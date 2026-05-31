Ромите у нас: Тук плащат малко, няма живот за младите. Ромите навън: Тук успяваме, в България не става

През последното десетилетие ромите говорят за контраста между живота на събратята си в България и този на заминалите на гурбет или окончателно. Двата лагера очертават с понятията “тук” и “там”. Ето какво споделят пред изследователите от БАН.

ТУК

“Няма къща, в която поне един да не е в чужбина, и благодарение на това се оцелява. Иначе няма друго решение” (мъж на 56 г. от Асеновград).

“Ромите спряха да раждат деца с това пътуване. По-възрастните остават в Добрич, докато децата им емигрират в Германия, Полша.

Емигрират все повече - ако тази година заминават хиляда, догодина ще са 1200” (мъж на 52 г. от Добрич).

“В момента повече от 50-60% от жителите в кв. Хумата са в чужбина. Няма живот за младите хора тук.” (мъж на 53 г. от Лом).

“Доскоро заминаваха само родителите, а сега вече заминават целите семейства” (жена на 49 г. от Добрич).

“В центъра на града къщите са около 50 хил. лв. Как ще я купиш, ако работиш в България?” (мъж на 43 г. от Стралджа).

“В Лом, в кварталите “Хумата” и “Младеново”, хората работили зад граница си купуват къщи за по 100 хил.евро.” (мъж на 52 г. от Лом)

“Работих в месокомбината пет години. Наложи се да закарам колежка от махалата до болницата. Тя чак тогава разбра, че няма осигуровки.

По-късно стана ясно, че работодателят ми и мен е водил на 4 часа” (мъж на 62 г. от Асеновград).

“Като сезонни работници им плащат минимално. Надникът им стига да си осигурят прехраната за деня” (жена на 26 г. от Русе).

“Ако видите шефовете как се държат с тях...Тези хора (ромите - б.р.) не знаят къде да си търсят правата.

Дават им 75 лв. за две седмици. Като ги разделят на 14 дни - то не си заслужава!” (мъж на 62 г. от Асеновград).

ТАМ

“Първоначално заминава мъжът, за да види каква работа може да намери, и след това издърпва и семейството си”. (мъж на 43 г. от Стралджа)

“В чужбина няма да те оставят. Обикновено там вече има някой, който знае езика, традициите и по-лесно ще те внедри. Втория месец вече почваш да получаваш заплата” (мъж на 62 г. от Разлог).

“В чужбина повечето от ромите започват работа в селското стопанство, във фабрики за месо, в строителството, в шивашката промишленост. Просто там ги приемат като хора, срещат едно различно отношение” (мъж на 39 г. от Благоевград).

“В чужбина ромите успяват - децата завършват, единият ще става зъболекар, другият - архитект. Това никога не би се случило в България" (мъж на 41 г. от Кюстендил).

“Миграцията се отрази много добре на техните семейства, имат деца, които в момента са на по 10-15 години. Те вече знаят по няколко чужди езика и имат образование. Връщайки се, могат да си купят хубава голяма къща извън гетото. Докато семейство, което работи 15 г. тук в града, не може да купи и малък имот в покрайнините му” (мъж на 57 г.).

“Тук, като ти кажат ром, има някакво ограничение. Българи и роми - така се делим. Там няма разделение. Чувстваш се като гражданин на държавата, в която си. Там си равен с всички” (жена на 25 г. от Царево).