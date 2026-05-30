Още веднъж за „македонския идентитет“ и сръдните на министър Муцунски

Миналата седмица сред читателите голям интерес предизвика моята реакция на ядосаното изказване на външния министър на РСМ Тимчо Муцунски относно заявлението на българския му колега Велислава Петрова-Чамова, че в дипломатическия разговор между двете страни трябва да се използва определението „северномакедонски". Ето защо искам да дам още исторически примери затова как са се определяли неговите собствени деди само преди няколко десетилетия. И нека край Вардар сами си дадат сметка кое понятие е по-правилно да се употребява днес.

Човечеството отдавна е търсело начин да удостовери истинността на даден текст и така се е достигнало до изобретяването на печата. Според Тълковния речник удостоверяващият или гербов печат е инструмент за заверка на правдивостта на един документ. Нашите общи предци добре са знаели това и по тази причина в средновековната българска държава аристократите са имали лични печати. Българските царе пък скрепвали своите грамоти със златни печати (хрисовули), без които документът за дарения на манастири и селища бил невалиден.

В разгара на закъснялото българско Възраждане и на борбата за църковна независимост срещу гръцките попове през ХІХ в. българите отлично осъзнават ролята на удостоверяващия печат. Навсякъде в българските земи никнещите като гъби след дъжд национални общини, читалища, църковни настоятелства и др. първо си правят печат. Тогава не е имало ателиета за изработка на печати и всеки си ги е майсторил както намери за добре. Освен да докажат автентичността на документа, те имали и втора, не по-малко важна задача: да покажат на света, че има български народ.

В разгара на най-големите етнически конфликти след разгрома на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. един българин тръгва да проучва българските старини в Македония. Това е акад. Йордан Иванов, който в рамките на следващите 10 години прави още обиколки из изстрадалата земя. През 1931 г. той издава капиталния си труд „Български старини из Македония", представляващ и днес е учебник за всеки историк. Там Иванов публикува редица важни документи, много от които по-късно са унищожени при окупацията на македонските области от сърби и гърци. В следващите редове ще покажа на читателите една интересна страница от тези изследвания.

„Македонските българи през турското робство си служели било с лични, било с дружествени печати – пише Йордан Иванов. - Надписите на печатите били на български, гръцки или на турски език, а понякога едновременно на две езика. Не са редки случаите, когато българите си служели и с отпечатване на натопен в мастило палец върху съдебни актове, договори и просби. Откакто, след Хати-шерифа (1839 г.) и Хати-хумаюна (1856 г.) (султански законодателни фермани – Н. О.), турската държава взе да търпи, щото нейните поданици да могат да изявяват народността си открито, едноплеменните етнографски сдружения се осмеляваха да посочват явно народностната си принадлежност и върху своите печати. Гръцко-българската църковна борба и отпорът на българите засилиха у българите още повече тоя навик. Българските църкви, монастири, църковни общини и еснафи захванаха да се именуват „български" и на своите печати. Това говори за събуждането и закрепването на националното чувство у македонските българи."

Така, още в 1817 г. българските шивачи в Солун се сдружават в един еснаф, който се именува в тяхната кондика:

Еснавъ терзıи бугарски у Солунъ.

Жителите на Велес в 1845 г. вече си имат училищен печат, на който се чете:

Велешкото българско училище, 1845.

От същата година е и печатът на училището в с. Бошино до Велес:

Печатъ: Башовското българско училище, 1845.

Прилепските шивачи строят в 1867 г. крило в Трескавечкия манастир и поставят над вратата надпис:

Иждивениемъ болгарскиот терзийски еснафъ, 1867.

От същата година българските хлебари-симитчии в Битоля си правят печат на български и на турски език:

Битоля+български симитчийски еснафъ, 1867 (тур. Битоля де булгар симитчи еснафи).

От 1860 г. е печатът на кръчмарския еснаф в Прилеп с надпис:

Еснавъ анджийски, български.

Печатът на битолския български папукчийски еснаф от 1870 г. е с надпис:

Болгарски еснафъ папукчии, 1870.

...................................

А ето и някои печати на български общини и читалища:

Блъгарска цръковна община в Солун.

Печатъ на Щипското общонародно блъгарско духовно правление, 1969.

Паланечка българска черковна община, 1869. (Крива Паланка – Н. О.)

Воденска българска община, 1870. (Воден, дн. Едеса в Гърция).

Воденска българска църковна община, 1870.

Българско читалище в Воденъ, 1870.

Ваташа булгарцка црковна опщина 1884 г. (Ваташа, дн. В Гърция – Н. О.).

В голямото си изследване Йордан Иванов публикува и прочутия „Мемоар на българските църковно-училищни общини в Македония" от 20 май 1878 г. Това е протестно обръщение на македонските българи към Великите сили с искане за прилагане на Санстефанския договор и присъединяване на Македония към новосъздадената българска държава. В този апел слагат подписите си представителите на 21 български общини и просветно-културни дружества от всички краища на Македония. Срещу тях са отпечатаните с мастило печати на съответните организации. На повечето съзнателно е отбелязана националната идентичност на притежателите им:

Печатъ на Скопското българско общество, 1870; Печатъ на Прилепската българска община; Печатъ на българската община въ Битоля, 1870; Печатъ на Неготинската българска община, 1871; Печатъ на Гевгелийската българска община, 1871; Печатъ на Кукушката българска община; Печатъ на Солунската българска община; Печатъ на Тетовската българска община, 1869; Печатъ на Кумановската църковна община, 1870; Печатъ на Неврокопската българска община; Печатъ на Щипската българска община, Кюстендилска епархия; Печатъ на Сярската българска църковна община; Печатъ на Драмската българска църковна община.

Ето това е голата и неприкрита истина за демографската картина в Македония през ХІХ в. Ще си позволя да завърша този текст с две латински пословици. Често приписват на римляните думите „Когато фактите говорят и боговете мълчат". Те отсичат също: „Da mihi factum, dabo tibi ius" - „Дай ми фактите и ще ти дам правото! Та ето ви, драги северни маседонци, фактите. А вие ще признаете ли правото? Нали уж ще влизате в Европейския съюз, който е символ на върховенството на закона!? Впрочем проф. Спас Ташев вече показа редица правни документи на Европейския съюз, където вие сте наречени именно „северномакедонската страна".