България на 53-о място по милиардери на глава в света, на 54-о по брой заедно с Монако, Катар и Оман

В света вече има 3428 милиардери, двама от тях са българи - братята Кирил и Георги Домусчиеви. Това нарежда нашата страна на 53-о място в света по брой на милиардерите на глава от населението, и на 54-о по абсолютен брой. Заедно с нас на това място са и Монако, Оман, Катар, Словакия, Грузия, Естония и Непал. На първо място по милиардери на глава от населението е Монако.

Това показват класациите на "Форбс" и на World Population Review за 2026 г.

Forbes отчита рекордните 3428 десетцифрени състояния по целия свят в тазгодишната класация, разпределени в 80 държави и територии. Но повече от половината от всички милиардери - общо 51% - са концентрирани само в три държави.

Съединените щати имат рекордните 989 души, чието общо състояние е 8,4 трилиона долара. Това включва 15 от 20-те най-богати хора в света, включително и най-богатият - Илон Мъск, който имигрира в САЩ от Южна Африка (през Канада) преди повече от три десетилетия. Америка, която държеше първото място и миналата година, засилва преднината със 106 нови милиардери тази година, след които известни лица като д-р Дре, Бионсе Ноулс-Картър и Тейлър Суифт.

Китай следва с 539 милиардери, чието общо състояние се оценява на 2,2 трилиона долара. Новите 44 китайски граждани с десетцифрено състояние са забогатели от изкуствения интелект и потребителските стоки. Като група китайските милиардери са с 500 милиарда долара по-богати, отколкото преди година. Най-богатият китаец е Джан Имин, съосновател на ByteDance, компанията майка на TikTok.

Индия, най-населената страна на планетата, остава трета по брой милиардери. 229 индийци, чието богатство се оценява на общо 1 трилион долара, са в тазгодишния списък, в сравнение с 941 милиарда долара през 2025 г., благодарение на силната година за фондовия пазар. Германия с 212 милиардери и Русия със 147 допълват челната петица.

На шесто място е Италия с 89 милиардери, следват я Канада с 82, Хонконг 71, Бразилия - 70, Тайван - с 66 завършва челната десятка.

Нашите двама милиардери са братята Кирил и Георги Домусчиеви - те са в класацията на "Форбс" от 5 години. За 2026 г. личното им богатство се оценява на по 2,9 млрд. долара за всеки. Те заемат 1440-о място в класацията World's Billionaires List. The Richest In 2026.