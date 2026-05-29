Кметът Николай Рашков: Реална е перспективата летището на Горна Оряховица да стане международно

- Г-н Рашков, как се промени Горна Оряховица през последната година?

- Градът отново е една голяма строителна площадка, кипят ремонти и продължаваме активно да работим за подобряване качеството на живот на нашите съграждани. Действаме на много фронтове - в социалната сфера, в пътната инфраструктура, тротоарите, уличното осветление, по подземните комуникации - водопроводи и канали, санират се жилищни сгради. Това

не са отделни ремонти на парче, а последователна работа по нашата визия,

която ще промени цялостно облика на града. Подготвяме проектиране на общински жилищен блок, който ще изградим със собствени средства от продажба на общински жилища.

Имаме подготвен терен и всичко необходимо. Идеята е общината да обнови жилищния си фонд, който заварихме в потресаващо състояние. Наред с това ще можем да предоставяме подходящи условия за живеене на висококвалифицирани кадри и специалисти, включително тези, които се надявам да привлече нашата болница.

- Какво бихте откроили като безспорен успех на вашия екип?

- Активната ни работа по темата с летище Горна Оряховица и всичко, което вече се случва, започвайки със смяната на концесионера. Вече говорим за съвсем реална перспектива летището да излезе от дерогация и да започне да функционира като международно, да посреща и изпраща пътници. Това е важно не само за Горна Оряховица, а за целия регион.

Години наред говорим за историческата и духовна столица на България, но ако искаме повече туристи във Велико Търново и региона, трябва да осигурим бърз и удобен достъп.

- И кога според вас може да се случи това?

- Очаква се до края на юли да бъдат монтирани системите за сигурност на летището. Работи се по подготовката на персонала, скоро ще започне назначаването на обучените хора. От самото начало на мандата полагаме всички усилия, макар летището да не зависи пряко от общината, за да започне да обслужва пътнически полети. То е

До момента се използваше основно за карго полети на малки разстояния, а потенциалът му е огромен. Имам смелостта да кажа, че в късна есен може би летищните пожарни ще ни трябват, за да възпроизведат водни салюти при посрещането на първия пътнически полет.

- Има ли управленско решение, което сте взели, но сега отчитате като грешка?

- Някои казват, че опитът да се привлече частен партньор за болницата в Горна Оряховица, е грешка. Казват, че ми коства рейтинг. Аз обаче знам едно - искам Горна Оряховица да има истинско, модерно и достъпно лечебно заведение.

Когато човек получи инфаркт, да има кой да го посрещне и да го спаси. Когато си счупи ръка или пострада при катастрофа, да има кой да му помогне. В момента нямаме достатъчно кардиолози, нямаме достатъчно ортопеди. Хората са принудени да ходят до Плевен и къде ли не, защото в много случаи и Велико Търново не успява да поеме всичко. Затова за мен темата за болницата не може да бъде политическа или въпрос на рейтинг, тя е човешка тема.

И кажете, това не е ли престъпно - да имаш международно летище и то с години да пустее, вместо да носи живот на половин България? Да си на кръстопътя на важните пътни артерии, да имаш ключов жп възел, а да си икономически изостанал? Да си оставил входовете на едно някогашно индустриално бижу като Горна Оряховица да изглеждат не като на европейски град, а като на село от Третия свят? Да са харчени години наред пари за индустриален парк, а в действителност той да е представлявал една саморасла гора?

Непрестанно чувам как нещо не зависи от мен и как не може да стане. Но ако човек е амбициран, ако има посока, той не спира да опитва, да търси варианти, да чука на всевъзможни врати. И времето ще покаже, че с екипа ми сме на прав път. И че Горна Оряховица заслужава точно този мащаб, към който се стремим! Въпреки яростните спънки, които ни се правят на всяка крачка, съм щастлив, че нещата постепенно се случват. Надявам се и с болницата да се случи най-доброто.

- А каква е реалната ситуация с болницата и очаквате ли апелът ви до новите управляващи за защитени общински лечебни заведения да бъде чут?

- Вярвам, че има чуваемост. Виждаме, че само месец след моето писмо този неотложен въпрос вече се обсъжда на национално ниво. Работна среща по темата проведе преди дни ръководството на НСОРБ с новия здравен министър и екипа му. Надяваме се на резултати.

Тя има важна обществена функция и за Елена, Златарица, Лясковец, Стражица. Само за 2 г. ние сме дали над 1 млн. лева на болницата и продължаваме да помагаме. Облекчили сме я и от данъци и такси, но това е крайно недостатъчно.

Медиците в МБАЛ имат проведено допитване, всички искат по-добри условия и приветстват идеята за частна инвестиция в здравното заведение. Защото, както информира управителят, след загубата на основния приходоизточник само след 2 месеца няма да има пари за заплати.

Това води до необходимост от съкращения на персонал и се влиза в една агония. За жалост, инвестициите, които една частна компания може да си позволи, са непосилни за която и да е община. Затова, докато търсим специалисти, които да заместят досегашния финансов стълб на болницата - гастроентерологията, се опитвахме да привлечем външен инвеститор.

Повод за това стана инвестиционно запитване. Изхождайки от него, проведох множество разговори с големи медицински компании, надявайки се също да проявят интерес.

Ако това стане, имаме свободата да изработим такива правила за евентуална приватизация, че буквално да бетонираме обществения интерес. Да е гарантирано, че ще се запазят и развият всички досегашни отделения, ще се работи с договори с РЗОК, за да бъде така достъпно за пациентите, както е сега.

- Защо тогава темата нагнетява страх и напрежение?

- Защото се политизира, вместо да се подходи градивно. Една шепа хора са, които не спират да плашат съгражданите ни, но са шумни. Видяха възможност да извлекат партийна изгода и наистина се натрупа обществено напрежение.

Аз не искам съгражданите си разединени! Затова прекратих търсенето на инвеститор, оттеглих предложението си. Темата все пак беше върната на дневен ред в Общинския съвет. Съветниците решиха да актуализират приватизационния списък и включиха болницата в него. Сега администрацията има право да започне изготвяне на правни и търговски анализи. Щом са готови, всички ще седнем и ще мислим какъв е нашият изход и кой е удачният вариант.

Принципното ми мнение е, че както държавата се грижи за държавните болници, така трябва да има специален статут и за основни общински болници. Част от тях вероятно ще бъдат принудени да се трансформират в хосписи или структури за палиативни грижи. Но за нищо на света няма да допусна това за нашата болница!

- Къде ще бъдат големите ремонти през това лято?

- Надявам се в най-кратки срокове да приключим с улиците "Петко Р. Славейков" и "Младост". След това започва ударна смяна на довеждащия основен водопровод за Полски Тръмбеш в района на местността Бабенец. Той е аварирал от поне 40 г. и всички знаят как местността постоянно е заблатена от течовете. Много сложен обект е. Нагърбихме се с него, защото е в доста по-далечната програма на ВиК. А подмяната на водопроводи е топ приоритет за мен. Улицата в района също трябва да бъде ремонтирана, за което са осигурени средства.

При Бабенец е една от най-занемарените входно-изходни артерии на Горна Оряховица. С нейното обновяване и осветяване входът на града ще придобие различен вид.

Следват кварталите "Гарата" и "Калтинец". Скоро започваме работа по трите основни артерии там. Предстои възлагане за ул. "Цар Освободител", подготвя се ул. "Антон Страшимиров", която е около 4 км и изисква повече време, и накрая ул. "Съединение", която е част от републикански път. Очакваме работата по "Цар Освободител" да започне още следващия месец.

Разбирам нетърпението на хората, но има технологично време, има ограничени финансови възможности и определен капацитет.

Затова вървим улица по улица - в града вече се оформи един пръстен с ремонтирани улици.

Направеното показва какъв резултат искаме - улици, които радват окото, и повече няма да гледаме как се разкопават веднага след ремонта, а напротив, на следващите кметове поне за 20 години няма да се налага да ремонтират. Нов фестивал “Алея на вдъхновението” срещна жителите на града с изкуствата, книгите, четенето и редица актуални автори.

- Кои са най-мащабните проекти, с които Горна Оряховица трябва да стане по-уютен и удобен град?

- Един от най-важните инфраструктурни проекти, по които работим, е проектирането на ул. "Св. Княз Борис I" с 3 кръгови кръстовища, включително и довършването на мостовото съоръжение на "Честово". Това е нещо, което съм обещал преди изборите. Борбата там беше много голяма.

Трябваше да се установи по какъв начин може да бъде довършен надлезът, който е останал неузаконен.

Минахме през 9-те кръга на ада, за да стигнем дотук, но вече се проектира. Намери се уж изгубената техническа документация - 9 папки още от 80-те години. Собствеността е на АПИ.

Кръговите кръстовища са част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции. Общината ще ги проектира, за да стане по-бързо, а след това ще ги предоставим на АПИ за изграждане, има финансиране.

По големия проект за интегрирани териториални инвестиции е предвиден и

от града и да свърже два републикански пътя. Това е изключително важно за бъдещата връзка с магистрала "Хемус" и направлението Русе - Велико Търново - Хаинбоаз - Южна България.

Надявам се да успеем да го проектираме. Там отново има жалба, което ни бави.

- Има ли вече заявен интерес от потенциални инвеститори към Индустриален парк "Ряховец"?

- Интересът е много сериозен. Водим разговори с различни инвеститори, включително с голяма международна компания. Оптимист съм, особено след като започне изграждането на подземната и надземната инфраструктура и вече се види реалният облик.

Тогава всеки инвеститор ще може много ясно да подреди своите планове. Вариантите са няколко - покупка на терен и самостоятелно строителство, наемане на терен, наемане на сграда, изградена от друг инвеститор. Ще предложим различни възможности.

- Успехите на горнооряховските ученици и млади таланти са визитна картичка на града. Какво прави общината, за да насърчи развитието им?

- В училищата вече има над 15 новоизградени STEM центъра. Общинската администрация активно съдейства на училищните ръководства. След STEM средата започва масовото оформяне на кабинети по хуманитарни науки, като учебните ни заведения отново ще получат пълна подкрепа.

В новите комбинирани концепции за интегрирани териториални инвестиции ще обновим базата на 3 училища, сградата на друго вече е напълно ремонтирана по наш проект, финансиран по ПВУ, реновирахме общежитието към Професионалната гимназия по хранителни технологии, както и детска градина.

Паралелно с това подпомагаме обновяването на спортни площадки. Миналата година отпуснахме сериозни допълнителни капиталови средства за детските градини.

Подкрепяме и децата с изявени дарби по специална общинска програма. За 2025-а класираните по нея са 160 - с 34 повече в сравнение с 2024 г. Четири деца са заслужили стипендии по 2400 лв. Общата сума, с която са стимулирани нашите таланти, е 43 605 лв.

Общината спечели финансиране по програма "Образование" с проекта "Таланти GO". В рамките на

лагери и др. Ежегодно подкрепяме и участието в традиционното изложение "Младежко техническо творчество", което през 2026 г. ще се проведе за 10-и път. Положихме начало на форум "Панорама на образованието - профили и професии на бъдещето", чието първо издание премина при изключителен интерес.

- Кога ще започне изграждането на новата спортна зала, която трябва да се реализира по публично-частно партньорство?

- По информация от инвеститора първа копка се очаква да бъде направена на 14 юли. Преди дни Общинският съвет даде зелена светлина да направим непаричната вноска в капитала на съвместното дружество, което учредихме. Става дума за отредения за строителството терен, който е с площ от 8163 кв. метра. Ако строителството отнеме около 1 г., следващата есен Горна Оряховица може да има прекрасна нова зала. Тя ще даде възможност и хандбалният клуб "Локомотив" да се върне на домашна сцена, а не шампионът на България да играе домакинските си мачове в Бяла.

- Колко семейства получиха по 10 000 лв. поощрение от общината за раждане на трето дете и ще стане ли тази помощ 10 000 евро сега?

- През 2024 г., когато за първи път въведохме този стимул, на критериите успяха да отговорят 5 двойки - знаете, че условията са много стриктни, за да сме сигурни, че подкрепяме активни и отговорни родители.

През 2025-а семействата бяха 8. Надявам се в края на тази година да видим, че наистина има възходяща тенденция. Средствата за подкрепа ще бъдат 5000 евро.