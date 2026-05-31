Генералът-патриот е получил над 300 хиляди лева за предателството!

Иван Сотиров отговаря много точно на всички, които чули-недочули, чели-недочели, говорят за един шпионин на СССР, който сам не знае, за пари ли, за идеи ли, е предавал България!

"Тази сутрин Александър Симов повтори комунистическата лъжа, че ген. Владимир Заимов е станал съветски шпионин защото България е съюзник на Хитлер.

Истината е, че о.з. ген. Владимир Заимов се поставя в услуга на съветското разузнаване още през януари 1939г. и работи за него под псевдонима „Азорский". България се присъединява към Тристранния пакт две години по късно. Така че той е сътрудничил на съюзник на Хитлер, много преди България да се присъедини към Пакта. Нещо повече той приветства Пакта. В предсмъртното писмо до жена си, предоставено на семейството му от архива на МВР и публикувано в книгата „УМИРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ! Процесът срещу генерал Владимир Заимов от 1942 г." от Борислав Дичев, ген. Заимов пише:

"... Когато стана германо-руският пакт, аз бях луд от радост, че се разбраха тия сили и че ние ще бъдем тяхното галено дете. Тогава – през зимата 1940-41 г., когато те бяха заедно и почнах да обяснявам в разговори на г-дата Савченко и Середа (помощник на военния аташе) какво е настроението на нашия народ. Но настъпи, уви, войната между тях. Русия стана официално наш противник, а аз продължих да ги срещам. Защо съм продължил – ето въпроса, който всички ще искат да зададат? За пари – ще викнат мнозина, които не ме познават, но вие всички виждате колко ги имахме, че постоянно бяхме в недостиг, че големите дългове... си стоят. Знайте вие – не е за пари,... а за друго нещо – за една идея, която малцина ще разберат.

Аз съм славянофил, но все заради България бих желал германската победа, защото и с германците няма да ни е добре, но без тяхна победа ще сме много зле. И сърби, и гърци да дойдат, и болшевици (заедно с наши комунисти) да дойдат – зле. А в мен се е вкоренила тая мисъл, че ще се повтори 1915-1918 г. и накрая противниците ще победят. И кой ще дойде тогава да ни съди и наказва? Ако Лондон прати гърците и сърбите – тежко ни, ако дойдат нашите от крайните квартали да горят сухо и сурово – ужас! Кой ще ги спира, кой ще се застъпва, кой ще може да прокара една възможна умереност?"

"Както се вижда от това писмо ген. Заимов не е привърженик на нашите комунисти, които използват неговата трагична съдба, като разнасят костите му и се гаврят с паметта му за партийна употреба. Нека да припомня, че през 2007г. от БСП предложиха парк "Оборище" да бъде именуван на парк "Заимов", за да бъде иронизирана издигнатата от "Алианс за София" кандидатура за кмет на неговия внук Мартин Заимов. Тази употреба на акт, който е предназначен за почит на хора със заслуги към общината и държавата за да бъде иронизиран политически опонент, е обида за човека, чието име се използва по този циничен начин, за неговите близки и за всички софиянци."

Вижте откъс от полицейското дознание, приложено към обвинителния акт: Генералът-патриот е получил над 300 хиляди лева за предателството!

