Във вчерашното интервю Демерджиев сам насочи разговора към случая "Петрохан", като го сравни с Баба Алино и беззаконието там. Обяви, че са разпоредени проверки във всички области за съществуването на подобни общества, за да им се противодейства навреме.

След това спомена сериозните сигнали срещу петроханската общност, които са били замитани в годините преди трагедията. И накрая каза, че новите данни не променят досегашната версия. През цялото време повтаряше, че случаят не трябва да се политизира, което може да е червена лампа, че новите данни по някакъв начин са свързани с политически личности и затова не бързат да ги оповестяват или поне се чудят как да го направят най-деликатно.

Трето поред правителство, несъвместимо с предишните, кадрови промени във всички служби на всички нива и остава една основна версия. Не знам как още има хора, които не я осъзнават.

(От фейсбук)