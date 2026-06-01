Кметът на Монтана: Ще разширим технологичния парк, тесен е за фирмите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стоя пред хората с чувство на изпълнен дълг - градът ни е с нова визия, обновен, чист и приветлив, казва Златко Живков

В момента общината е една от малкото в страната, в които пътната мрежа е в по-добро състояние от републиканската

Сега се изпълняват дейности по проекти с европейско и национално финансиране за около 20 млн. лева

- Г-н Живков, как се представя Монтана в реализирането на националната инвестиционна програма за общините? Вие сте кмет и член на Управителния съвет на националното сдружение на общините - как градът посреща празника си Свети Дух?

- Монтана посреща празника с нова визия. Градът е обновен, чист и приветлив, с европейски облик. Общината е внесла проекти за 50 млн. лева по Националната инвестиционна програма за общините.

Проектите са за обновление на междуселски пътища, за рехабилитация на водопроводи и за ремонт на улици в Монтана.

Сега се извършва реконструкцията на един входовете на града от северната страна - по бул. "Трети март". Проектът предвижда преасфалтиране на участък от 3,5 км и изграждане на 3 зони за кръгово движение от бившия завод "Аналитик" до отклонението за кв. "Кошарник".

Мащабният ремонт на бул. "Трети март", който е част от северния вход,

включва цялостна реконструкция на пътната настилка и изграждане на нови съоръжения. Проектът е на стойност 48 млн. лева и предвижда подобряване на връзките със Северната промишлена зона и път Е-79.

Основните строителни и инфраструктурни промени са: 3 нови кръгови кръстовища, които ще облекчат трафика и ще подобрят безопасността; 4 нови улици, които ще подобрят транспортната свързаност в района на индустриалната част на града. Обновяване на пътните платна, тротоарите и прилежащата инфраструктура от хотел "Монтана" до изхода на града.

Встрани от булеварда се изгражда нов търговски парк със спортен център и паркинги. В момента община Монтана е една от малкото в страната, в които общинската пътна мрежа е в по-добро състояние от републиканската.

По националната инвестиционна програма в общината са извършени ремонти на пътищата между селата Славотин и Клисурица, между Горно Белотинци и Одоровци и между Николово и Долно Белотинци.

- По същата програма общината е заложила и реконструкция на 3 магистрални водопровода, които преминават през парковете "Огоста", "Калето" и "Слънчевата градина". Как върви изпълнението?

- Предвижда се и ремонт на 23 улици в кварталите "Плиска", "Мала Кутловица", "Изгрев" и "Кошарник" в областния град.

Монтана попада сред общините с финансиране до 50 млн. лева и администрацията вече е готова с проектите

Програмата се изпълнява в периода 2024-2026 г. и позволява общините да искат средства от правителството за проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти, които са публична общинска собственост.

- Строите и междуселски пътища.

- Да, затова стоя пред хората с чувство на изпълнен дълг. През този мандат завърши реконструкцията на трети междуселски път в общината.

След цялостната реконструкция на пътя между селата Николово и Белотинци бе извършен божествен водосвет, отслужен от отец Емил и отец Николай от храм "Св. св. Кирил и Методий". Празничното събитие се проведе до обновения мост над река Шугавица в присъствието на кметовете на Николово Димитър Стоянов и на Долно Белотинци Георги Цеков.

Гарантирам, че изпълненият проект ще осигури комфортна транспортна връзка между тези села в следващите десетилетия.

Основният ремонт на междуселския път е извършен през 2024 и 2025 г. от фирма "Пътинженеринг – М" ЕАД, Монтана. Дължината на реконструираното трасе е 4514 метра. Инвестицията е в размер на 6,8 млн. лева по националната програма за общински проекти.

Обновяването на пътя включва полагане на три пласта асфалтобетон, подмяна на бордюрите и тротоарните настилки в регулацията на Николово. Подобрено е отводняването и са направени водостоци на пресечките към селскостопанските пътища. Изградени са две пътни неравности за намаляване на скоростта.

Ремонтиран е мостът над Шугавица, монтирани са нови предпазни огради. Създадена е нова организация на движението с вертикална и хоризонтална маркировка.

Извън проекта са ремонтирани още три улици в село Николово на стойност 335 хил. лева.

Община Монтана завършва текущите ремонти на инфраструктура в града и селата изцяло със собствени средства.

- Липсата на редовен държавен бюджет пречи ли на вашата амбиция?

- Почти напълно е завършена годишната програма и са ремонтирани 80 обекта – участъци от улици, междублокови пространства и паркинги в Монтана, а също паркове, кметства, читалища, стълбища и други в селата на общината.

Ремонтите ще продължат до края на май, като ще бъде изпълнена амбициозна програма, което ще стане още преди общината да има годишен бюджет и да знае с точност с какви капиталови средства разполага.

В текущите ремонти ще бъдат вложени около 660 хил. евро. Tова става възможно благодарение на добрата събираемост на приходите от местни данъци и такси в общинската хазна.

- Прави впечатление, че работите в сътрудничество със съседни общини - подадохте си ръка с Враца и Медковец.

- Да. По разработената с община Враца и други партньори концепция за интегрирани териториални инвестиции Монтана изпълни проекта "Мобилност и зелен транспорт в общините Враца и Монтана",

закупени бяха 6 електрически автобуса, изградени са 6 зарядни станции

и е въведена електронна система за контрол в градския транспорт на Монтана.

Създадохме местна инициативна група (МИГ) Медковец - Монтана. В нея влизат представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Това са кметовете на двете общини, секретари и председатели на читалища и земеделски производители от медковските села Аспарухово, Пишурка, Расово и Сливовик и и от монтанските Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Крапчене, Липен и др.

Сдружението се създава в обществена полза и ръководните му органи са общо събрание и управителен съвет от 5-има души. Новосформираната МИГ ще е със седалище в село Благово, където се състоя и учредяването. Следващата стъпка пред членовете е да разработят обща стратегия с проекти за кандидатстване по европейските оперативни програми в този програмен период.

Най-широкоспектърна за финансиране е Програмата за развитие на селските райони

– 4 млн. лева. За останалите 2 млн. лева сдружението може да кандидатства по други програми, където е допустимо.

- Какви мерки предприехте за подобряване на качеството на атмосферния въздух?

- Община Монтана е монтирала безплатно 3669 климатика в частни домове в града и 23-те села на общината по проект с европейско финансиране.

На ден на място в домовете са работили по около 40 екипа за монтаж. Остават още около 170 домакинства, климатиците за тях са налични, но е трудно да бъдат открити на адресите, където те са заявени.

Монтирането на климатиците е по проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в община Монтана", финансиран по програма "Околна среда 2021-2027" на ЕС и е на стойност 21,695 млн. лева. Целта е да бъде намалено замърсяването с фини прахови частици, което се причинява от печките на твърдо гориво.

Всяко домакинство, заявило смяна на старите си отоплителни уреди с климатици, ги получава безплатно на посочен адрес в Монтана или селата на общината.

- Положихте усилия читалището в Монтана да бъде с нов облик - задача, която зрееше от доста години. Какво друго предстои?

- С друг проект се планира цялостна реконструкция и ремонт на сградата на Драматичния театър "Драгомир Асенов", както и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Това ще осигури цялостно оборудване, промяна на сценичната механизация, осветление, озвучаване, оборудване на всички зали в театъра, както и на административната част.

Ще бъде обновена и фасадата на театъра. В ход е основният ремонт на залата на общинския младежки дом, там базата ще бъде в неузнаваем вид с нова модерна озвучителна техника и сценично осветление, с нови, по-комфортни столове.

Основно бе ремонтиран Младежкият дом. Залата за различни културни прояви ще бъде с ново озвучаване и осветление.

- Как община Монтана подкрепя бизнеса, създавате ли благоприятни условия за по-предприемчивите граждани?

- Категоричен съм, че не пречим за развитието на бизнеса. Създаваме възможности за привличане на инвестиции и икономически растеж. Към края на 2024 г.

общата стойност на чуждите инвестиции във фирмите е 42,3 млн. евро

Преотредихме терени за разширяване на производството на най-големите работодатели на територията на Монтана – фирмите "Монбат", "Емко", "Крос", БКК. Само в новата фабрика "Фиш компас" инвестициите са 10 млн. лева. Това са нови работни места и приходи за хората, но и за местната хазна. Планираме да разширим и технологичния парк в посока бившата Камгарна фабрика, защото вече е тесен за фирмите, които изградиха предприятия и търговско-сервизни комплекси. Натам ще се развива градът. Чрез парка градът се увеличи с над 1 км.

Разширяват се производствената база и цялата индустриална зона на Монтана. Това е повод за оптимизъм и доказателство, че хората предпочитат нашия спокоен и зелен град, който не е далеч от столицата. В Монтана безработицата е около 7%, а преди години бе 23.

- Заработи новият младежки център. Какви обучения на млади хора се осъществяват в него?

- В момента се изпълняват проекти с европейско и национално финансиране за около 20 млн. лева. Новият младежки център може да се каже, че подготвя за университетите тези, които искат да учат, беше направен рейтинг на висшите училища.

Oсвен това дейностите там са различни - срещи и обмен на идеи, представяне на добри практики и опит, създаване на нови партньорства, дискусии за развитие на младежки инициативи и др.

За свободното време е изградена боулинг зала.

- Koга ще бъде открит новият "Фемили парк", изграден с помощта на инвеститори?

- Скоро - заедно с паркинга на хипермаркет ще се обособи най-големият търговско-развлекателен комплекс не само на територията на града и общината, а изобщо в областта с

озеленени 300 паркоместа и 8000 кв. метра за магазини, заведения, услуги,

детска площадка. Богат микс от наематели заедно с уютна атмосфера ще са магнит за шопинг и отдих на цялото семейство – от баба до внуче, като модерната архитектура на "Фемили парк" няма да бъде просто място за харчене на пари, а място, в което ще се създадат много работни места, а след откриването му – и социални контакти.

- Има ли инвеститори, които желаят да развиват нови производства в Монтана?

- Не, но нова придобивка са два нови ритейл парка.

- Какво ще пожелаете на гражданите на Монтана?

- Честит празник, Монтана! Свети Дух се отбелязва като празник на града и закрилник на всички негови жители и от началото на XX век до 1948 г.

Неговото честване е възстановено през 1993 г., когато е обявен за официален празник на града.

Това е един от най-почитаните християнски празници - на този ден се отбелязва слизането на Светия Дух над апостолите. Кръстени с Духа, те се разпиляват, за да проповядват учението на Христос. Те получили даровете на Духа - любов, радост, мир, благост, милост и милосърдие.

Нека ги носим и ние в сърцата си!

Визитка

Златко Живков е роден на 5 ноември 1959 г. Пет поколения от неговия род живеят в Монтана. Семеен, с 2 деца.

Завършил е ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по история. През 1985 г. става учител по история в СУ "Йордан Радичков". Пет години по-късно след конкурс е назначен за директор на училището.

От 1997 до 1999 г. е началник на Инспектората по образование в област Монтана.

За кмет на община Монтана е избран през 1999 г. като кандидат на СДС.

Златко Живков е 7-и мандат кмет с подкрепата на всички десни партии в Монтана. От 2007 г. е зам.-председател на НСОРБ. През същата година е избран и за член на Комитета на регионите в ЕС. В момента представлява страната ни в най-престижната институция на местните власти в ЕС. Той е в групата на ЕНП.