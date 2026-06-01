Тръмп като пират от „Карибски пирати"... Как Иран печели влияние в информационната война?

Режимът на Иран години наред се мъчеше да формулира посланията си. Сега висшите лидери остават на заден план, а режимът намира своя глас чрез видеоклипове и мемета в стила на „Лего"

Британският вестник „Гардиън" публикува доклад за промяната в стратегията на Иран в социалните мрежи на фона на американско-израелската атака. В доклада се посочва, че експерти по киберсигурност смятат, че иранските операции за въздействие в чужбина са се засилили значително като част от „асиметрична" кампания.

Според информацията целта на тези масирани дигитални кампании е да подкрепят военните действия на терен и да окажат „морален" и психологически натиск върху Вашингтон и Тел Авив в опит да ги разубедят да продължат военните операции.

Това доведе до наводняване на платформи като X и Instagram с публикации, предназначени да се възползват от непопулярността на войната в САЩ, включително сред поддръжниците на президента Доналд Тръмп.

Вестникът посочи също, че предишните многостранни медийни усилия, които имаха за цел да подкрепят каузи като независимостта на Шотландия и обединението на Ирландия, бяха изоставени в полза на „едностранно" послание, включващо видеоклипове и изображения, генерирани с изкуствен интелект, които се подиграват на Тръмп и на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Изкуственият интелект в дезинформационните кампании

Някои от генерираните с изкуствен интелект клипове включваха предполагаеми кадри от атаки срещу американския самолетоносач USS Abraham Lincoln, щети по сгради в Тел Авив и израелски войници, изразяващи страха си от ирански отговор.

Вестникът отбеляза, че иранската кампания е била достатъчно „ефективна", за да предизвика оплаквания от страна на американския президент Тръмп, който обвини Иран, че използва изкуствения интелект като „оръжие за дезинформация".

Успоредно с тази масивна атака иранският режим наложи строга цифрова изолация чрез почти пълно блокиране на интернет в страната, като заплаши със строги санкции всеки, който използва технологии за космическа комуникация начело със системата Starlink.

Имигрантите от Иран съобщиха, че са получили телефонни обаждания или предупреждения по интернет, че гражданството им ще бъде отнето или че членовете на семействата им в Иран ще бъдат подложени на насилие, ако не спрат да пишат срещу родината си.

Иран набира влияние в информационната война чрез поредица от вирусни видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект, чиято цел е да задълбочат разделенията в САЩ и да заличат границата между развлечението и пропагандата.

Видеоклиповете, които се произвеждат и разпространяват от групи, лоялни към Иран, и от неговите дипломатически мисии, обикновено се подиграват с военните цели на Америка, като използват изображение на американския президент Доналд Тръмп, създадено по подобие на фигурки от "Лего", и набор от второстепенни герои, създадени в същия стил. В скорошно видео Тръмп е изобразен като пират във версия на филма „Карибски пирати", вдъхновена от "Лего". Клиповете показват американските сили, които се борят да отворят пролива Ормуз и да обсадят иранските пристанища, за да видят в крайна сметка корабите си да потъват.

В други клипове Тръмп се появява облян в пот от страх, докато Иран предприема поредица от контраатаки, а израелският премиер Бенямин Нетаняху е изобразен като кукловод, който дърпа конците на Америка, обикновено придружен от обидни хип-хоп текстове.

Тези сатирични изображения се появяват в подходящ момент, привличат вниманието и често носят антисемитски характер. Те са част от нов вид послания, идващи от Иран.

Това съдържание представлява отклонение от традиционната медийна стратегия на Техеран, която се фокусираше върху лоялността към ислямската революция.

Изглежда, че голяма част от него е предназначена да експлоатира разделенията в американската политика и общество с цел да отдели Тръмп от неговата популярна база в движението „Да направим Америка отново велика" (MAGA) и да посее раздор между САЩ и Израел.

Международна аудитория

Наративът, който се опитват да прокарват, е прост: Тръмп поставя Израел на първо място, а не Америка и американците плащат цената на война, която е била запалена, за да се отвлече вниманието от делата на Айбщайн.

Наргис Баджгли, експерт по иранските медии в Колежа за напреднали международни изследвания към университета „Джонс Хопкинс", заяви в интервю за вестник „Араб", че „съдържанието, което произвеждат, използва език и диалози, които вече са били популярни както сред левицата, така и сред десницата. Те са открили, че ако съдържанието е достатъчно забавно и умно, то ще се разпространи широко".

Съдържанието с лего характер, произхождащо от Иран, няма нищо общо с датската компания, производител на лего. Но като използват изкуствен интелект за създаване на изображения на Тръмп или Нетаняху в стила на лего кубчетата, създателите на тези видеоклипове се възползват от универсалния език на дизайна.

Съдържание в стил „Лего", произхождащо от Иран, няма

Това им позволява да предадат посланието си на широка международна аудитория, запозната с играта и вероятно гледала филма „Лего" и други анимационни филми, произлезли от него, като „Лего Батман", преди около десетилетие.

Много от тези видеоклипове в стила на "Лего" се произвеждат от организация, която първоначално беше известна като „Акбар Инфаджари" ("Експлозивни новини на персийски"), преди да смени името си на англоговорящата „Експлозив Медия" ("Експлозивни медии"). Тази организация заяви чрез профилите си в социалните мрежи, че създава съдържанието си без никаква външна намеса. Изглежда обаче, че тя работи с благословията на иранските власти и с финансовата подкрепа на правителството.

Следва да се отбележи, че медиите в Иран са подложени на строги ограничения, а достъп до интернет е разрешен само на избрани лица и компании, лоялни към правителството, откакто режимът наложи почти пълна забрана на интернет в началото на войната. Иранските посолства и други правителствени институции спомогнаха за разпространението на съдържанието си в социалните мрежи, както и новинарският сайт на Ислямската революционна гвардия – доминиращата политическа и военна сила в Иран.

Символика на революцията

Във всеки случай изглежда, че иранските власти са намерили своето решение в „експлозивните медии", което може да се окаже изход от проблем, който режимът не е успявал да реши от дълго време.

В продължение на години Иран срещаше затруднения да предаде посланието си на западната публика. Той разчиташе на по-сериозен наратив, черпещ от символите на мъченичеството, заложени в шиитския ислям, и от антиамериканската съветска символика на революцията от 1979 г.

Тази стратегия не срещна широк прием. Иранските лидери осъзнаха, че стилът им на комуникация не е ефективен, и преди около десетилетие Революционната гвардия започна да инвестира в медийни продуцентски компании с цел създаване на проиранско съдържание, подходящо за по-млада и по-отворена към света аудитория, както казва Баджгли, експерт по иранските медии.

Според Баджгли този подход е срещнал известна съпротива от старата гвардия, но тя бързо е отшумяла с началото на войната в края на февруари и убийството на по-възрастното поколение ирански лидери.

Тя добавя: „Този път на младото поколение е дадена пълна свобода да разпространява това съдържание. И те използват световната поп култура, за да постигнат това".

Брет Шефер, старши директор в Института за стратегически диалог - изследователски център, който следи проиранската дейност в интернет, казва: „Всичко това произтича от стратегията за провокиране на Тръмп и САЩ. Те не вземат комуникацията на сериозно".