната посока. Предизвикателството не беше еднократно събитие, а постоянен процес на "управление на промяната" – да се води организацията през непрекъснати трансформации, запазвайки фокуса, екипния дух и високата производителност.