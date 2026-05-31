Тревогата в Габрово - между “нашите си ги знаем” и поговорката “В чуждо село и керемидите бият”

От Шуменско отиват в Дюселдорф, от Монтанско - в Майнц

Много от заминалите вече са по европейци от съселяните си

15 000 роми в София е 1% от населението ѝ, 500 роми в Габрово също са 1% от населението на града. Ако в София ежедневно идват да работят 500 ромски семейства по пазари, строежи, в промишлени зони и вечер или през уикенда се прибират, те остават невидими заради големината на града. Но в Габрово настава паника, като 50 души роми се преместят. Отключва се латентният расизъм, според който “нашите роми са си добри и си ги познаваме”, а за мигриралите да търсят работа сработва поговорката “В чуждо село и керемидите бият”.

Всички са подозрителни към тях - българите, местните роми, органите на реда, общинската администрация и т.н. Така е, защото има огромно вътрешно неравенство на общностите по места, което води до аномия и съответно до вътрешни конфликти. Любопитно е, например, че на ромски се появява изразът

“аврал-е-рома”, т.е. външни роми, не наши, отчуждени

- това обяснява донякъде и конфликта в Габрово.

През последните години в ромските общности възниква изключително тревожен феномен: около 20-25% от ромското население е свързано с т.нар. пулсиращи диаспори - т.е. с миграцията и живота в Западна Европа. Работят в чужбина, а си харчат парите в България, но не създават производство, а само потребление. Така е от 2012 г. насам. Някои правят планове да доживеят живота си в България, когато се пенсионират. И въпреки, че имат собствени имоти в чужбина, строят домове и в родината.

Напусналите България през 90-те и направили 20-30 години трудов стаж в чужбина, всъщност се завръщат тук, защото България е тяхната родина. Останалите са в цикъла заминаване - завръщане. Относително трайно се връщат и някои млади двойки с новородени бебета, за да има кой да им помага с отглеждането на децата. Или обратното - роми над 70 г. потеглят на гурбет, за да помагат за отглеждането на внуците, а в някои случаи и защото тук няма достатъчно достъпни добри услуги за възрастни хора.

Невъзвращенците роми претърпяват позитивни промени - мотивирани са да получат образование, научават западен език, стават по-дисциплинирани, по-взискателни са към домовете си, също към храната и облеклото. Мнозина от тях вече са по-прогресивни и по-европейци от съгражданите или съселяните си. В България обаче остават едни

10-15% от цялото ромско население, които живеят в тотална депривация:

без образование, без работа, без жилище, без лични документи, без достъп до здравеопазване и социално подпомагане.

Иначе у нас живеят поне пет или шест големи ромски общности, разграничими по езиков принцип, всяка с множество подгрупи и повлияна по различен начин от регионалните специфики.

Милетът от Шуменско например използва турските диаспори в Германия и така се озовава в Дортмунд и Дюселдорф. Цуцуманите от Монтанско използват югославските диаспори в Германия и така се озовават в Майнц и Бохум. И едните, и другите са в Рурската област, където се търси нискоквалифицирана работна ръка в добивната и в тежката индустрия. Започват обаче да циркулират между различните градове и се смесват там като “български граждани”, макар че тук и географски, и културно са по-скоро рязко обособени едни от други. Сезонно работещите роми са разкъсани между “тук” и “там” - живота в приемащата страна, където имат повече шансове за добре платена работа, ниски режийни и цени на храната, отсъствие на дискриминация, възможност да излязат от гетото и да изградят нов живот.

“Тук” е родината, домът, родителите, приятелите, езикът. Тъжен, но и много показателен беше разказът на един ром от Лом, живеещ в Бирмингам: “Когато съм тук, се сънувам там. Когато съм там, се сънувам тук”. Тук има дискриминация дори към ромите с висше образование. Тук те крият идентичността си, майчиния си език, защото искат да бъдат приети и някак престават да бъдат роми. “Там” обаче са горди, че могат да са роми със своята музика и език, и български граждани - с културните ни специфики като баницата, киселото мляко, козунаците за Великден, празничния календар.