Знаем, но мълчим за епидемията "дрога". Искаме война с убийците на деца

Иначе съдът ще накаже според закона виновните за смъртта на 16-годишната Ивана от Благоевград, но истинската морална присъда е за всички – родители, училище, съученици, полиция, институции, анонимните разбирачи в социалните мрежи

Вместо "В началото бе словото" този 24 май в Благоевград ще се запомни със "Злото и смъртта бе дрогата".

Всяка смърт на дете е трагедия, но полетялото от прозореца 16-годишно момиче събуди не само Благоевград, но и цялата държава на най-светлия празник.

Мъртвата Ивана. Оцелелият Димитър в болница. Методи, който бягал и се връщал на смъртоносния купон, но премълчал за видяното там. И дяволът на злото (според родителите, които не забелязали интереса към дрогата на своите деца) - студентът Александър, за когото със закъснение се събраха 297 доказателства, че рекламирал забранени субстанции.

Случи се след смъртта на 16-годишната ученичка. Съученици, приятели - всички знаели, но и те мълчали преди трагедията.

Родителите, както обичайно, не забелязват до трагедията какво се случва с порасналите им деца, докато им оставят преди поредния нощен купон дневните на масата и ги събуждат сутрин за училище.

Институциите, както обикновено, пак се впрегнаха да водят битка с наркотиците, но след трагедията.

Какво се случи по време на наркокупона в Благоевград, бутна ли фатално някой Ивана през прозореца и как Димитър падна през терасата и като по чудо оживя, чака се отговор от разследващите органи. Те събират доказателства, а накрая съдът ще се произнесе според закона.

Ще е дълго и мъчително

Цялата истина за случилото се между четирите стени на апартамент в кв. "Струмско" знаят четирима.

Ивана никога повече няма да проговори. Останалите трима – приятелят на Ивана - ученикът Димитър (Господ го е опазил жив след падането от терасата), абитуриентът Методи (тръгнал си от сбирката, но пак се върнал, незнайно защо, и си замълчал) и студентът Александър (обвинен в умишлено убийство на Ивана, който засега мълчи) са длъжни не само според закона, а най-вече според морала и в памет на загиналата си приятелка, ако за тях е била такава - да говорят. За да предотвратят нечия следваща смърт. Въпросите стават все повече, а отговорите липсват. Ясно е само едно – четиримата младежи са употребили синтетичния LSD, забъркан кой знае в кое мазе с кой знае какви съставки. Поръчан по интернет или пък купен директно от дилър. Ако я нямаше дрогата, може би нямаше да се стигне до загубата на едно дете.

И след смъртта на Ивана се ужасяваш от хилядите "специалисти",

които пълнят социалните мрежи със съвети, сигнали за некачествена дрога, но най-вече посочват чия е вината...

Ако родителите бяха на мястото си, ако училището беше истинско, ако полицията не прибираше процент от дилърите, ако съдът ги оставяше за дълго в затвора, ако десетките институции и неправителствени организации се бореха ефективно с наркотиците, а не прибираха само пари по поредната европрограма...

И най-вече, ако достъпът до дрогата не е така лесен, като да си купиш дъвка от кварталния магазин.

В социалните мрежи раздават агресивно присъди като от последна инстанция. И затова едва ли чуха признанието на майката на абитуриента Методи, че тя и съпругът носят вина за случилото се с тяхното дете.

Разкъсаха я, че след трагедията той облякъл абитуриентския костюм и отишъл на бала. Психолозите посъветвали, но сеирджиите издадоха присъдата върху майката, бащата, момчето...

Българите ще усетят новата епидемия "наркотици" само по два начина. Ако семейството им бъде съсипано от трагедия като тази в Благоевград. Или ако видят, че в държавата България започне реална, ама реална война срещу дрогата.

Най-големите в този пазар за милиарди се знаят и покровителстват от полиция, прокуратура, съд. Дори предизборни кампании се финансират с пари от най-гадния бизнес.

Ще има ли силата вътрешният министър Демерджиев да стигне до тези четирима или петима,

които инвестират милиони от спечеленото от бавната смърт на децата ни в строителство на скъпи затворени комплекси, ресторанти, клубове, яхти, лимузини?

Пазарът на дрога, както и на всички стоки, се дигитализира. Може да се поръча по интернет през затворени групи в социалните мрежи, чрез приложения през телефона, с куриерски пратки, директно от кварталния дилър (за по-възрастните, които не са на "ти" с технологиите) и още много други начини. Лесно и бързо, защото дилърите са изобретателни в стремежа си да печелят все повече и повече, да са по-близо и да улесняват потребителите. А в днешния глобален свят, в който всички живеем като в голямо село, дрогата идва отвсякъде - през границите или пък е родно производство. Спомнете си - преди дни откриха цял подземен град-оранжерия за канабис в Кюстендилско.

Тези полицаи и митничари, които не са в каналите или на заплата при дилърите, полагат усилия и хващат сериозни количества наркотици. И въпреки това дрогата залива улиците. Всяка една провалена доставка води до пускане на нова по-голяма, за да избие загубите от заловената. Бизнесът се ръководи по правилата на пазара – има търсене, има и предлагане. А когато търсенето стане лесно и достъпно, предлагането се увеличава, за да се задоволи потреблението. В стремежа да се доближат повече до все по-малки деца и да се печели повече, алхимици забъркват всякакви субстанции в огромни количества под формата на близалки, кексчета, гумени мечета, които водят до непредсказуеми последици.

Цените падат и синтетиката става все по-достъпна, а дилърите все по-агресивни. Отдавна не важат правилата отпреди двайсетина години, че наркотикът е скъп и само богатите могат да си го позволят или пък дрогата е за аутсайдерите, които намират в нея спасение. Лавината помита всички. А в забързаното ежедневие и работа, в стремежа да осигурят нормален живот на семейството,

родителите често живеят в собствен свят, много различен от този на децата си.

Често дори не познават приятелския им кръг, не влизат дълбото във вътрешния им свят. Не знаят в какви социални мрежи и платформи "живеят" младите. Ако ги отворят пък, няма да разберат на какъв език си говорят там, ще им трябва преводач. Някои дори и не подозират, че детето им има две лица – едно вкъщи и едно навън. Разговорите у дома често липсват. Връзката с децата все повече се губи, те търсят приятелство и сродна душа за споделяне извън дома или в социалните мрежи, където дебнат опасностите.

Училището също не е онова, което беше. Връзката училище - ученик - родители е скъсана. Ако едната страна полага усилия да възпитава, често не среща разбиране и подкрепа от другата. И като към това се добави и институционалната немощ или нежелание да се ограничи поне разпространението в поносими граници, се стига дотам да се губят невинни детски души. В отчаянието си и чувството на безпомощност срещу бича на XXI век всички вече си казват "Дано Бог да ги пази".

Само дни след трагичната смърт на Ивана друго 15-годишно дете от Благоевград сложи край на живота си. Вероятно отново неразбрано вкъщи или от приятели.

Сега, след поредната трагедия със смрад на наркотици, държавата обяви война на дилърите. Няма страна в света, която да е победила, но нека поне да видим усилия и раздаване на макс на цялото общество и отговорните институции.